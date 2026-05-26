Silencio por respuesta del gobierno de Barcala ante las novedades del caso de Les Naus de Alicante

Evasivas, silencio y negativas a responder. El ejecutivo municipal de Alicante no quiere pronunciarse sobre los últimos acontecimientos relacionados con las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, escándalo destapado por INFORMACIÓN a finales de enero.

En concreto, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, en comparecencia ante los medios tras la Junta de Gobierno Local celebrada este martes, no ha querido hacer valoraciones sobre diversas cuestiones. Por ejemplo, ante la “amnesia” en los juzgados de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, propietaria de uno de los inmuebles y que dimitió a raíz de este caso; y también de la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, Villar se ha limitado a mostrar su “respeto” a “las actuaciones de la autoridad judicial, del ministerio fiscal y de las partes personadas”. “No seré yo quien dé una opinión sobre la actuación procesal de un testigo o de una acusación”.

En concreto, en su comparecencia ante los juzgados el pasado miércoles, la ahora imputada en el caso aseguró no recordar cuestiones fundamentales, como si se reunió con Francisco Ordiñana, responsable de la construcción del residencial; si la empresa solicitó modificaciones del contrato o si Patrimonio mostró interés en designar un responsable del contrato, aunque la responsable del departamento apuntó en un informe que fue la propia Gómez quien frenó la designación de Francisco Nieto, arquitecto municipal imputado, para dicho cargo. Tampoco recordó la ex edil popular si sus suegros están empadronados en Les Naus, en la vivienda propiedad del padre de su marido, José Blasco, igualmente imputado y cuya residencia oficial es la citada urbanización desde enero de 2026.

Más cuestiones

Volviendo a la comparecencia tras la Junta de Gobierno, sobre la reunión con Ordiñana, en la que según el responsable de la promotora Fraorgi, encargada de la construcción de la urbanización, también participó el alcalde de Alicante, Villar dice “desconocer que se haya producido” y “no poder dar información al respecto”. También respecto al regidor, su segundo en el Ayuntamiento dice “no estar preocupado, para nada” porque haya sido citado a declarar en la comisión de investigación de Las Cortes. “Es una cuestión que se ha valorado por los grupos en las Cortes y nosotros lo que tenemos que hacer es acatar”.

En cuanto a esta citación, el vicealcalde ha sido preguntado por las maniobras de su partido, el PP, para evitar la comparecencia sin incluir a Barcala en su lista de comparecientes, y excluyéndolo del plan de Vox, que fue aprobado con los votos de la formación de Juanfran Pérez Llorca, a través de una enmienda que mantuvieron hasta el último momento. Villar, que ha rechazado que su partido “maniobrara” en este aspecto, ha dicho que “no entra” en las decisiones de una comisión de otra institución.

Tampoco lo ha hecho respecto al Ayuntamiento de Alicante, pese a que la comisión de investigación está presidida por el propio Villar. En ser preguntado sobre si Barcala será llamado a comparecer en este órgano, el vicealcalde ha afirmado que “hay señalamientos de comisiones hasta el 8 de julio y las siguientes sesiones” serán valoradas “por las partes”. “Yo puedo hablar hasta el día 8 de julio, que es la que está fijada, del futuro no puedo decir nada”.

Sí que han exigido su comparecencia desde el PSOE y Compromís. La portavoz adjunta socialista, Trini Amorós, ha lamentado que Barcala "sigue sin aclarar si participará en la comisión municipal", que considera "una cuestión de higiene democrática que dé la cara para explicar a todos los alicantinos y alicantinas qué ha ocurrido con el pelotazo de vivienda pública". Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, que en una atención a medios posterior a la Junta de Gobierno ha recordado que el alcalde de Alicante "dijo que llegaría hasta el final, caiga quien caiga", a la vez que ha pedido que Barcala explique "cuándo se reunió con la cooperativa, para qué, de qué hablaron y desde cuando sabía que su concejala", en referencia a Rocío Gómez, "sabía que tenía un piso".