La simulación de un tsunami en Alicante que arrasa en Instagram: estos son los municipios que resistirían a una ola extrema

Una simulación teórica de un tsunami en la Comunidad Valenciana está llamando la atención en Instagram por mostrar cómo cambiaría el litoral de Alicante ante una subida extrema del agua. La recreación digital, publicada por la cuenta GeoPandaMaps, utiliza datos de altitud, relieve y costa para representar el impacto de una gran inundación marina sobre el territorio.

En las imágenes aparecen ciudades como Alicante, Elche, Benidorm o Torrevieja sumergidas bajo el agua, mientras que buena parte del interior de la provincia queda fuera de las zonas afectadas gracias a su mayor elevación.

Eso sí, el propio vídeo aclara que no se trata de una predicción real ni de una simulación física exacta, sino de una visualización geográfica creada para mostrar cómo influye la orografía del territorio en un escenario extremo.

Alicante, Benidorm y Torrevieja, bajo el agua

La simulación pone el foco sobre todo en las ciudades costeras. Alicante aparece en el mapa con una altitud aproximada de 18 metros sobre el nivel del mar; Torrevieja, con apenas 14; y Benidorm, alrededor de 30 metros.

Eso hace que el litoral sea el gran protagonista de la recreación. Las imágenes muestran cómo el agua avanzaría rápidamente sobre las zonas más bajas próximas al Mediterráneo en un escenario hipotético de inundación extrema.

También aparecen otros municipios costeros de la provincia y áreas especialmente sensibles por su proximidad al mar, playas, puertos y llanuras litorales.

Los municipios del interior que “resistirían” mejor

El detalle que más comentarios está generando es precisamente el contraste con el interior de Alicante. Municipios como Alcoy, Villena o Elda aparecen muy por encima de las zonas inundadas gracias a su altitud. Alcoy, por ejemplo, figura en la simulación a más de 500 metros sobre el nivel del mar, muy lejos del impacto que sí sufrirían las ciudades costeras.

La recreación deja así una conclusión bastante clara y fácil de entender incluso sin conocimientos técnicos: cuanto mayor es la elevación del terreno, menor sería la exposición ante una subida extrema del agua.

Por eso la simulación convierte la geografía de Alicante en la auténtica protagonista del vídeo.

Qué muestra realmente esta recreación

La simulación utiliza datos abiertos sobre elevación del terreno, costa y alcance hidrológico para construir una representación visual del avance del agua sobre la Comunidad Valenciana. La ola inicial del vídeo alcanza los 500 metros de altura, una cifra completamente teórica que sirve para exagerar el efecto visual y facilitar la comprensión del relieve.

El autor de la publicación insiste en que no pretende representar “una dinámica físicamente exacta” del comportamiento del agua. Por eso, la recreación debe entenderse como un ejercicio visual y divulgativo, no como una alerta científica.

¿Puede haber un tsunami en Alicante?

Aunque el vídeo plantea un escenario extremo, el Mediterráneo sí ha registrado tsunamis a lo largo de la historia, incluidos algunos episodios en la costa española asociados a terremotos submarinos.

Sin embargo, el nivel de riesgo en Alicante es relativamente bajo en comparación con otras zonas del planeta especialmente expuestas a grandes terremotos oceánicos.

Precisamente por eso los expertos insisten en diferenciar entre simulaciones teóricas como esta y las alertas oficiales reales emitidas por organismos de emergencias o instituciones científicas.

Entre el humor y el escepticismo: así reaccionan los usuarios

La simulación también ha abierto debate en redes sociales. Muchos usuarios recuerdan que el Mediterráneo no tiene las mismas condiciones que otras zonas del planeta donde se producen grandes tsunamis y cuestionan que una ola así pudiera llegar tan lejos tierra adentro.

“En el Mediterráneo es prácticamente imposible que se genere un tsunami por la profundidad del suelo marino y, si lo hubiese, no podría entrar tantos kilómetros adentro”, comenta uno de los mensajes con más interacciones en la publicación. Otro usuario ironiza directamente con el tamaño de la ola planteada en la recreación: “Imposible. El Mediterráneo no tiene tanta agua para ese tipo de tsunami”.

También hay quien se toma el vídeo con humor. “Vamossss Alcoi”, escribe otro comentario celebrando que la ciudad quede fuera de las zonas inundadas gracias a su altitud. Y, como suele ocurrir en internet, tampoco han faltado las bromas. “¿Puede ser en lunes?”, pregunta otro usuario en tono irónico al hablar de la hipotética ola gigante.

Noticias relacionadas

Precisamente esa mezcla entre sorpresa, curiosidad y escepticismo es parte de lo que ha hecho que la simulación se comparta tanto. El vídeo juega con un escenario extremo muy fácil de entender visualmente: qué zonas quedarían bajo el agua y cuáles resistirían mejor gracias a la montaña y la elevación del terreno.