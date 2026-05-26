Educación
Los sindicatos mayoritarios de Educación ponen en manos de sus servicios jurídicos el acuerdo salarial del Consell con CSIF y ANPE
El STEPV, UGT y CC OO cargan contra el intento de dinamitar la huelga y la deslealtad sindical, mientras los dos firmantes se felicitan por el pacto con la conselleria
La "jugada maestra" o "artimaña", como ya califican algunas voces el sorpresivo acuerdo para subir el sueldo a los profesores alcanzado este lunes por la Conselleria de Educación solo con dos de los tres sindicatos que componen la mesa de negociación y que únicamente tienen el 30 % de representación en la misma, ya está en manos de los servicios jurídicos de las organizaciones sindicales mayoritarias para analizar su validez y las posibilidades que tienen de rechazarlo. Mientras tanto, la huelga continúa y esta tarde (a las 16 horas) hay convocada una nueva reunión para abordar las ratios y el resto de demandas.
La ruptura de la unidad sindical, que hasta ahora había caracterizado a esta huelga histórica de profesores, ha llevado al Consell a alcanzar este lunes su primer acuerdo para tratar de desbloquear una crisis que encara ya su tercera semana. Dos de los tres sindicatos que componen la mesa sectorial de Educación, CSIF y ANPE, firmaron la subida salarial de 200 euros mensuales en tres años ofrecida por la Conselleria de Educación (75 euros en 2026, 75 en 2027 y 50 en 2028), con la novedad de que el último tramo podría ser mayor debido a la subida del IPC y con la incorporación de y seis días de libre disposición para el profesorado. Aunque STEPV, CC OO y UGT rechazaron el ofrecimiento y representan el 70 % de la mesa de negociación, al departamento de Camen Ortí ya le sobra para desbloquear un punto clave de este conflicto laboral, aunque sea solo con el apoyo de dos fuerzas sindicales, como ocurrió en Cataluña.
Entre 2 y 20 euros adicionales
El sindicato mayoritario de los profesores, el STEPV, ha calificado la estrategia autonómica como "un intento de dinamitar la huelga" al decidir firmar un acuerdo correspondiente únicamente a la parte económica, frente al resto de demandas, y al decidir, al término de la negociación, reunirse solo con CSIF y ANPE, sin el resto de sindicatos para rubricar ese "micropacto".
Para esta organización, el acuerdo salarial propuesto como "totalmente insuficiente", argumentando que no representa una mejora sustancial respecto a las condiciones existentes. La fuerza sindical ha expresado su descontento con la inclusión de una cláusula que condiciona una posible revisión salarial a la existencia de fondos y al aumento del IPC, y avisa de que "se revisará en un nuevo acuerdo, cuando igual no gobiernan ellos".
Según los cálculos del STEPV, la supuesta subida de 50 euros en 2028 podría ser significativamente menor, oscilando entre 2 y 20 euros adicionales. Además, estima que la subida total en tres años sería de aproximadamente 230 euros, lo cual consideran insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo debido al IPC. "Es que el IPC ya esa subida de este año de de 75 euros viendo todo lo que hemos perdido ya, es que estamos perdiendo dinero", afirma Rubén Navas, del STEPV. Este sindicato ya ha reiterado que no firmará ni aceptará el acuerdo actual y que continuará negociando el tema salarial, al igual que ha ocurrido en Cataluña.
Comisiones Obreras resume el sentir de buena parte del profesorado con este acuerdo: "la decepción ha sido muy grande", afirma Carmen Soria, secretaria general de Educación L'Alacantí Les Marines del sindicato, quien avisa de que los docentes van a seguir movilizándose. También lamenta la "deslealtad" que siente el colectivo de profesionales de la enseñanza pública hacia las dos fuerzas sindicales que han decidido desmarcarse "por no tener en cuenta el esfuerzo que ha hecho la gente".
Por su parte, UGT sostiene la unidad sindical es "un bien a preservar", pero que cada organización "se debe hacer responsable de sus actos". Para el sindicato, el acuerdo en el momento actual también es insuficiente y defiende que la mejora salarial "debería ser más ambiciosa para cerrar la brecha con la media estatal."
Admiten ser conscientes de que debe ser progresiva, pero tachan de "inaceptable" la posicion de la Conselleria que ni si quiera aceptó en la reunión vincular al IPC. La organización ve la parte salarial importante, pero recuerda que hay un bloque de reivindicaciones que "son fundamentales, como detener los recortes, la dignidad de infraestructuras, ratios, acuerdo de plantillas y defensa del valenciano"-
CSIF y ANPE se felicitan por el acuerdo alcanzado
El sindicato CSIF ha defendido públicamente el acuerdo alcanzado para la mejora salarial de los docentes, y se ha felicitado por ser “el único sindicato convocante de la huelga indefinida” que representa exclusivamente a la educación pública no universitaria. Ha reprochado que los otros sindicatos participantes también representan a la enseñanza concertada, junto a FSIE, excepto ANPE que no apoya la huelga educativa.
En relación con las mejoras salariales, CSIF subraya que se han conseguido dos incrementos diferenciados para el profesorado. Por un lado, recuerda la subida estatal prevista para 2027, que contempla un aumento fijo del 4,5% y un posible 0,5% adicional si el IPC de 2026 alcanza o supera el 1,5%. Este acuerdo fue firmado con el Gobierno central. Por otro lado, el sindicato destaca el acuerdo alcanzado con el Gobierno autonómico este lunes, que supondrá un incremento de 200 euros en el complemento autonómico en tres años.
Además, la organización ha defendido, frente a las críticas de los sindicatos mayoritarios, en que la cláusula vinculada al IPC acordada con la administración autonómica no afecta únicamente a los últimos 50 euros de incremento, sino al conjunto del complemento específico autonómico. El sindicato considera este aspecto una de las principales garantías del acuerdo.
Por su parte, ANPE asegura que las retribuciones conseguidas son uno de los ocho bloques del acuerdo inicial que continuará reclamando y negociando. Al igual que ha venido defendiendo la Conselleria de Educación, la organización sindical recalca que esta subida salarial "es la mejor que se ha conseguido respecto al resto de comunidades autónomas y supone un avance histórico en materia de retribuciones tanto por su consecución en el tiempo como en la cantidad global que percibirán todos los docentes de esta comunidad autónoma. Esto nos sitúa en los primeros puestos a nivel nacional.
El sindicato defiende que se ha incorporado además la condición, que ANPE propuso desde el inicio de la negociación de este bloque, sobre la implantación a partir del curso próximo de 3 días lectivos más 3 días no lectivos de libre disposición, lo cual supone el máximo respecto al resto de docentes de otras comunidades autónomas que ya lo disfrutan.
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