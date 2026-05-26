Los sindicatos mayoritarios de Educación ponen en manos de sus servicios jurídicos el acuerdo salarial del Consell con CSIF y ANPE

La "jugada maestra" o "artimaña", como ya califican algunas voces el sorpresivo acuerdo para subir el sueldo a los profesores alcanzado este lunes por la Conselleria de Educación solo con dos de los tres sindicatos que componen la mesa de negociación y que únicamente tienen el 30 % de representación en la misma, ya está en manos de los servicios jurídicos de las organizaciones sindicales mayoritarias para analizar su validez y las posibilidades que tienen de rechazarlo. Mientras tanto, la huelga continúa y esta tarde (a las 16 horas) hay convocada una nueva reunión para abordar las ratios y el resto de demandas.

La ruptura de la unidad sindical, que hasta ahora había caracterizado a esta huelga histórica de profesores, ha llevado al Consell a alcanzar este lunes su primer acuerdo para tratar de desbloquear una crisis que encara ya su tercera semana. Dos de los tres sindicatos que componen la mesa sectorial de Educación, CSIF y ANPE, firmaron la subida salarial de 200 euros mensuales en tres años ofrecida por la Conselleria de Educación (75 euros en 2026, 75 en 2027 y 50 en 2028), con la novedad de que el último tramo podría ser mayor debido a la subida del IPC y con la incorporación de y seis días de libre disposición para el profesorado. Aunque STEPV, CC OO y UGT rechazaron el ofrecimiento y representan el 70 % de la mesa de negociación, al departamento de Camen Ortí ya le sobra para desbloquear un punto clave de este conflicto laboral, aunque sea solo con el apoyo de dos fuerzas sindicales, como ocurrió en Cataluña.

Protestas de profesores de Alicante en el décimo segundo día de huelga / Rafa Arjones

Entre 2 y 20 euros adicionales

El sindicato mayoritario de los profesores, el STEPV, ha calificado la estrategia autonómica como "un intento de dinamitar la huelga" al decidir firmar un acuerdo correspondiente únicamente a la parte económica, frente al resto de demandas, y al decidir, al término de la negociación, reunirse solo con CSIF y ANPE, sin el resto de sindicatos para rubricar ese "micropacto".

Para esta organización, el acuerdo salarial propuesto como "totalmente insuficiente", argumentando que no representa una mejora sustancial respecto a las condiciones existentes. La fuerza sindical ha expresado su descontento con la inclusión de una cláusula que condiciona una posible revisión salarial a la existencia de fondos y al aumento del IPC, y avisa de que "se revisará en un nuevo acuerdo, cuando igual no gobiernan ellos".

Según los cálculos del STEPV, la supuesta subida de 50 euros en 2028 podría ser significativamente menor, oscilando entre 2 y 20 euros adicionales. Además, estima que la subida total en tres años sería de aproximadamente 230 euros, lo cual consideran insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo debido al IPC. "Es que el IPC ya esa subida de este año de de 75 euros viendo todo lo que hemos perdido ya, es que estamos perdiendo dinero", afirma Rubén Navas, del STEPV. Este sindicato ya ha reiterado que no firmará ni aceptará el acuerdo actual y que continuará negociando el tema salarial, al igual que ha ocurrido en Cataluña.

Comisiones Obreras resume el sentir de buena parte del profesorado con este acuerdo: "la decepción ha sido muy grande", afirma Carmen Soria, secretaria general de Educación L'Alacantí Les Marines del sindicato, quien avisa de que los docentes van a seguir movilizándose. También lamenta la "deslealtad" que siente el colectivo de profesionales de la enseñanza pública hacia las dos fuerzas sindicales que han decidido desmarcarse "por no tener en cuenta el esfuerzo que ha hecho la gente".

Por su parte, UGT sostiene la unidad sindical es "un bien a preservar", pero que cada organización "se debe hacer responsable de sus actos". Para el sindicato, el acuerdo en el momento actual también es insuficiente y defiende que la mejora salarial "debería ser más ambiciosa para cerrar la brecha con la media estatal."

Admiten ser conscientes de que debe ser progresiva, pero tachan de "inaceptable" la posicion de la Conselleria que ni si quiera aceptó en la reunión vincular al IPC. La organización ve la parte salarial importante, pero recuerda que hay un bloque de reivindicaciones que "son fundamentales, como detener los recortes, la dignidad de infraestructuras, ratios, acuerdo de plantillas y defensa del valenciano"-