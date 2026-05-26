La UA se posiciona como una de las mejores universidades españolas en accesibilidad digital

La Universidad de Alicante (UA) ha celebrado el Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad Web de 2026 con una jornada en la que se han expuesto los hitos conseguidos en los últimos cinco años y donde se han explicado retos futuros marcados por la implementación de la inteligencia artificial (IA).

El encuentro, que en esta quinta edición ha batido récords de inscritos con alrededor de 270 participantes, tanto en modalidad presencial como en línea, ha comenzado con la bienvenida del vicerrector de Transformación Digital, Rafael Molina, junto al responsable de Accesibilidad Digital, José María Fernández.

Según ha explicado el vicerrector, la accesibilidad digital es un aspecto que afecta a toda la sociedad. “Todos tenemos capacidades distintas, todos somos diferentes e iguales”, ha destacado. Por ello, ha añadido, “todos nos podemos beneficiar de cualquier avance que facilite el acceso a la información”.

Referente

Durante su intervención, Molina ha señalado que la UA es un referente. De hecho, hace un par de semanas la institución lanzó su nueva web, “una de las mejores de la universidad española en cuanto a accesibilidad, con un diseño y contenido universales”, ha señalado.

En este sentido, se ha puesto en marcha un asistente virtual que facilita la navegación y el acceso a la información para todos los usuarios sin necesidad de instalaciones adicionales. Por otro lado, la institución lleva años desarrollando sistemas de lectura fácil que adaptan los contenidos a diferentes niveles de comprensión y se han implementado servicios de subtitulado o de transcripción de eventos en tiempo real, entre muchas otras herramientas que mejoran la calidad de los contenidos ofrecidos por los servicios universitarios.

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Derribar barreras

Más allá de reconocer lo conseguido y compartir experiencias, el vicerrector ha insistido en que la jornada celebrada en la UA debe ser un impulso “para ver qué hacer en un futuro con la tecnología del momento, la IA”. “Tenemos que seguir derribando barreras digitales aprovechando las capacidades tecnológicas”, ha finalizado.

Además de las ponencias a cargo de profesionales del Servicio de Informática y del responsable de Accesibilidad Digital de la UA, el evento ha contado con las intervenciones de expertos como el investigador y doctorando en IA aplicada a la accesibilidad digital, José Humanes; el catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Faraón Llorens, y el técnico experto del Departamento de Accesibilidad Tecnológica de la Fundación ONCE, Antonio Jesús Ingelmo.

Lengua de signos

El Día de la Accesibilidad Digital en la UA 2026 ha contado con todas las adaptaciones en materia de accesibilidad, como intérprete de Lengua de Signos en Español, retransmisión en directo, transcripción en tiempo real y subtitulado una vez finalizado el evento.