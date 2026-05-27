Alicante es la tercera provincia de España donde más niños se llaman Neo

Neo todavía es un nombre raro en España, pero cada vez menos. Según los datos del Censo anual de población a 1 de enero de 2025, en todo el país hay 755 hombres llamados Neo, con una edad media de solo 8,6 años. Es decir: no es un nombre heredado de generaciones anteriores, sino una elección claramente reciente y con tendencia al alza.

En ese mapa, Alicante ocupa una posición llamativa. La provincia cuenta con 48 hombres llamados Neo, lo que la sitúa como la tercera provincia de España con más personas registradas con este nombre, solo por detrás de Barcelona, con 201, y Madrid, con 102.

Un nombre corto, moderno y con aire de película

Neo tiene una sonoridad muy actual: tres letras, fácil de pronunciar y difícil de confundir. Su origen puede relacionarse con el griego néos, que significa “nuevo” o “joven”, una idea que encaja muy bien con su uso moderno.

Pero su salto a la cultura popular tiene un responsable evidente: Matrix. El personaje interpretado por Keanu Reeves convirtió Neo en un nombre asociado a lo tecnológico, lo rebelde y lo casi mesiánico. Para muchos padres, no es solo un nombre bonito: evoca cambio, futuro y diferencia.

Alicante, por delante de provincias mucho más grandes

El dato alicantino llama la atención porque Alicante supera a territorios con gran población o fuerte peso urbano.

La progresión del nombre Neo en la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

Tras Barcelona, Madrid y Alicante aparecen Baleares, con 43 hombres llamados Neo, y después Girona y Valencia, ambas con 30.

También figuran Tarragona, con 26; A Coruña y Santa Cruz de Tenerife, con 20; y provincias como Zaragoza, Las Palmas, Málaga o Murcia con cifras más bajas.

En términos relativos, Alicante registra 0,048 hombres llamados Neo por cada mil habitantes, una presencia todavía pequeña, pero suficiente para colocarla en la parte alta del ranking nacional.

Un nombre de nueva generación

La edad media nacional, 8,6 años, deja claro que Neo pertenece a una hornada reciente de nombres breves y modernos, en la línea de otros nombres que buscan sonar internacionales, sencillos y con personalidad.

No es un nombre masivo ni parece que vaya a serlo por mucho que algunos padres elijan la píldora roja... Precisamente ahí está parte de su atractivo: suena familiar por la cultura pop, pero sigue siendo poco común en el registro español.

En Alicante, al menos, Neo ya ha dejado de ser solo el protagonista de una película. También es el nombre de decenas de niños que forman parte de una nueva generación de nombres cortos, globales y con mucho impacto.