Alejandra Martínez, exafiliada de ANPE: "Me voy porque nos han dejado a la altura del betún al firmar ese acuerdo salarial sin consultar"

Alejandra Martínez, profesora de Secundaria en un instituto de la provincia de Alicante y afiliada durante diez años a ANPE, es una de las docentes que ha decidido darse de baja del sindicato tras el acuerdo firmado este lunes por parte de esta organización, junto a CSIF, con el Consell para subir 200 euros mensuales en tres años al colectivo. La profesional asegura que la decisión «se tomó sin pedir consenso» y explica que este mismo martes envió el correo solicitando formalmente su baja.

«Ya llevan varias ocasiones en las que no se ponen del lado del docente. Se han apuntado a última hora, pero esto ya es el colmo», afirma. Martínez considera que el sindicato «lleva tiempo poniéndose de perfil» y critica especialmente que «se hayan quedado los últimos para firmar», algo que califica de «muy rastrero y no acorde con nada». La docente sostiene además que las prioridades del profesorado no pasan actualmente por las cuestiones salariales. «Lo primero que teníamos que tratar no es el sueldo», señala, e insiste en que las principales reivindicaciones deberían centrarse en «las ratios y las plantillas, lo que de verdad nos interesa».

Martínez explica que inicialmente se afilió a ANPE por los cursos de formación que ofrecían y porque veía en ello «una puerta de entrada para sacar puntos», pero asegura que la firma del acuerdo ha sido «el momento definitivo» para romper con el sindicato. «Me niego a seguir con esta gente. Han aprovechado la situación para hacer la cama al resto de sindicatos y a los docentes. Estamos diciendo que no queremos solo el dinero, que queremos hablar de todo lo demás y haciendo esto nos están dejando a la altura del betún», concluye.

Me niego a seguir con esta gente. Han aprovechado la situación para hacer la cama al resto de sindicatos y a los docentes

Tercera semana de protestas y huelga de profesores por la educación pública en Alicante /

Cascada de bajas

Su testimonio es uno solo de los que visibilizan las primeras consecuencias de la decisión de CSIF y ANPE, dos sindicatos de corte conservador, de desmarcarse del resto de la mesa de negociación y aliarse con la Conselleria de Educación para tratar de desactivar la huelga indefinida. Ambas organizaciones sindicales están recibiendo desde el lunes por la noche una cascada de bajas de profesores afiliados al rechazar contundentemente el acuerdo que firmaron con la Generalitat. Por si fuera poco, delegados de CSIF Alicante han mostrado su malestar con la decisión tomada por la directiva de València, e incluso están planteando dejar el cargo, al ver que la central autonómica ha ido por libre al firmar el pacto con el Consell de Pérez Llorca, pese a no a haber consultado previamente con las bases la determinación de rubricar el acuerdo, y a pesar del rechazo manifiesto en el seno del sindicato.

Los que están renunciando en CSIF hablan de «desilusión y de pérdida de credibilidad» por haber sellado el ofrecimiento de la Generalitat rápidamente en un despacho encerrados con los responsables autonómicos y la otra organización sindical, que forma parte de la mesa de negociación pero que no está entre los convocantes de la huelga. Además, lamentan que el acuerdo ofertado por la Conselleria de Educación desoye las reivindicaciones de la mayoría del profesorado y que es insuficiente ante el poder adquisitivo perdido. A ello se suman los reproches hacia el presidente de Educación en CSIF, José Seco, negociador del sindicato en la mesa sectorial autonómica, por haber formado parte de la candidatura del PP para gobernar el Ayuntamiento de Cheste en 2015.