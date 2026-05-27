El belén gigante de Alicante supera otro escollo para quedarse en casa

El futuro del belén gigante de Alicante vuelve a avanzar hacia la continuidad de su creador al frente del servicio de almacenamiento de las piezas durante dos años más, con una posible prórroga de dos años extra. El Ayuntamiento retoma los trámites para adjudicar a José Manuel García Esquiva, conocido artísticamente como "Pachi", el contrato para el almacenamiento, mantenimiento y conservación de las monumentales figuras navideñas que desde 2020 se han convertido en uno de los grandes símbolos de la ciudad durante las fiestas.

Este miércoles, la adjudicación del contrato volvió a pasar por la mesa de contratación municipal tras resolverse el recurso presentado por la empresa Iluminaciones Ornamentales Iluminart, que había sido inicialmente propuesta como adjudicataria antes de ser excluida del procedimiento. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha terminado dando la razón al Ayuntamiento de Alicante, avalando la decisión municipal de apartar a la mercantil del concurso y permitiendo así que el proceso pueda continuar a favor del artista alicantino.

Un recurso que paralizó el proceso

La resolución del TARC desbloquea un procedimiento que llevaba meses detenido. Después de que la mesa de contratación decidiera excluir a Iluminart al considerar que no acreditaba suficientemente la solvencia técnica y económica exigida en el pliego, la empresa recurrió la decisión ante el tribunal administrativo. Mientras ese recurso permanecía pendiente de resolución, el Ayuntamiento no podía avanzar en la adjudicación a favor de Pachi, segundo clasificado en la licitación.

Ahora, una vez desestimadas las alegaciones de la empresa, el consistorio ha retomado el expediente. No obstante, la adjudicación definitiva todavía no se ha formalizado, la mesa de contratación ha solicitado documentación adicional al artista para terminar de acreditar su solvencia dentro del procedimiento administrativo. Cuando esos documentos sean entregados y validados, el contrato podrá cerrarse definitivamente después de casi un año de trámites.

Una batalla administrativa de meses

El proceso para garantizar la continuidad del belén monumental comenzó en julio de 2025, cuando el Ayuntamiento sacó a licitación el contrato para el montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento, mantenimiento y restauración de las seis figuras gigantes que componen el nacimiento instalado cada Navidad en la plaza del Ayuntamiento. La primera licitación, lanzada en julio de ese año con un presupuesto de 105.000 euros, quedó desierta.

Ante esa situación, el Ayuntamiento reformuló el contrato y volvió a licitarlo en diciembre de 2025 con un presupuesto ampliado hasta los 114.000 euros. Esa segunda convocatoria sí atrajo ofertas y terminó con Iluminart como adjudicataria provisional tras presentar una propuesta económica inferior a la de Pachi.

Sin embargo, durante la revisión de la documentación, la mesa de contratación detectó deficiencias en la acreditación de la solvencia de la empresa. Entre otros aspectos, el Ayuntamiento entendió que la actividad de la mercantil no estaba directamente relacionada con el almacenamiento y conservación de obras artísticas de gran formato y que tampoco había presentado toda la documentación económica requerida para garantizar el cumplimiento del contrato. Aquella decisión permitió que el procedimiento continuara con el siguiente licitador, José Manuel García Esquiva, responsable del belén desde su creación y encargado de custodiar las figuras durante los últimos años, lo que garantiza la continuidad del servicio hasta al menos 2028.