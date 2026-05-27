Los centros de salud de Alicante ponen el foco en el bienestar de las personas cuidadoras

Cuidar de quien cuida. Con este objetivo, los centros de salud Santa Faz-Ayuntamiento y Calle Gerona de Alicante, dependiente del área de salud Alicante-Sant Joan, han desarrollado un taller para personas cuidadoras que ha puesto el foco en el bienestar físico y emocional de quienes atienden diariamente a familiares dependientes.

La iniciativa, integrada dentro de la estrategia de salud comunitaria impulsada por ambos centros sanitarios, ha reunido a profesionales de distintas disciplinas sanitarias y sociales para ofrecer formación práctica, apoyo emocional y herramientas útiles orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras.

Lejos de plantearse como una simple actividad informativa, el taller se diseñó desde una metodología participativa y cercana, generando un espacio donde los asistentes pudieran compartir experiencias, resolver dudas y sentirse acompañados en una realidad que, en muchos casos, suele vivirse en silencio y con una elevada carga emocional.

Carga emocional

“Queríamos que fuese un espacio pensado realmente para las personas cuidadoras, no solo para enseñar técnicas o cuidados básicos, sino también para ayudarles a cuidarse a sí mismos”, explica la enfermera Ester Santoro, una de las profesionales responsables de la actividad.

Durante las diferentes sesiones se abordaron cuestiones fundamentales relacionadas con el día a día de los cuidados, como las movilizaciones seguras de personas dependientes, la prevención de complicaciones, los cuidados básicos en el hogar o la organización de rutinas asistenciales. Pero, además, una parte importante del taller estuvo centrada en el autocuidado emocional de quienes asumen estas responsabilidades de forma continuada.

Taller para cuidadores de personas dependientes del departamento Alicante-Sant Joan / INFORMACIÓN

“El cuidado prolongado puede generar agotamiento físico y emocional. Muchas veces los cuidadores ponen todas sus energías en la otra persona y olvidan sus propias necesidades. Darles herramientas, seguridad y apoyo también repercute directamente en su bienestar”, señala Santoro.

La actividad contó con la participación coordinada de profesionales de Enfermería, Trabajo Social, Enfermería Gestora de Casos y Técnicos en Cuidados Auxiliares de enfermería, un enfoque interdisciplinar que permitió abordar las distintas necesidades que suelen presentar las personas cuidadoras.

Compartir experiencias

Además de los contenidos prácticos, uno de los aspectos más valorados por los asistentes fue la posibilidad de compartir experiencias con otras personas que atraviesan situaciones similares. El taller se convirtió así en un espacio de encuentro y escucha mutua, donde se generó un ambiente de cercanía, comprensión y apoyo emocional.

“Muchas veces el simple hecho de sentirse escuchado o de compartir vivencias con otras personas cuidadoras ya supone un gran alivio”, destacan desde la organización.

Durante el desarrollo de las sesiones también se presentó la nueva Oficina del Cuidador, un recurso disponible en Alicante orientado a ofrecer acompañamiento, información y apoyo continuado a las personas cuidadoras más allá de la atención sanitaria habitual.

La elevada participación registrada y la implicación de los asistentes han confirmado la necesidad de seguir impulsando este tipo de iniciativas comunitarias, especialmente en un contexto en el que cada vez más familias asumen cuidados prolongados en el ámbito domiciliario.

Atención comunitaria

Desde los centros de salud Santa Faz-Ayuntamiento y Calle Gerona subrayan que este tipo de proyectos permiten reforzar la atención comunitaria y acercar los recursos sanitarios a las necesidades reales de la población, apostando por una atención más humana, preventiva y centrada en las personas.

La iniciativa forma parte de una línea de trabajo que ambos centros vienen desarrollando para promover hábitos saludables, fortalecer redes de apoyo y fomentar espacios comunitarios donde la salud se entienda desde una perspectiva integral y participativa.

Las enfermeras María Soto, Carmen Catalá y Ester Santoro, responsables del Taller de Alimentación Saludable, otro de los impartidos, han agradecido especialmente la colaboración de la Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Alicante y de la Universidad de Alicante, así como la implicación de los usuarios participantes.

Durante las sesiones se abordaron cuestiones relacionadas con la planificación de una alimentación equilibrada, la interpretación de etiquetas nutricionales o las formas de cocinar de manera más saludable. La metodología se diseñó para favorecer la participativa y trasladar los contenidos a situaciones cotidianas.