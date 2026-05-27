Las claves por las que cuesta tanto que un graduado MIR elija Medicina de Familia en Alicante

La contratación de médicos sin la especialidad, lo que hace que los que sí han estado años formándose se planteen si vale la pena pasar varios años estudiando y "cobrando una miseria" por un trabajo que se puede hacer sin especialidad. El que se haya convertido en el "patito feo" de las especialidades médicas pese a ser fundamental para una buena salud de la población, puesto que los estudios han demostrado que una correcta asistencia desde Atención Primaria resuelve el 90 % de los problemas de salud con que llegan los pacientes y una reducción de la mortalidad. Y, por último, y no menos importante, la enorme saturación de las agendas con hasta 60 y 70 personas a atender por facultativo al día entre las citas agendadas, las urgentes y lo que surja, lo que impide que ni siquiera los profesionales dispongan de los mínimos diez minutos asignados y que se vean obligados a reducir la atención a tres y cuatro minutos por paciente.

Estas son algunas de las causas principales de que la oferta MIR en Medicina de Familia se quede siempre a la cola y sean las últimas plazas en ser elegidas, explica la médico e integrante de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar María José Muñoz. Es cierto que al final siempre se agotan, como ha ocurrido también este año, pero es muy significativo que el viernes quedasen más de la mitad de las disponibles en la provincia de Alicante por seleccionar, es decir, una de cada dos, y que entre lunes y martes se hayan acabado las 43 que quedaban, intercaladas con varias de Medicina Preventiva y Salud Pública, otra cenicienta pese a su creciente importancia por el riesgo al alza de epidemias y pandemias.

Medicina Preventiva y Salud Pública es la otra "cenicienta" que ha tenido vacantes hasta el final del proceso

La misma oferta

La oferta de este año en Medicina de Familia era de 81 plazas para la provincia de Alicante, la misma que el año pasado. Las dos primeras plazas de la especialidad fueron seleccionadas los días 7 y 8 de mayo -el proceso de petición se abrió el 4- en el departamento de salud de Alicante-Sant Joan; tres el día 14 de mayo para las áreas de salud también de Sant Joan, Elche y Orihuela; cuatro más el 18 de mayo y otras tantas el 19; siete el 20 de mayo; ocho el 21 de mayo; diez el 20 de mayo; y 43 entre los días 25 y 26 de mayo, es decir, el lunes y el martes, últimos días para poder pedir. Entre los departamentos de Orihuela, Alcoy y Elda agotaron lo que quedaba porque no había otra cosa. Entre medias se colaron cinco plazas para Medicina Preventiva y Salud Pública en los departamentos de Alicante, Sant Joan y Elche.

También hay quien ofrece otra lectura. Es el caso de la doctora Mari Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, quien afirma que "cuesta tanto porque son muchísimas más plazas que el resto de especialidades. Es una cuestión de cantidad también. Tenemos que dar mensajes en positivo: es la especialidad más elegida. Si hubiera 500 plazas, se habrían agotado", asegura.

Médicos residentes aprenden en Alicante técnicas básicas de sutura en una cirugía de ojos / INFORMACIÓN

Observatorio MIR

Según el Observatorio MIR, que analiza la adjudicación en Medicina Familiar y Comunitaria en España, se produce una cobertura heterogénea que refleja la implantación territorial de la especialidad. "Estas diferencias territoriales no expresan una falta de interés por la especialidad, sino una característica estructural asociada al elevado volumen de plazas ofertadas, a su amplia dispersión geográfica y a la organización sanitaria del sistema. Los datos muestran una cobertura parcial significativa en numerosas unidades docentes y la persistencia de plazas pendientes de adjudicación en territorios periféricos o de menor densidad poblacional".

El análisis prosigue señalando que el mapa resultante muestra una distribución de adjudicaciones concentrada en áreas urbanas y nodos docentes consolidados, mientras amplios territorios rurales presentan un proceso de cobertura más progresivo y escalonado. En este marco, la cobertura global de Medicina Familiar y Comunitaria "debe interpretarse teniendo en cuenta que se trata también de la especialidad con mayor oferta del sistema (2.544 plazas en España), con mayor dispersión geográfica y con mayor presencia en territorios rurales y periféricos. Por ello, la comparación directa de sus porcentajes con especialidades de menor oferta, como Medicina Legal, con solo 18 plazas (en todo el país), resulta estructuralmente asimétrica".

Todas las especialidades

La oferta total del MIR 2026 ha sido de 916 plazas en toda la Comunidad Valenciana, de ellas 287 en la provincia de Alicante. Los médicos se incorporarán a sus destinos antes del 5 de junio.

Añadiéndole la oferta en otras especialidades sanitarias como Enfermería, Biología, Farmacia, Física, Química o Psicología, la cifra se eleva a 1.189 plazas de formación especializada ofertadas por la Conselleria de Sanidad en toda la Comunidad. La Generalitat destaca que todas han sido elegidas por los futuros residentes para formarse en los centros sanitarios. Se han adjudicado, entre todas especialidades, 667 plazas ofertadas en la provincia de Valencia, 396 de la Alicante y 126 plazas de la provincia de Castellón. Son un 7 % más que el año anterior.

La Comunidad Valenciana, junto con Madrid y Canarias, son las únicas comunidades autónomas que han cubierto todas sus plazas para especialistas, incluidas las ya siempre polémicas de Medicina de Familia y Comunitaria.

En este sentido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha celebrado “el interés de los futuros especialistas por los centros sanitarios de la Comunidad, lo que supone un motivo de satisfacción para todo el sistema de salud público valenciano”. También ha resaltado el “importante esfuerzo” para impulsar la formación de los futuros profesionales del ámbito sanitario.