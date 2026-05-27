Compromís preguntará en el pleno de Alicante si Barcala se reunió con el gestor de la cooperativa Les Naus

El caso de Les Naus volverá este jueves al pleno del Ayuntamiento de Alicante. Compromís preguntará al alcalde, Luis Barcala, si él o algún miembro de su gabinete mantuvo reuniones con representantes de la cooperativa del residencial de vivienda protegida o con su entorno gestor. La iniciativa se apoya en la declaración prestada la semana pasada como investigado por Francisco Ordiñana, responsable de Fraorgi, la empresa gestora de la promoción.

Ordiñana explicó en sede judicial que mantuvo una reunión con Barcala y con la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ambos del PP, para reclamar la devolución del dinero que, según sostiene, la promotora había pagado de más por el solar o, alternativamente, una compensación mediante otro terreno. Esa declaración ha abierto ahora una nueva derivada política en el Ayuntamiento, donde la oposición quiere que el alcalde aclare si existieron esos contactos, cuándo se produjeron y por qué no constaron en el expediente administrativo.

La pregunta registrada por Compromís, firmada por su portavoz municipal, Rafa Mas, plantea directamente “en qué fechas mantuvo el alcalde de Alicante, o algún miembro de su gabinete en su nombre, reuniones con los representantes de la cooperativa del residencial Les Naus”. La coalición vincula esa cuestión con las dudas sobre cuándo tuvo conocimiento Alcaldía de la situación de la promoción, después de que Barcala haya defendido durante estos meses que no conocía formalmente las irregularidades antes de que el caso saliera a la luz pública.

Investigación

Compromís sostiene que la investigación municipal y la documentación conocida hasta ahora dejan interrogantes sobre la cronología del expediente, los posibles contactos previos y el recorrido de la información dentro del Ayuntamiento. En su pregunta, la coalición también apunta a los documentos aportados por la cooperativa y a los tiempos de revisión dentro de los servidores municipales, aunque el eje político de la intervención será la posible existencia de reuniones o comunicaciones directas entre Alcaldía y representantes de Les Naus.

El PSOE también valoró llevar al pleno una pregunta específica sobre los posibles contactos entre Barcala y Fraorgi, después de que su portavoz, Ana Barceló, apuntara a las declaraciones prestadas en sede judicial sobre una posible reunión con el alcalde y con Rocío Gómez. Finalmente, los socialistas han optado por otra cuestión vinculada al caso: preguntarán si el alcalde va a impulsar la prohibición del acceso de cargos públicos a la adjudicación de viviendas de protección pública, tal como anunció tras el estallido de Les Naus.

Esa promesa forma parte del paquete de medidas que el equipo de gobierno ha defendido en los últimos meses como respuesta política al escándalo, aunque la oposición viene insistiendo en que muchas de esas iniciativas siguen sin concreción efectiva o dependen de cambios normativos que no están aún en vigor. Barceló pedirá ahora a Barcala que aclare si piensa dar pasos reales para impedir que cargos públicos puedan acceder a promociones protegidas como la de Les Naus.

Comisión

La nueva ofensiva plenaria llega después de la última sesión de la comisión municipal de investigación, marcada por la ausencia del subsecretario municipal, Germán Pascual, y por la comparecencia del inspector de la Policía Local Antonio Tomás Santana, responsable de la inspección de Les Naus. Santana explicó que los agentes actuaron sin listado completo de adjudicatarios, sin datos de titularidad y sin capacidad para contrastar escrituras, parentescos, contratos de alquiler o consumos, por lo que la oposición interpretó que la investigación municipal se realizó con medios limitados.

El caso de Les Naus se encuentra ya judicializado, con varios investigados y con las comisiones municipal y autonómica abiertas en paralelo. La oposición trata ahora de mantener la presión sobre el alcalde en el pleno, tanto por la posible existencia de contactos con Fraorgi como por el cumplimiento de los cambios prometidos tras el escándalo de las viviendas protegidas.