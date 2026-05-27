El CSIF se descuelga de la huelga de profesores

El CSIF ha decidido descolgarse de la huelga indefinida de profesores tras suscribir su primera alianza con la Conselleria de Educación para respaldar la subida salarial de 200 euros en tres años. Dos días después de romper la unidad sindical, la organización ha anunciado que se retira de las movilizaciones para centrarse en el diálogo, con lo que retira oficialmente su apoyo a la movilización que mantienen activa el STEPV, CC OO y UGT (ANPE está en la mesa sectorial pero no entre los convocantes del paro docente).

"El sindicato CSIF considera imprescindible centrarse en la negociación con conselleria para conseguir más avances que beneficien al conjunto de docentes y, en general, a la educación pública valenciana", ha señalado en un comunicado. Por ese motivo, la central sindical ha decidido desconvocar las protestas, aunque advierte que eso no significa “dar un cheque en blanco al Consell” y no renunciar a movilizaciones futuras.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica, en este sentido, que "debido a sus continuas denuncias de discriminación salarial a los profesionales de la Comunidad Valenciana y a la presión ejercida, conselleria se vio abocada a presentar un documento de incremento retributivo". Ese escrito contenía un aumento de 200 euros mensuales para cada docente con actualización del IPC en el año 2028, sobre el conjunto del complemento autonómico, seis días de libre disposición o iniciar una regulación del teletrabajo.

Profesores en una protesta de Alicante, con la bandera del CSIF / PILAR CORTES

CSIF señala que la firma de ese acuerdo monográfico, centrado en las retribuciones, ha supuesto “un hito histórico y un reconocimiento retributivo a la labor docente que no se había producido en décadas". El sindicato recalca que ese pacto concreto resulta "un avance que debe permitir lograr otros en ratios, disminución de burocracia o infraestructuras, entre otros temas que se están abordando en mesas sectoriales".

La organización sindical recalca que esas mejoras superan significativamente las del reciente acuerdo que CSIF no firmó en Asturias por considerarlo insuficiente en cuanto al incremente retributivo y que otras organizaciones sindicales, sorprendentemente, si rubricaron cuando la subida era de 140 euros. También mejora el último acuerdo en Cataluña que recogía peores condiciones que en la Comunidad Valenciana y que también apoyaron con su firma otros sindicatos que en el ámbito valenciano lo rechazan.

Cascada de bajas

Delegados de CSIF Alicante han mostrado su malestar con la decisión tomada por la directiva de València, e incluso están planteando dejar el cargo, al ver que la central autonómica ha ido por libre al firmar el pacto con el Consell de Pérez Llorca, pese a no a haber consultado previamente con las bases la determinación de rubricar el acuerdo, y a pesar del rechazo manifiesto en el seno del sindicato.

Los que están renunciando en CSIF hablan de "desilusión y de pérdida de credibilidad" por haber sellado el ofrecimiento de la Generalitat rápidamente en un despacho encerrados con los responsables autonómicos y la otra organización sindical, que forma parte de la mesa de negociación pero que no está entre los convocantes de la huelga. Además, lamentan que el acuerdo ofertado por la Conselleria de Educación desoye las reivindicaciones de la mayoría del profesorado y que es insuficiente ante el poder adquisitivo perdido. A ello se suman los reproches hacia el presidente de Educación en CSIF, José Seco, negociador del sindicato en la mesa sectorial autonómica, por haber formado parte de la candidatura del PP para gobernar el Ayuntamiento de Cheste en 2015.