Directores advierten de "graves consecuencias" en el final de curso por la falta de acuerdo para poner fin a la huelga

La Asociación de Direcciones de Escuela Pública del País Valenciano (ADEP-PV), colectivo que representa a unos 500 responsables educativos de colegios de la Comunidad, ha alertado del bloqueo que atraviesa actualmente el sistema educativo después de tres semanas de huelga, incertidumbre y tensión sostenida. La entidad considera "insostenible" que continúe sin alcanzarse una solución que permita recuperar la estabilidad en los centros educativos y garantizar el normal desarrollo del final de curso.

En el comunicado, ADEP-PV señala que los centros educativos "necesitan serenidad, planificación, recursos y confianza" y advierte de que demasiadas decisiones y procesos siguen condicionados por la incertidumbre, mientras las responsabilidades recaen sobre unos equipos directivos y docentes que aseguran encontrarse "al límite de sus fuerzas".

La Asamblea considera especialmente preocupante la falta de soluciones efectivas por parte de la Conselleria de Educación ante un escenario que afecta directamente a la organización de los centros, las condiciones laborales del profesorado y de los equipos directivos, la atención al alumnado y la tranquilidad de las familias.

La asociación subraya que la situación actual "no puede interpretarse solo como un conflicto laboral", ya que ha comprobado que tiene "consecuencias directas sobre la vida diaria de los centros y sobre la calidad del servicio educativo que reciben los niños y niñas".

La protesta de los docentes en huelga por la educación pública corta la avenida Alfonso el Sabio en Alicante / RAFA ARJONES

En peligro

Según advierte el colectivo, si el conflicto se prolonga podrían verse "gravemente" afectados numerosos procesos esenciales de final e inicio de curso, entre ellos, las memorias finales, la planificación del próximo curso, las evaluaciones diagnósticas, la gestión del comedor escolar y programas como Biblioinnova’t, Erasmus+, Xarxa Llibres, TotEdu o ProEdu, además de proyectos de innovación educativa y actividades complementarias y extraescolares.

ADEP-PV recuerda que todos estos procedimientos son imprescindibles tanto para cerrar adecuadamente el curso actual como para preparar el siguiente y alerta de que cualquier retraso o paralización repercutirá “inevitablemente” en el alumnado, las familias, los equipos docentes y directivos y en la calidad del servicio público educativo.

En el comunicado, la Asamblea insiste en que los centros "no funcionan por inercia", sino gracias al trabajo diario de personas que planifican, coordinan, atienden incidencias y sostienen una organización “cada vez más compleja”.

La organización también expresa su "profundo malestar" por el desenlace de las negociaciones del pasado lunes. Aunque ADEP-PV afirma respetar la autonomía de las organizaciones sindicales y sus decisiones en el ámbito de la negociación colectiva, lamenta que el acuerdo se produjera “sin el apoyo de la mayoría de organizaciones presentes en la mesa de negociación” y sin que buena parte del profesorado perciba mejoras proporcionales “al esfuerzo, desgaste y sacrificio” asumidos durante las últimas semanas.

Un colegio de Alicante con alumnos en la entrada, por la huelga educativa / Jose Navarro

Cansancio y saturación

Según el texto, esta situación está aumentando la sensación de cansancio, saturación y desafección dentro de la comunidad educativa. Muchos profesionales consideran que el conflicto se ha prolongado demasiado tiempo sin que la Conselleria haya mostrado “la responsabilidad, capacidad de negociación y voluntad real de acuerdo” que exigía la gravedad del momento.

ADEP-PV sostiene que, cuando un conflicto educativo alcanza este nivel, "no basta con administrar los tiempos”, sino que hace falta liderazgo, escucha y capacidad para reconstruir la confianza.

La asamblea también denuncia el “desgaste emocional y profesional extremo” que se está produciendo en los centros educativos debido a la sobrecarga administrativa, la tensión constante, la incertidumbre organizativa, la presión de las familias y la gestión diaria de las consecuencias de la huelga.

Las direcciones aseguran estar sosteniendo “con enorme esfuerzo” el funcionamiento ordinario de los centros, aunque advierten de que ese esfuerzo “no puede continuar invisibilizado”. Asimismo, reivindican que la función directiva no puede limitarse a ejecutar instrucciones y resolver urgencias “sin tiempo, sin medios suficientes y sin una interlocución real con la Administración”.

Finalmente, la asociación reclama a la Conselleria una “respuesta política e institucional” acorde con la gravedad de la situación, que permita recuperar la estabilidad de los centros, restablecer la confianza de los profesionales y garantizar que los procesos esenciales de final e inicio de curso se desarrollen con normalidad.

ADEP-PV pide además una voluntad real de acuerdo, una interlocución efectiva con los equipos directivos y con toda la comunidad educativa, así como medidas concretas para reducir la sobrecarga de trabajo, ordenar los procesos pendientes y asegurar el correcto funcionamiento de los centros.