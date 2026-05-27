Educación forzará la firma de acuerdos parciales con los sindicatos este jueves para poner fin a la huelga

El Consell se ha propuesto a contrarreloj desactivar la huelga indefinida esta semana y, para ello, en una nueva reunión convocada para este jueves busca arrancar la firma de los cinco sindicatos, o al menos de una parte de ellos, en acuerdos por separado. Como ya ocurriera con la subida salarial, apoyada este lunes solo por dos de las cinco organizaciones sindicales (CSIF y ANPE), la Conselleria de Educación está dispuesta a repetir la misma estrategia y no esperar más tiempo.

Así lo anunció este miércoles el propio secretario autonómico, Daniel McEvoy, tras una larga reunión de cinco horas, que a pesar de acabar sin el respaldo expreso de ninguna de las fuerzas que representan al profesorado en cuanto a la propuesta de la bajada de ratios, aumento de plantillas, infraestructuras educativas e inclusión, calificó de "productiva".

Los sindicatos han sido citados a las 12 para que puedan consultar con sus bases a lo largo de toda la tarde, ya que la Administración autonómica se comprometió a remitir un documento con todas las propuestas debatidas a lo largo de la última negociación, con la incorporación de precisiones, junto al punto sobre la protección del valenciano, cuestión que no fue tratada. McEvoy expresó su deseo de que se pueda firmar el acuerdo, considerándolo "muy bueno" para los docentes, el sistema educativo, el alumnado y las familias de la Comunidad.

En cuanto a las ratios, el número 2 de Educación defendió haber presentado una modificación que "mejora sustancialmente" la propuesta anterior, ofreciendo una mayor bajada de ratios que comenzará en Infantil. Esta bajada se aplicará desde infantil de 4 y 5 años y primero de primaria, permitiendo que los grupos con una ratio menor prosigan con ella. El objetivo es que la ratio en esas aulas se fije hasta terminar la escolaridad, a la espera de alcanzar los 22 alumnos con carácter general en infantil y primaria. En Secundaria y Bachillerato, se ha ofrecido una bajada de un alumno más, de modo que en 4 años los grupos de tercero de ESO entrarán con una ratio de 25.

Respecto a la crítica sindical de que lo ofrecido no llega en la mayoría de casos a lo que fija el proyecto de ley del Gobierno, el secretario autonómico advirtió que "no deja de ser un proyecto, y conforme están las cosas, no sabemos si ese proyecto se va a materializar o no. Nosotros ofrecemos un acuerdo ya y en ese acuerdo empieza en infantil, que ese proyecto no habla de infantil".

Los profesores vuelven a visibilizar su lucha en una protesta frente al Ayuntamiento de Alicante / Héctor Fuentes

"Inversión histórica"

McEvoy también mencionó avances en inclusión, formación profesional y plantillas. Respecto a las plantillas, destacó que la conselleria cuenta con una orden con memoria económica que garantiza la dotación de puestos docentes, y se ofrecerá una comisión de seguimiento para posibles modificaciones.

En el ámbito de las infraestructuras, Educación considera su oferta como "óptima" al estar temporalizado, contar con comisiones de seguimiento y estar presupuestado en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Generalitat, lo que garantiza una "inversión histórica".

Respecto al valenciano, la Administración autonómica se quedará en una propuesta orientada al "fomento de la riqueza que supone el ser una comunidad bilingüe dentro del margen que la ley nos permite", dijo el responsable educativo, dando por descartada de nuevo la derogación de la Ley de Libertad Educativa como le habían llegado a pedir los sindicatos mayoritarios. "Dentro de ese margen cabe la posibilidad de dar algo más de peso lectivo al valenciano. Nosotros no podemos modificar una ley porque somos el poder ejecutivo y como no puede ser de otra forma, las acatamos y las cumplimos", dijo.