Educación mejora su oferta para reducir las ratios en Secundaria pero solo llega al mínimo que fija el Gobierno en primero de la ESO

El décimo tercer día de huelga indefinida de profesores arrancó con una nueva reunión de negociación a primera hora de la mañana, la tercera de esta semana para tratar de poner fin a un conflicto laboral sin precedentes. Y lo hizo con una nueva propuesta de la Conselleria de Educación para la reducción de las ratios.

La oferta autonómica de este miércoles mejora ligeramente la del día anterior en todos los cursos de Secundaria, mientras que para el resto de niveles se mantiene, pero solo cumple los mínimos que contempla la futura normativa estatal en primero de la ESO, algo que también ocurrió con el documento de este martes. En detalle, el departamento de Ortí ofreció bajar a 28 alumnos las clases de primero de la ESO en el curso 28-29, para a partir de ahí, curso a curso ir reduciendo un estudiante, con lo que en el 31/32 este nivel ya se quedaría con 25 alumnos, como recoge el proyecto de ley del Gobierno, lo que supone cinco menos que en la actualidad (los sindicatos mayoritarios habían pedido 20).

En segundo de la ESO sería similar, el curso 28-29 comenzaría con los 30 alumnos máximos que hay ahora, hasta bajar a 26 en cinco cursos. En tercero y cuarto habría que esperar al 30-31 para lograr una bajada de ratios, que arrancaría con 28 en tercero y con 29 en cuarto, mientras que en el 31/32 las aulas se quedarían con 27 y 28 alumnos respectivamente.

El martes, Educación planteó una reducción progresiva de las ratios máximas de alumnado por aula entre los cursos 2027/2028 y 2031/2032. En Infantil, el primer ciclo anuncia 18 alumnos por clase en 2 y 3 años a partir del curso 27-28 y de 22 en el grupo de 3 años, mientras que en el segundo ciclo la reducción sería gradual: en 4 años se pasaría de 25 alumnos en el 27/28 a 22 en 29/29, y en 5 años de 25 a 22 a partir del 29-30. En Primaria todos los cursos se quedarían como ahora en 25 alumnos por aula, excepto para el primer curso que se rebajaría a 22 escolares en el 30/31. En la ESO, primero pasaría de 29 alumnos en 28/29 a 26 en el 31/32; segundo bajaría de 30 a 27; 3º de 30 a 28; y 4º de 30 a 29. En Bachillerato, primero descendería de 34 alumnos en 29/30, a 33 en 30/31 y a 32 en 31/32. En segundo bajaría de 35 a 34 alumnos por aula en el 30/31 y a 33 en el 31/32. El documento añade que estas medidas estarán condicionadas a la disponibilidad presupuestaria y prevé seguir negociando posibles reducciones adicionales mediante mesas de trabajo.

Actualmente, las ratios máximas generales por aula en la Comunidad Valenciana son de 20 a 25 alumnos en Infantil, 25 en Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato. Sin embargo, estas cifras varían dependiendo de los acuerdos sindicales y del municipio, existiendo unidades reducidas.

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