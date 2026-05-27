El gobierno de Barcala ordena buscar por urgencia un local para un centro de mayores en el barrio de Benalúa de Alicante

Un nuevo centro de mayores en Alicante. Es lo que el Ayuntamiento pretende activar a través de un primer paso aprobado en junta de gobierno urgente este martes, con el inicio del expediente para arrendar un local destinado a esta finalidad en el barrio de Benalúa.

El acuerdo llega a sólo dos días del pleno ordinario del mes de mayo, los grupos de izquierdas (PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos) llevarán una declaración “por la recuperación de la atención diurna a las personas mayores del Centro de Día de Plaza América”, cerrado el pasado mes de agosto. Una clausura que ha suscitado diversas protestas y que incluso ha servido para la grabación de un documental.

El jueves, en la declaración, está prevista la presencia de personas afectadas por el cierre, tanto mayores como trabajadores sociales. El mismo día, además, se presentará a las 11 de la mañana en la plaza Navarro Rodrigo la nueva Asociación de Mayores de Benalúa.

Antes de que llegue este momento, el gobierno de Barcala ha ordenado que se busque un local en Benalúa para arrendarlo y convertirlo en centro de mayores. En el acuerdo se justifica esta decisión por el hecho de que en Benalúa existe una población aproximada de 9.500 habitantes, de los cuales 2.700 superarían los 65 años y entre un 10 y un 12 % de los vecinos tiene más de 75.

En el documento se destaca también “la ausencia de equipamientos sociales específicos para personas mayores en el barrio” y “la insuficiencia de los espacios actualmente disponibles para absorber la demanda existente”, por lo que el nuevo equipamiento resulta “prioritario” y se ordena al Servicio de Gestión Patrimonial que “inicie expediente para el arrendamiento de un local” y que “el Servicio de Bienestar Social inicie las actuaciones oportunas para la localización de un inmueble”.

Se da el caso, además, de que la Asociación de Vecinos El Templete de Benalúa lleva exigiendo la habilitación de un centro social en el barrio desde hace años. Cada sábado se convocan concentraciones en la plaza Navarro Rodrigo con motivo de esta exigencia, y ya se acumulan 122 manifestaciones en este aspecto para reivindicar una demanda presente desde el año 2000.

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Precisamente, desde la asociación vecinal celebran la decisión, pero de manera contenida. “De repente han abierto los ojos”, dice Ernest Gil, miembro de la entidad, que subraya que “lo que hay es el anuncio de un anuncio, que siempre es mejor que nada, pero no se sabe cuanto van a tardar”. Además, considera que el barrio precisa un centro social con espacio para los mayores y que cubra otras necesidades del barrio.