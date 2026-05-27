Las Hogueras se apoderan del parque Lo Morant de Alicante entre precintos y malestar vecinal

El parque Lo Morant vuelve a convertirse, un año más, en un tablero improvisado donde las hogueras y barracas de Alicante van ocupando, con antelación, cada rincón disponible. A pocos días del certamen de arroces de las Hogueras, más conocido como el día de "paellas", uno de los mayores pulmones de la ciudad se transforma en un espacio en el que vallas, cuerdas y precintos aparecen ya repartidos por las zonas verdes como si el parque tuviera dueño asignado, aunque oficialmente no exista tal reparto.

Mientras tanto, los vecinos que lo utilizan a diario denuncian una ocupación progresiva que, aseguran, cada año comienza antes y deja menos espacio libre para el uso público. La dinámica, según relatan tanto festeros como residentes, no está regulada ni por la Federació de Fogueres ni por el Ayuntamiento de Alicante. Tradicionalmente, las comisiones se han ido asentando en los mismos lugares, pero sin adjudicación oficial, y el resultado es un sistema basado en la costumbre y en una regla no escrita: quien llega primero, se queda con el sitio.

Las hogueras se cogen parcelas en el parque Lo Morant para tener ya reservado su sitio para paellas / Pilar Cortés

Este año, incluso dos semanas antes del evento ya se podían ver espacios marcados con nombres de comisiones y barracas y señalizaciones improvisadas. En años anteriores, desde parques y jardines se han retirado estos elementos al tratarse de un espacio público, aunque la práctica se repite cada año. "Es algo normal, pero a los vecinos nos enfada", explica Rosario Pérez, vecina de la zona y habitual del parque. "Lo llenan todo de basura y no dejan que los vecinos podamos pasear con normalidad, hay zonas verdes precintadas y algunas hogueras vinieron hace dos semanas a coger sitio", explica.

Lo llenan todo de basura y no dejan que los vecinos podamos pasear con normalidad, hay zonas verdes precintadas y algunas hoguerasvinieron hace dos semanas a coger sitio Rosario Pérez — Vecina

Vecinos entre la resignación y el enfado

La percepción entre los usuarios habituales del parque es que la ocupación comienza cada año antes. "Es una costumbre que se va quedando, cada vez vienen antes a coger sitio y cada uno elige una parcela para estar con su gente, la semana pasada ya había zonas valladas. Al ritmo que llevan, parece que cuando terminen las Hogueras ya están viniendo a guardar el sitio para el año siguiente", comenta Juan Antón, vecino de la zona, quien apunta a la falta de un control claro sobre si los espacios se respetan de un año a otro: "No sé si mantienen los mismos huecos o si se van pisando".

La semana pasada ya había zonas valladas. Al ritmo que llevan, parece que cuando terminen las Hogueras ya están viniendo a guardar el sitio para el año siguiente Juan Antón — Vecino

En paralelo, algunos vecinos apuntan también a la transformación del parque en los días previos al evento. "Si te fijas, en cada parcela que han cerrado ya pone el nombre de la barraca o de la hoguera", explica Toñi Martínez, quien añade: "Vienen los días de antes, se colocan los precintos y van cogiendo el espacio que necesitan, según sean más o menos, pero esto, al final, quitas zonas a los que venimos a pasear. Luego el domingo se llena y no se puede ni pasar".

Vienen los días de antes, se colocan los precintos y van cogiendo el espacio que necesitan, según sean más o menos, pero esto, al final, quita zonas a los que venimos a pasear Toñi Martínez

Un certamen multitudinario

Otros vecinos, como Blas Andreu, aseguran que se nota un refuerzo inusual de jardinería y limpieza cuando se acercan estas fechas. "Parece que viene el alcalde el domingo, porque están adecentando mucho el parque, si no hay Hogueras, no ves tantos jardineros", comenta Andreu.

Parece que viene el alcalde el domingo, porque están adecentando mucho el parque, si no hay hogueras, no ves tantos jardineros Blas Andreu — Vecino

Este domingo, 31 de mayo, el parque Lo Morant acogerá una nueva edición del Certamen de Arroces de las Hogueras, una de las citas más multitudinarias del calendario festero. La organización prevé reunir a más de 7.000 personas en una jornada de convivencia que comenzará a partir del mediodía con el tradicional pasacalles para visitar a todas las comisiones. Así, Lo Morant volverá a llenarse de paellas, música y convivencia festera, pero también de un debate que se repite cada año: el equilibrio entre la tradición de las hogueras y el derecho de los vecinos a disfrutar de este parque.