La huelga de profesores obliga a suspender las pruebas de acceso a la FP en un centro de Alicante

La huelga de profesores ha acabado, en el ecuador de su tercera semana, obligando a suspender pruebas de acceso para estudiar Formación Profesional (FP) en Alicante. Ha ocurrido en el centro integrado Leonardo Da Vinci, donde se han tenido que posponer los exámenes de los ciclos de grado medio, debido a la ausencia de los docentes que componen el tribunal encargado de esta función.

Una veintena de personas se ha visto afectada por este acontecimiento inédito, al negarse a acudir al instituto un total de cinco docentes para ejercer su derecho al paro en su décimo tercer día, según ha confirmado INFORMACIÓN con la dirección del centro educativo. Por el contrario, sí que se han podido celebrar las pruebas de acceso de los ciclos superiores porque contaban con personal suficiente para ello. El proceso selectivo que ha tenido que cancelarse se reanudará el día 2 de junio.

Ante la falta de un acuerdo para desconvocar esta crisis sin precedentes en la Comunidad, la Conselleria de Educación optó por aplazar a esta semana las pruebas que iban a celebrarse el pasado 19 y 20 de mayo. Sin embargo, la nueva convocatoria se ha visto salpicada, finalmente, por la continuidad de la movilización.

Además del Leonardo Da Vinci, hay otros centros que han tenido que lidiar con la falta de profesorado, pero han tenido que meter a todos los alumnos en una sola aula, que han sido menos de los que inicialmente estaban previstos, para poder hacer los exámenes, en lugares como La Torreta de Elche.

En otros, como el Canastell de San Vicente, han podido desarrollarse con los servicios mínimos y en el Valle de Elda han confirmado que se han celebrado con normalidad.

Profesores de FP denunciando el recorte de ciclos formativos durante la manifestación en Alicante / ALEX DOMINGUEZ

Exámenes y evaluaciones en el aire

Ahora bien, la preocupación en la FP no acaba aquí. Y es que para los exámenes y pruebas de fin de curso del alumnado de FP, que en muchos centros son la próxima semana, se desconoce si habrán suficientes profesores, al no haberse desconvocado todavía la huelga, ya que los servicios mínimos para acudir todo el personal a las evaluaciones hablaban de segundo de Bachillerato, pero no de los ciclos formativos.

"El problema lo tendremos probablemente en la corrección, ya que algunos de los miembros titulares y reservas de las comisiones, se encuentran ejerciendo su derecho a la huelga", reconoce el director de un centro de la provincia.