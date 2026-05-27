El instituto Isabial de Alicante se integra en tres áreas estratégicas de la Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) ha reforzado su participación a en una de las principales redes de investigación biomédica de España, la Plataforma ISCIII Biomodelos y Biobancos del Instituto de Salud Carlos III, tras incorporar varias de sus unidades científicas a la Plataforma de Biobancos y Biomodelos.

Con esta incorporación, Isabial pasa a estar presente en tres de los cuatro grandes ámbitos científico-tecnológicos de esta red nacional, especializada en biobancos, organoides, modelos animales e impresión 3D y biofabricación, según explica la Conselleria de Sanidad.

La plataforma reúne recursos, tecnologías y centros especializados para avanzar en el desarrollo de nuevas terapias, medicamentos y tecnologías médicas innovadoras aplicadas a la investigación en salud.

Centro de referencia

La subdirectora científica del instituto y directora de la plataforma de Biobanco y Biomodelos, Cristina Alenda, ha destacado que “formar parte de tres de los cuatro grandes ámbitos de esta red nacional sitúa a Isabial como un centro de referencia en investigación biomédica en España y refuerza nuestra capacidad para colaborar con otros grupos, impulsar nuevos proyectos y seguir avanzando en investigación de excelencia”.

Una de las unidades incorporadas es la Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica (BioFab), dirigida por Javier Esclapés, que se integra en el área de impresión 3D y biofabricación. Esta unidad, compartida entre la Universidad de Alicante e Isabial, trabaja en el desarrollo de soluciones tecnológicas que permiten diseñar y fabricar herramientas médicas personalizadas para mejorar la planificación y la precisión de intervenciones quirúrgicas complejas, con aplicaciones directas en la mejora de la atención sanitaria.

Asimismo, se incorpora la Unidad Mixta de Investigación e Innovación en Bioimpresión, Organoides y Órganos-en-Chip para Biomodelos Funcionales, dirigida por Antonio Ferrer Montiel, e impulsada junto al Instituto de Investigación en Biotecnología y Salud de la Universidad Miguel Hernández e Isabial. Esta línea de investigación desarrolla modelos experimentales de órganos y tecnologías capaces de simular su funcionamiento en dispositivos del tamaño de un chip (Órganos-en-Chip) para reducir el uso de animales en la investigación.

Imagen de la Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica (BioFab) / INFORMACIÓN

Biobanco

Estas nuevas incorporaciones se suman a la integración, en 2024, de la Plataforma de Biobanco de Isabial en esta misma red nacional, lo que completa la presencia del instituto en tres sus cuatro áreas estratégicas.

Según ha explicado Cristina Alenda, esta participación “supone un reconocimiento al trabajo que se está realizando en Alicante en áreas punteras de la biomedicina y abre la puerta a nuevas oportunidades de colaboración con centros de investigación de todo el país”.

Además, ha subrayado que esta integración permitirá “acceder a proyectos de mayor impacto, trabajar en red con otros equipos científicos y acelerar la llegada de estos avances al sistema sanitario y a la sociedad”.

Biomodelos

La Plataforma ISCIII Biomodelos y Biobancos del Instituto de Salud Carlos III constituye una infraestructura estratégica destinada a promover la excelencia científica y técnica en el uso de biomodelos y recursos biológicos aplicados a la investigación biomédica. Su actividad se orienta al desarrollo de proyectos de alto impacto científico y traslacional en ámbitos como la medicina personalizada, las terapias avanzadas y las tecnologías biomédicas emergentes.

En mayo de 2025, España formalizó la adhesión de esta plataforma al Consorcio Europeo de Infraestructuras de Investigación BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure-European Research Infrastructure Consortium) como miembro de pleno derecho. Esta incorporación refuerza la presencia del sistema científico español en una de las principales redes europeas de investigación biomédica y medicina personalizada, lo que favorece la cooperación internacional y el acceso a infraestructuras y recursos científicos.