María Martínez, autora del cartel de Hogueras de 2026: "Me duele que se diga que está hecho con IA, hay mucho trabajo detrás"

Pregunta. ¿Cómo se siente al ser la ganadora del concurso de carteles de Hogueras?

Respuesta. Estoy muy feliz. Creo que como diseñadora es un reconocimiento y, aunque no me dedique a ello como tal en mi día a día, estudié el grado de Diseño Gráfico en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Alcoy, no quiero perder. Es una felicidad inmensa porque es un reconocimiento a todo lo que sé, a lo que sigo formándome y que me gustaría en un futuro seguir utilizando.

P. ¿En qué se ha inspirado para realizar el cartel?

R. Quería que fuera algo diferente. Al final siempre nos centramos en el monumento, pero creo que hay muchas cosas que abarcan el mundo de las Hogueras y nuestros días grandes. Quería que todos los ámbitos fueran importantes y característicos en un cartel para todos los públicos y que diferentes tipos de personas que componen la Fiesta se puedan ver reflejados. Por ejemplo, la música parece que a veces la dejamos en un segundo plano y creo que es un elemento principal, como las mascletás. Luego está también la construcción del monumento porque cada vez hay más mujeres artistas y también quería hacer un reconocimiento a ellas. Está la dançà, el banderín y elementos que a veces pasan un poco desapercibidos, pero que son importantes y merecen un reconocimiento.

P. ¿Ha influido su vida personal y su trayectoria dentro de la Fiesta para realizarlo?

R. En cuanto a mi vida personal sí, llevo muchos años vinculada a la Fiesta y son muchas vivencias. Nací en el mes de mayo y en junio ya salí en mi primera ofrenda. Todo el amor por nuestra Fiesta que me han inculcado ha sido lo que he querido transmitir en el cartel. Aunque mucha gente piense que haber sido dama de honor de la Bellea del Foc influye, creo que no lo hace absolutamente para nada. Es un concurso a sobre cerrado donde el jurado no sabe quién es cada participante y al final creo que mi propuesta puede haber llamado la atención del jurado independientemente de lo que haya sido yo en un pasado.

No creo que haya un elemento más importante que otro, están todos al mismo nivel. María Martínez — Autora del cartel de Hogueras 2026

P. El año pasado ya se presentó y no pudo ser. ¿Se ha quitado la espinita?

R. Sí, la verdad que sí. Al final hay que cambiar el estilo y adaptarte a lo que gusta. El año pasado era un estilo completamente diferente, era una campaña publicitaria y al final hay que adaptarse a las circunstancias. He buscado ese estilo y al final ha resultado ganador.

P. La presencia de la Virgen del Remedio en el centro del cartel ha generado debate. ¿A qué responde esa elección?

R. Sí, se dice que he puesto la Virgen en el centro por ser el eje central de nuestra Fiesta, realmente no es por eso. No creo que haya un elemento más importante que otro, están todos al mismo nivel. No porque el pirotécnico esté arriba es más importante que la Virgen ni porque la Virgen esté en el centro es más importante que el resto. Está todo ordenado conforme a la composición y con una estructura que queda estéticamente bonita. Yo soy una amante de la Ofrenda de Flores, pero independientemente de eso entiendo que haya gente que no vea representativa a la Virgen como nuestra Fiesta, aunque creo que es una parte esencial.

Cartel de las Hogueras de 2026 / INFORMACIÓN

P. También ha recibido comentarios sobre el posible uso de la inteligencia artificial...

R. Pues sí. Como profesional y como persona que ha estudiado sobre esto, tengo claro que no soy ilustradora, soy diseñadora, y verdaderamente me he esforzado porque no me dedico a dibujar como tal. Para mí ha sido un trabajo de varias semanas poder conseguir una composición así y en el fondo me duele que se diga que está hecho con IA porque hay mucho trabajo detrás. Puede gustar o no gustar, porque para gustos los colores y todo el mundo no va a ser fan del cartel, pero yo tengo mi conciencia muy tranquila. Las bases descalificarían todo lo que esté hecho con IA y cuando presenté mi proyecto en Federació, se ve que está todo hecho por capas, con cada muñeco hecho individualmente y varias composiciones.

P. Una de las particularidades del cartel es que cada elemento puede utilizarse de forma independiente. ¿Buscaba esa versatilidad en el diseño?

R. Sí, la composición está hecha, pero también he entregado cada muñeco individualmente porque creo que puede dar mucho juego. Cuando nos pasan a las comisiones los programas o los horarios siempre se utiliza algún elemento característico y creo que eso puede ser de utilidad para diferentes actos porque abarca todo lo que vivimos durante los días de Hogueras.

Hay gente que está diciendo que puede tirar un poco al estilo infantil o que parece que lo haya hecho un niño, pero igual así los niños también se sienten identificados María Martínez — Autora del cartel de Hogueras 2026

P. ¿Ha mirado carteles de otros años o alguno le ha inspirado especialmente?

R. Cada año cada cartel tiene una característica y cada uno se identifica por algo diferente. Yo quería romper un poco con todo. Hay gente que está diciendo que puede tirar un poco al estilo infantil o que parece que lo haya hecho un niño, pero igual así los niños también se sienten identificados con el cartel y piensan que los adultos nos acordamos de ellos y que la Fiesta también es de ellos.

P. ¿Cree que es importante que se realicen este tipo de concursos dentro de la Fiesta?

R. Sí, al final queda abierto a toda la ciudadanía y este año se ha presentado gente de Alicante e incluso de fuera. Cada año hay más propuestas y creo que es algo también para motivar a los propios diseñadores o a los amateurs que quieren lanzarse a ello y nunca se sabe la suerte que puede haber cada año. Yo el año pasado no tuve suerte y este año ha surgido.

P. ¿Qué le diría a alguien que esté pensando en presentarse o que este año no haya salido elegido?

R. Sin duda, que continúe. Yo lo he intentado alguna vez, incluso en otros concursos, y creo que no hay que rendirse, que lo importante es estar presente y que en algún momento la luz se ve y esto también pasa, cualquiera puede ser el ganador. Así que nunca hay que rendirse.