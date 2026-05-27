Actividades
El Mercadillo BUA de la Universidad de Alicante destinará su recaudación a Reacción Solidaria
La iniciativa se celebra este miércoles y el jueves en los soportales del edificio de la Biblioteca General
La Biblioteca de la Universidad de Alicante (BUA) organiza una nueva edición del Mercadillo Solidario BUA 2026, una iniciativa benéfica cuya recaudación se destinará íntegramente a la asociación Reacción Solidaria. El evento tendrá lugar los días 27 y 28 de mayo, es decir, este miércoles y el jueves, en horario de 10:00 a 18:00 h, en los soportales de la biblioteca.
Esta actividad, de carácter solidario y sin ánimo de lucro, forma parte de las acciones sostenibles, sociales y de compromiso con la comunidad promovidas por la BUA y se enmarca dentro de la línea de responsabilidad social incluida en su Plan Estratégico.
Donaciones
La comunidad universitaria y la ciudadanía ha colaborado a través de donaciones de ropa, abalorios, complementos y otros objetos en buen estado y listos para su uso, que se podrán adquirir en el mercadillo junto a artículos elaborados artesanalmente.
Todo el dinero recaudado se destinará a apoyar la labor de la Asociación Reacción Solidaria, una entidad sin ánimo de lucro enfocada en la ayuda social a personas sin hogar y familias en situación de vulnerabilidad.
Eurocampus
La iniciativa cuenta con el respaldo institucional del Vicerrectorado de Estudios y Calidad, el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social y el Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral de la Universidad de Alicante.
Asimismo, colaboran en esta acción la Oficina Ecocampus y la empresa concesionaria de las cafeterías de la Escuela Politécnica y zona comercial, Ramaanpa, S.L.
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