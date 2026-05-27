El Mercadillo BUA de la Universidad de Alicante destinará su recaudación a Reacción Solidaria

La Biblioteca de la Universidad de Alicante (BUA) organiza una nueva edición del Mercadillo Solidario BUA 2026, una iniciativa benéfica cuya recaudación se destinará íntegramente a la asociación Reacción Solidaria. El evento tendrá lugar los días 27 y 28 de mayo, es decir, este miércoles y el jueves, en horario de 10:00 a 18:00 h, en los soportales de la biblioteca.

Esta actividad, de carácter solidario y sin ánimo de lucro, forma parte de las acciones sostenibles, sociales y de compromiso con la comunidad promovidas por la BUA y se enmarca dentro de la línea de responsabilidad social incluida en su Plan Estratégico.

El cartel del mercadillo solidario / INFORMACIÓN

Donaciones

La comunidad universitaria y la ciudadanía ha colaborado a través de donaciones de ropa, abalorios, complementos y otros objetos en buen estado y listos para su uso, que se podrán adquirir en el mercadillo junto a artículos elaborados artesanalmente.

Todo el dinero recaudado se destinará a apoyar la labor de la Asociación Reacción Solidaria, una entidad sin ánimo de lucro enfocada en la ayuda social a personas sin hogar y familias en situación de vulnerabilidad.

Eurocampus

La iniciativa cuenta con el respaldo institucional del Vicerrectorado de Estudios y Calidad, el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social y el Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral de la Universidad de Alicante.

Asimismo, colaboran en esta acción la Oficina Ecocampus y la empresa concesionaria de las cafeterías de la Escuela Politécnica y zona comercial, Ramaanpa, S.L.