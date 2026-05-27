El milagro de la Venus de Alicante: así fue el histórico hallazgo de la cabeza escultórica

La Venus de Alicante ya tiene nombre propio y relato de hallazgo. La cabeza escultórica romana aparecida durante las obras de La Almadraba ha sido presentada este miércoles en el Salón Azul del Ayuntamiento como una pieza excepcional, llamada a convertirse en uno de los grandes símbolos patrimoniales de la ciudad. El alcalde, Luis Barcala, ha descubierto la escultura, protegida en una vitrina, entre los aplausos de los asistentes y ante representantes institucionales, académicos, arqueólogos, la Bellea del Foc, María Pastor, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y parte de la corporación municipal.

El relato del hallazgo ha tenido algo de aparición inesperada. La cabeza surgió al final de la intervención arqueológica vinculada a los trabajos de acondicionamiento paisajístico de la playa de La Almadraba, cuando la excavación estaba prácticamente acabando. José Manuel Pérez Burgos, arqueólogo jefe de Patrimonio, ha definido ese momento como “muy emocionante” y ha hablado directamente de un hallazgo casi milagroso. “Nos llevamos la sorpresa cuando estábamos acabando ya la intervención arqueológica durante meses. En la zona inmediata de intervención, apareció en un terraplenado milagrosamente la cabeza escultórica”, ha explicado.

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Barcala ha elevado la presentación a “día absolutamente histórico”, no solo para Alicante, sino también para la provincia, la Comunidad Valenciana y España. El alcalde ha sostenido que muchos expertos consideran la pieza “el mayor hallazgo arqueológico de la historia de Alicante” por su calidad artística, su belleza, su estado de conservación y sus materiales. La escultura representa probablemente a una diosa Venus, símbolo del amor, la belleza y la fertilidad, y habría permanecido unos 2.000 años vinculada al entorno de La Almadraba antes de volver a ver la luz.

Pasa a ser imagen e icono de Alicante y hay que sentirse orgulloso Luis Barcala — Alcalde de Alicante

La pieza destaca por la delicadeza de la talla y por el material empleado. Pérez Burgos ha explicado que se trata de una cabeza de Venus con rasgos helenísticos, ejecutada en mármol blanco de alta calidad, posiblemente procedente de Italia e incluso de Carrara. La forma del cabello y la fisonomía del rostro sitúan la obra en época altoimperial romana, entre los siglos I y II después de Cristo, aunque el arqueólogo se inclina por el siglo I. “Podría estar en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida”, ha afirmado para destacar su valor.

La Venus de Alicante se vincula al origen romano de la ciudad y al área de influencia de Lucentum. Los arqueólogos manejan dos posibilidades: que procediera de la propia ciudad romana o de una villa lujosa situada en su entorno, un espacio extramuros de gente pudiente, con pinturas, murales, termas y una casa señorial capaz de acoger una escultura de este nivel. El director arqueológico de la obra, José Ramón Ortega, ha recordado que la villa marítima está a unos 200 metros de Lucentum y que la mayor parte del material hallado corresponde a los siglos I y II después de Cristo.

La cabeza escultórica hallada en la playa de La Almadraba ha sido presentada este miércoles en el Ayuntamiento de Alicante / Jose Navarro

El yacimiento, vinculado a las obras de regeneración de La Almadraba, ha sacado a la luz distintas estancias de una villa romana y más materiales que todavía están en proceso de estudio. El Ayuntamiento ha confirmado que se han encontrado más piezas, aunque no ha detallado cuántas ni ha ofrecido un inventario completo. Pérez Burgos sí ha destacado una lucerna, una lámpara de aceite de época altoimperial con la representación de un gladiador con escudo y espada. “Todos los materiales nos llevan a esa época”, ha señalado.

Ese es uno de los puntos que quedan pendientes tras la presentación. Barcala ha advertido de que “una pieza semejante no se cataloga en tres días ni en una semana” y ha explicado que se está elaborando la memoria científica de todo lo hallado. La catalogación completa tardará todavía “un par de meses”, según ha avanzado. El Ayuntamiento también encargará un estudio específico con especialistas en escultura romana para conocer más detalles de la cabeza, incluida una cuestión aún abierta: si formaba parte de un cuerpo completo, de una peana o de otro tipo de composición. Pérez Burgos ha precisado que no parece una cabeza intercambiable, al no presentar agujero de pernos en el cuello.

Tampoco se ha desvelado dónde se expondrá la pieza. Barcala se ha limitado a señalar que, cuando finalicen los estudios, los alicantinos podrán verla “en un museo alicantino”. Pérez Burgos ha explicado después que los criterios de conservación, ubicación y depósito deberán ser marcados por la Conselleria de Cultura, que tiene la potestad sobre los permisos de excavación y el destino de los materiales. “No se puede decir dónde se va a ubicar porque no lo sabemos a ciencia cierta”, ha indicado.

Para un arqueólogo como yo, un hallazgo así pasa una vez en la vida José Manuel Pérez Burgos — Arqueólogo jefe de Patrimonio

El alcalde sí ha anunciado que el Ayuntamiento encargará réplicas de la Venus para que la ciudadanía pueda contemplarla con mayor asiduidad y desde el primer momento. “Pasa a ser imagen de Alicante, icono de Alicante”, ha defendido Barcala, que ha insistido en que la ciudad debe sentirse orgullosa de una pieza de este valor y ha prometido que el Consistorio estará “a la altura” del descubrimiento.

También queda por concretar cuándo podrá visitarse la zona arqueológica de La Almadraba. Pérez Burgos ha apuntado que en las próximas semanas se concretará la puesta en valor de la villa romana, sin ofrecer aún una fecha cerrada. La presentación ha servido así para mostrar la dimensión del hallazgo y construir el relato de la Venus de Alicante, pero también ha dejado abiertas las preguntas básicas sobre el destino expositivo, el conjunto completo de piezas halladas y el calendario para que la ciudadanía pueda conocer el yacimiento.