Los musulmanes viven la fiesta del cordero en Alicante: “Disfrutamos mucho, pero en nuestro país es diferente”

Decenas de vecinos de la Zona Norte se acumulan en las puertas de la carnicería de confianza antes de la llegada del camión con los corderos sacrificados en la misma mañana. El ritual musulmán marca que el animal debe ser matado tras el primer rezo del Eíd al-Adha, nombre que le dan a su "fiesta del cordero". Una práctica que en estos países se lleva a cabo en las casas pero que en España está prohibida por las normativas sanitarias.

Es por eso que los establecimientos como la carnicería Jornania, en Colonia Requena, trabajan este jueves a destajo para satisfacer la demanda generada, una de las fechas clave marcadas en el calendario musulmán. Yassine Lakhal, encargado del establecimiento, asegura que “es el día de más trabajo del año”.

Es la fiesta familiar más importante para los musulmanes Jamila Jakhloul — Vecina marroquí de Colonia Requena

Y se nota si se tiene en cuenta la acumulación de personas alrededor de su tienda, que esperan la llegada del camión para adquirir los corderos encargados previamente. Una escena que no se da en sus países, donde el sacrificio es casero. El cordero entero, que puede pesar hasta 20 kilos, cuesta 280 euros y es un producto que abastece las familias más numerosas y con recursos. Las que no tienen tantos fondos compran la carne a piezas, a unos 12 euros el kilo, para cocinarlo a su manera, con más facilidad por no tener que cortar previamente las partes del animal.

Carniceros con corderos en Colonia Requena, en Alicante. / Héctor Fuentes

Es lo que han hecho Fatima y Jamila Jakhloul, dos hermanas que se han reunido en Alicante con familiares y vecinos para comer siete personas juntas en la casa de la primera de ellas, ubicada en la Ronda de Melilla, en el barrio de Juan XXIII.

Comer en grupo

“Es la fiesta familiar más importante para los musulmanes”, dice Jamila, que ha viajado desde Cartagena, donde vive y trabaja y ha pedido el día libre para poder celebrar su fiesta. “Disfrutamos mucho aquí, pero en nuestro país es diferente”, confiesa esta marroquí, que recuerda que en su ciudad natal hay más familiares y amigos con los que compartir la jornada.

Lo que más demandan es el hígado con la grasa: al cordero no le puede faltar Yassine Lakhal — Carnicero

En la casa de su hermana cocinan costillas, pinchos y carne picada de cordero, todo a la plancha. También brochetas de pollo para sus hijos, que disfrutan más de este producto, y todo se suele especiar con comino, sal, perejil, cilantro, pimienta y aceite. La cebolla picada y el pimiento rojo también sirven de acompañante. También llaman la atención los aperitivos, que son pasteles dulces protagonizados por la almendra, el azúcar y la harina, y en algunos casos también chocolate, sésamo y nueces, según explica Fatima Jakhloul, que los expone en el salón de su casa junto a una tetera.

Dulces en la casa de Fatima Jakhloul, en Juan XXIII. / Héctor Fuentes / HECTOR FUENTES

Volviendo a la carne, sin duda, la parte más valorada del cordero es el hígado. Lo constatan en esta familia, donde recuerdan que la grasa se puede comer o prescindir de ella a gusto del consumidor. También lo confirma Yassine Lakhal, que cuando vende el cordero por piezas “lo que más demandan es el hígado con la grasa: al cordero no le puede faltar”. Él mismo, que vive con su mujer y sus tres hijos y también echa en falta las grandes reuniones familiares por la fiesta del cordero en Marruecos, explica que “en cada región se cocina el cordero de una manera: a la barbacoa, a la plancha, con caldo...”. Las recetas varían incluso dentro de un mismo país.

Es una fiesta muy importante para todos los musulmanes, pero aquí no podemos matar corderos Molthar Mehni — Vecino argelino de Colonia Requena

Molthar Mehni, natural de Argelia, apunta que en su casa el cordero se come guisado y con cuscús. En muchos casos la carne da para comerla durante días y cocinarla de manera diferente en las jornadas posteriores. “Es una fiesta muy importante para todos los musulmanes, pero aquí no podemos matar corderos”, lamenta este vecino de la Zona Norte.

Celebrarlo en nuestro país es muy distinto: hay un ambiente que aquí no hay, porque la familia no está al completo Amadou Kaba — Vecino maliense de Colonia Requena

La demanda de cordero este año, según el responsable de la carnicería, ha sido más elevada porque muchos familiares de migrantes han visitado Alicante aprovechando los días festivos en sus países y ante la dificultad de los nuevos alicantinos de visitar sus lugares de origen por razones económicas y también por la vigencia del curso escolar.

Pincho de hígado de cordero. / Héctor Fuentes

La visita a los países de origen por el Eíd al-Adha ha sido una costumbre habitual en los últimos años, ya que “celebrarlo allí es muy distinto: hay un ambiente que aquí no hay, porque la familia no está al completo”, dice Amadou Kaba, maliense que reside en Alicante. La añoranza, sin embargo, no impide que la fiesta del cordero se continúe celebrando.