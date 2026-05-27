Las noches tropicales se retrasan en Alicante por un Mediterráneo menos caliente de lo habitual

Las temidas noches tropicales, esas en las que el termómetro no baja de los 20 grados ni de madrugada, están tardando más de lo habitual en llegar este año a Alicante y buena parte del sureste español.

La razón está en el mar. El Mediterráneo presenta actualmente temperaturas de entre 21 y 22 grados, algo inferiores a las habituales para finales de mayo, según ha explicado a EFE el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.

Ese pequeño descenso tiene un efecto muy directo sobre las noches. Cuando el mar está menos caliente, libera menos calor durante la madrugada y las mínimas resultan más llevaderas.

El Mediterráneo marca las noches del verano

En provincias como Alicante o Murcia, el comportamiento nocturno depende mucho del estado del mar. Según Olcina, la regularidad de las noches tropicales suele consolidarse cuando el Mediterráneo alcanza alrededor de 24 grados.

Este año, sin embargo, el agua se ha calentado más despacio debido a un invierno y una primavera más frescos de lo habitual.

“De momento las noches están siendo más soportables”, resume el experto, que atribuye este retraso precisamente a ese menor calentamiento del mar.

Más calor de día que de noche

Aunque en los últimos días las temperaturas han subido en Alicante y Murcia, el episodio de aire sahariano está afectando sobre todo al centro, norte y oeste peninsular.

Eso explica que en el sureste se note calor durante el día, pero todavía sin las madrugadas sofocantes que suelen instalarse de forma continua al comenzar el verano climático.

La diferencia puede parecer pequeña —uno o dos grados en el mar—, pero basta para cambiar bastante la sensación nocturna en ciudades costeras.

Qué son exactamente las noches tropicales

Se considera noche tropical aquella en la que la temperatura mínima no baja de los 20 grados. En zonas del litoral mediterráneo son cada vez más frecuentes y prolongadas debido al calentamiento global y al aumento de la temperatura del mar.

En ciudades como Alicante, estas noches suelen convertirse en uno de los grandes protagonistas del verano: dificultan el descanso, disparan el uso del aire acondicionado y hacen que el calor apenas dé tregua incluso de madrugada.

Este año, al menos de momento, el Mediterráneo está retrasando ese escenario.