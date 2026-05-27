Las reservas de tren a Madrid se disparan en Alicante un 39% por los conciertos de Bad Bunny

Bad Bunny no solo va a llenar estadios en Madrid: también está disparando los viajes desde media España. Alicante figura entre las provincias donde más ha crecido la demanda ferroviaria hacia la capital por los conciertos del artista puertorriqueño.

Según datos de la plataforma Trainline, las reservas de tren desde Alicante hacia Madrid han aumentado un 39%, el mismo crecimiento registrado desde Murcia, coincidiendo con la residencia de diez conciertos que Bad Bunny ofrecerá entre el 30 de mayo y el 15 de junio en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

La cifra refleja el enorme tirón del cantante en España y el efecto turístico que está generando un formato poco habitual: varias fechas concentradas en una misma ciudad durante semanas.

Madrid vive un “efecto Bad Bunny”

La capital se prepara para uno de los mayores fenómenos musicales y turísticos del año. La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour ha provocado un fuerte movimiento de viajeros, especialmente jóvenes, que se desplazan desde distintas comunidades para asistir a los conciertos.

Los mayores incrementos ferroviarios se registran en Albacete (+138%), Girona (+113%) y Tarragona (+111%), aunque Alicante aparece entre las provincias con una subida más importante del país.

Javier Vendrell Camacho

A nivel aéreo también se nota el impacto. Los vuelos nacionales hacia Madrid han crecido más de un 35%, mientras que las llegadas internacionales aumentan especialmente desde Corea del Sur, Brasil y Estados Unidos.

Hoteles más caros y habitaciones temáticas

El fenómeno ya se deja notar en el sector hotelero madrileño. Entre finales de mayo y mediados de junio, la ocupación media sube más de un 5% respecto al año pasado, pero el dato más llamativo está en los precios: la tarifa media por habitación se ha disparado casi un 29%.

Muchos hoteles han decidido incluso tematizar la experiencia con habitaciones inspiradas en Bad Bunny, listas de reproducción del artista o menús especiales vinculados a la cultura puertorriqueña.

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid prevé ocupaciones superiores al 80% en las fechas más fuertes de conciertos.

Un impacto económico de 200 millones

El efecto Bad Bunny va mucho más allá de la música. Según la asociación Noche Madrid, la residencia del artista podría generar alrededor de 200 millones de euros en actividad económica para la ciudad.

Solo en Madrid se han vendido unas 500.000 entradas, de las cuales alrededor de 300.000 corresponderían a personas llegadas desde fuera de la capital.

Eso explica el fuerte aumento de viajes desde ciudades como Alicante. El concierto se convierte en excusa para pasar un fin de semana, consumir ocio nocturno, reservar hotel y mover miles de personas alrededor de un único evento musical.

Madrid lleva años consolidándose como una gran parada internacional para las giras urbanas. Pero lo de Bad Bunny parece haber ido un paso más allá: ya no es solo un concierto, sino un auténtico fenómeno turístico.