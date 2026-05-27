Así será el dispositivo de seguridad para las Hogueras de 2026 que contará con más de 4.600 efectivos
El operativo reforzará la vigilancia en los principales puntos de concentración de público e incluirá controles preventivos, drones, patrullas de paisano y protocolos especiales ante emergencias
Todo preparado en dispositivo especial de seguridad para las Hogueras de 2026. La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha acogido este miércoles una reunión en la que han participado representantes de los distintos cuerpos y organismos implicados en el desarrollo de la Fiesta Oficial de la ciudad. El operativo contará con más de 4.600 efectivos y tendrá como objetivo garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los actos programados durante las celebraciones, que cada año congregan a miles de personas en diferentes puntos de la capital alicantina.
El dispositivo prestará especial atención a las zonas con mayor concentración de público, como la plaza de los Luceros, la Explanada, la Plaza de Toros, el Postiguet y la playa de San Juan, donde se reforzará la presencia policial y los controles preventivos.
Durante la reunión también se abordaron distintas medidas de vigilancia y prevención, entre ellas controles de tráfico, alcohol y drogas, supervisión mediante drones, patrullas de paisano y equipos de respuesta rápida.
Protocolos ante emergencias y asistencia sanitaria
Asimismo, los responsables revisaron los protocolos de actuación ante emergencias, evacuaciones y asistencia sanitaria con el fin de garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia que pueda producirse durante las fiestas.
El dispositivo contempla además actuaciones específicas en materia de prevención de violencia de género, protección de menores y vigilancia en las zonas de ocio nocturno.
Amplia coordinación institucional
En el encuentro participaron responsables de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de Alicante, Federació de les Fogueres de Sant Joan, Protección Civil, Bomberos y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, además del subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, entre otros representantes institucionales.
Desde la Subdelegación del Gobierno se apeló a la colaboración ciudadana y al comportamiento responsable para contribuir a que las Hogueras de 2026 se celebren en un ambiente seguro, festivo y de convivencia.
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