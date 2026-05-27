Sexta protesta en demanda de un quinto médico y de un centro de salud para San Gabriel en Alicante

"El barrio de San Gabriel vuelve a salir a la calle para reclamar una atención sanitaria digna. Necesitamos un quinto médico y unas nuevas instalaciones sanitarias que respondan a las necesidades reales de nuestro barrio". De este modo llamaba a la movilización la asociación de vecinos, y una vez más los ciudadanos han respondido al llamamiento. Esta vez la protesta se ha celebrado en forma de pequeña manifestación este miércoles desde el antiguo supermercado que acogerá el futuro centro de salud hasta el actual consultorio, que se ha quedado "más que pequeño".

"La salud es un derecho. Un barrio que crece necesita recursos suficientes, atención cercana y espacios adecuados. San Gabriel se mueve por su salud". Estos son solo algunos de los mensajes en la que ha sido la sexta movilización vecinal de este barrio, que sale una vez al mes a las calles para reclamar el refuerzo de plantilla y la apertura de las nuevas instalaciones desde hace ya medio año. La primera protesta pública fue el 10 de diciembre de 2025.

Los vecinos de San Gabriel reclaman un quinto médico y un nuevo centro de salud / Pilar Cortés

30 años con la misma plantilla

"Hoy estamos aquí por algo muy sencillo y justo. San Gabriel necesita una atención sanitaria digna. Nuestro consultorio se inauguró en 1998, pensado para una población mucho menor, alrededor de 5.000 personas. Hoy nuestro barrio ha crecido. Somos más de 8.000 vecinos y vecinas, pero seguimos teniendo unas instalaciones obsoletas, insuficientes y que ya no responden a la realidad actual del barrio. No es solo una cuestión de paredes, de salas o de espacio. Es una cuestión de derechos", se ha escuchado durante la lectura del manifiesto.

"Cuando la atención sanitaria no se adapta al crecimiento de la población, cuando las instalaciones y el personal sanitario no acompañan a las necesidades reales de las personas, quien lo sufre es el vecino que espera una cita, la persona mayor que necesita seguimiento, la familia que no puede permitirse demoras, y también los profesionales que trabajan cada día con una presión que no deberían soportar. Por ello, reclamamos un quinto médico. Los datos son claros. Nuestro consultorio tiene una ratio de pacientes por médico muy superior a la media", han continuado.

Periodo estival

Los vecinos se han referido a documentación de la Conselleria de Sanidad según la cual la ratio en San Gabriel asciende a 1.669 pacientes por facultativo, frente a 1.361 de media en el conjunto de otras áreas, lo que supone una diferencia del 22,63% más de carga asistencial.

"Esta situación se agrava por una población especialmente envejecida, con muchas personas que requieren más seguimiento, más tiempo de consulta y una atención más continuada. No estamos pidiendo un privilegio. Estamos pidiendo equidad. No queremos estar por encima de nadie. Queremos dejar de estar por debajo".

Imagen de la manifestación vecinal de este miércoles, la sexta desde diciembre / Pilar Cortés

Además, les preocupa la llegada del verano por las vacaciones del personal médico, "un derecho incuestionable de los profesionales". "Precisamente por eso, la Administración tiene la obligación de planificar sustituciones, reforzar recursos y garantizar que el barrio no vuelva a quedarse con una atención todavía más limitada. No se puede permitir que cada verano la asistencia sanitaria dependa de parches, de reorganizaciones improvisadas o de la sobrecarga de quienes se quedan trabajando".

Exigen también que las instalaciones estén preparadas para el verano, que la climatización funcione correctamente y que no vuelva a repetirse lo ocurrido hace dos veranos, cuando el consultorio tuvo que clausurarse. "Un centro sanitario debe ser un espacio seguro, accesible y digno para pacientes y profesionales, también en los meses de más calor. Por eso hoy lo decimos alto y claro: reorganizar agendas no basta. Optimizar circuitos no basta. Pedir paciencia no basta. San Gabriel necesita soluciones reales".

Síndic

Las familias de este barrio de Alicante presentaron una denuncia ante el Síndic de Greuges por la insuficiente plantilla que tiene el centro sanitario para atender a una población real de entre 10.000 y 12.000 habitantes, ya que también tiene asignados parte de Gran Vía Sur y Urbanova. La institución que dirige Ángel Luna ha requerido a la Generalitat que se pronuncie de manera más concreta.

Lo último que se sabe sobre el traslado al nuevo local es lo que dijo a principios de mayo el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien citó las actuaciones previstas en zonas como La Condomina, Garbinet, PAU2 y San Gabriel, algunas de ellas, como es en el último citado, en fase de negociación con el Ayuntamiento.