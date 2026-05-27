El sindicato CGT se persona como acusación particular en el caso de Les Naus de Alicante

Nueva acusación popular en el caso de las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante. La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT (FETAP-CGT) se ha personado ante el juzgado que investiga el caso para ejercer la acción popular.

Según ha informado el sindicato, ha decidido personarse ante la “gravedad” de unos hechos que, a su juicio, afectan “de lleno a la confianza ciudadana en la gestión pública”, especialmente por tratarse de adjudicaciones de vivienda protegida. La organización sostiene que no se trata de una mera irregularidad administrativa y advierte de que, cuando existen dudas sobre posibles tratos de favor o sobre el uso de una posición institucional, “la respuesta no puede ser el silencio ni la opacidad”.

De este modo, se sumaría a las acusaciones que ya ejercen tanto el PSOE como Ciudadanos. En ambos casos, la magistrada exigió como requisito para admitir la personación la presentación de una querella y el pago de una fianza de 3.000 euros. También pidió personarse el sindicato ultra Manos Limpias, aunque solicitó una rebaja de la fianza, por lo que su admisión en la causa queda pendiente de lo que resuelva la Audiencia.

La Conselleria de Vivienda también solicitó ejercer la acusación particular, pero la magistrada lo rechazó al considerar que no estaba acreditado que fuera perjudicada directa por estos hechos y al apreciar un posible conflicto de intereses, ya que la Administración autonómica también podría ser considerada responsable si se determinara que hubo falta de control en las adjudicaciones.

En estos momentos, el juzgado ha empezado a tomar declaración a los investigados y por el momento hay quince personas imputadas.

Defensa de la transparencia

FETAP-CGT justifica su entrada en la causa en la defensa de la transparencia y de la legalidad en las instituciones públicas. Además, recuerda que cuenta con afiliación en el Ayuntamiento de Alicante y que representa a trabajadores públicos municipales, por lo que considera que el “descrédito institucional” derivado de este caso también afecta a la plantilla.

En el comunicado, la organización señala que su objetivo es contribuir a que “la investigación llegue hasta el final”, reclamar nuevas diligencias y evitar que un asunto de “evidente relevancia pública” quede diluido en responsabilidades “difusas”.

Según el sindicato, la ciudadanía “tiene derecho a saber qué ocurrió, quién intervino, con qué criterios se actuó y si existieron responsabilidades administrativas, políticas o penales”. La organización subraya que su actuación como acusación popular se ampara en la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, además de en sus propios estatutos, que contemplan la vigilancia de la legalidad en la Administración Pública y la intervención en procedimientos vinculados a posibles casos de corrupción o mala gestión.

El sindicato también asegura que colaborará con el juzgado durante la fase de instrucción y defiende que “la vivienda protegida debe servir para aplicar derechos sociales, no para generar presuntas redes clientelares”.

FETAP-CGT recuerda además que ejerce la acusación popular en otras causas, como la de la dana o el denominado caso Montoro.

Entre las personas imputadas que ya han declarado ante la magistrada, se encuentran la ex concejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió tras estallar el escándalo al conocerse que había sido una de las agraciadas con un primer piso en el residencial, que permutó con un quinto de su suegro, al que también citó la jueza como imputado.

También figuran en la primera remesa de imputados la jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, que dimitió como directora general tras desvelar este medio que sus dos hijos y un sobrino tienen casas en Les Naus. Otro investigado es el arquitecto municipal Francisco Nieto, vinculado a la gestión del expediente y beneficiario también de uno de los pisos.

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Otros investigados son Francisco Ordiñana, gerente de Fraorgi, la empresa que gestiona la cooperativa, así como al arquitecto de la Conselleria de Vivienda Roberto Palencia, que validó los visados de las 140 viviendas, entre ellas la de su mujer, una arquitecta también funcionaria del Ayuntamiento de Alicante. Las declaraciones se retomarán la próxima semana con la declaración de nueve adjudicatarios de viviendas en el residencial de La Condomina.