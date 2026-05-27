El tiempo en Alicante: la Aemet avisa de temperaturas "extraordinariamente altas para mayo"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronosticó para esta semana una situación "anómala" con temperaturas muy altas para finales de mayo y más propias del pleno verano. "Aparte de lo anómalo del episodio, lo más significativo es la persistencia, porque es posible que el calor que se va a intensificar a partir del jueves se prolongue al menos los primeros días de junio", señalaban. En este marco de calor veraniego antes de época estival este miércoles presentará ligeras bajadas de temperatura que alejarán el termómetro de los 30ºC al menos hasta el fin de semana en el litoral de la ciudad de Alicante, que se situará en torno a los 27 grados de máxima. Los cielos se mantendrán despejados y el calor irá en aumento a lo largo de la semana. Lejos del litoral este miércoles en Orihuela las máximas se situarán en 31ºC, temperaturas que también se rozarán en otras zonas del interior como Elda y Alcoy.

Alicante

La jornada estará marcada por cielos despejados y calor en aumento, con un ambiente claramente veraniego desde el mediodía. Las temperaturas subirán con fuerza hasta rondar los 31 grados, mientras la madrugada quedará suave. El viento flojo, sin apenas incidencia, favorecerá una sensación térmica elevada en las horas centrales.

Elche

Bajo un cielo completamente despejado, el calor se intensificará a lo largo del día hasta alcanzar los 32 grados, en una tarde propia de pleno verano. La mañana comenzará templada y evolucionará hacia un ambiente seco y cálido. La ausencia de viento destacable hará que el calor se note más.

Benidorm

El litoral vivirá un día de estabilidad y sol predominante, con temperaturas que se acercarán a los 29 grados. El mar permanecerá tranquilo y la brisa será suave, aportando cierto alivio en la franja costera. La noche seguirá siendo agradable, sin cambios bruscos.

Elda

En el interior el repunte térmico será más acusado, con máximas próximas a los 34 grados y sensación de calor intenso durante la tarde. El cielo permanecerá despejado y el ambiente seco dominará toda la jornada. La madrugada será algo más fresca, pero breve.

Torrevieja

El día transcurrirá con sol y estabilidad absoluta, en un contexto de temperaturas que alcanzarán los 30 grados. La brisa marina soplará floja y apenas mitigará la sensación térmica en las horas centrales. La noche quedará templada, sin refrescar en exceso.

Orihuela

La Vega Baja registrará algunas de las cifras más elevadas de la provincia, con máximas que podrían llegar a los 35 grados bajo un cielo despejado. La jornada estará marcada por el calor muy destacado, especialmente a primera hora de la tarde. El viento será débil y no aportará alivio significativo.

Alcoy

El interior norte vivirá una jornada de estabilidad y temperaturas en claro ascenso, con valores que alcanzarán los 33 grados. La mañana arrancará suave, pero el ambiente se tornará muy cálido al mediodía. El viento será flojo y el cielo permanecerá sin nubosidad.

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Dénia

La Marina Alta disfrutará de tiempo estable y soleado, con temperaturas que rondarán los 30 grados. La brisa costera aportará algo de ventilación por la tarde, aunque el ambiente seguirá siendo cálido. No se esperan lluvias ni cambios relevantes durante el día.