La UMH es la segunda de España con las mejores prácticas empresariales

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) es una de las universidades españolas más destacadas por su contribución a la región a través de prácticas de sus alumnos en empresas, por publicaciones con empresas del entorno, por fondos de investigación regionales y por publicaciones territoriales, es decir, por lo que aporta a la provincia y a la Comunidad Valenciana. Así figura en el último ranking de la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo). Se trata del informe que mide el rendimiento de las universidades españolas basándose en múltiples parámetros y el que más campus analiza de la geografía nacional, pues compara a 84 instituciones de educación superior bajo criterios como la tasa de alumnos que logra finalizar los estudios en el tiempo previsto, los fondos que dedica a investigación o el salario medio que percibirán sus egresados.

En su XIII edición, el ranking CYD sigue creciendo, pues analiza dos universidades más que el año anterior, así como 31 ámbitos de conocimiento y 3.909 titulaciones. Las universidades participantes representan el 87,5% de las que imparten enseñanzas de grado incluidas en el RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos). De ellas, 48 son públicas (lo que supone el 100% de representatividad) y 36 son privadas (representando al 75% del total).

Alumnos de la Universidad Miguel Hernández en la selectividad del año pasado / Áxel Álvarez

En esta clasificación, las universidades más destacadas por dimensión son aquellas que obtienen el mayor número de indicadores de alto rendimiento en áreas específicas de la actividad universitaria, como enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, inserción laboral, orientación internacional y contribución al desarrollo regional. Aquí es donde se cuela la Miguel Hernández, gracias a un segundo puesto ex aequo con la Autónoma de Barcelona; la Universidad de València; la Rovira i Virgili de Tarragona; la Universidad de La Laguna en Tenerife; la Universidad de Barcelona; la Internacional de Catalunya; y la Católica de València San Vicente Mártir. En el número 1 están la Universidad del País Vasco; y la Universitat de Lleida; y en el tercer escalafón la Autónoma de Madrid y la Ramón Llull de Barcelona.

La Fundación CYD destaca el peso de la Comunidad Valenciana en contribución al desarrollo regional

Nuevos ámbitos

Además, la UMH destaca en investigación en Ciencias Políticas y Derecho. Por su parte, la Universidad de Alicante se cuela entre las mejores en investigación tanto de Economía como de Educación.

Este año, el ranking analiza los resultados de nueve ámbitos: ADE, Economía, Ciencias Políticas, Derecho, Sociología, Historia, Educación, Periodismo y Comunicación y Ciencias de la Tierra/Geología, e incorpora Ciencias e Ingenierías Ambientales. Con estos, el usuario del ranking CYD puede consultar información de un total de 31 ámbitos de estudio.

En cambio, no se desgranan algunos que sí el año pasado como Salud o Agricultura, en los que la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández ocupaban los primeros puestos de España en Enfermería y en el grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, gracias a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO).

En cuanto al rendimiento académico, las universidades de Navarra, Cataluña y País Vasco destacan como las mejores, teniendo en cuenta su docencia, investigación, transferencia de conocimiento o nivel de internacionalización e inserción laboral. Este análisis, que también sitúa en su top 10 universidades de Madrid y Valencia.

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Teniendo en cuenta que la mitad de los más de 300.000 estudiantes que harán la prueba de acceso a la universidad (PAU) la próxima semana no saben a qué universidad acceder o qué grado estudiar, este informe revela las universidades con mejores rendimientos a nivel global, que se pueden tener muy en cuenta. Estas universidades son la de Navarra, la Carlos III de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Autónoma de Madrid, la Ramón Llull, la Internacional de Catalunya, la Universidad de Barcelona, la Politécnica de Catalunya, la Pontificia de Comillas o la de València- Estudi General y la Rovira i Virgili.

Los datos apuntan a que la Carlos III y la Pontificia de Comillas son las que tienen mejores niveles de enseñanza y aprendizaje, es decir con mejores niveles en cuanto a número de estudiantes por profesor, de alumnado que finaliza sus estudios a tiempo y porcentaje de créditos aprobados. Le siguen la Universidad de Navarra, la de Deusto, la Nebrija o la Pontificia de Salamanca.

En investigación, destaca la Universidad de València-Estudi General y la de Navarra, Cantabria, Lleida, Vigo o la Pompeu Fabra, mientras que en internacionalización la Carlos III, la Autónoma de Barcelona, la Navarra y la Ramón Llull son las primeras.

Por comunidades autónomas, destacan Navarra, Cantabria y Cataluña en investigación, Galicia en transferencia de conocimiento, y Aragón, Canarias y Comunidad Valenciana por su cercanía a las empresas del territorio.

El ranking permite a los estudiantes, y a sus familias les ayuda a escoger ámbito y universidad con la mayor información posible, ajustada a sus intereses Sònia Martínez — Directora de la Fundación CYD

La inserción laboral, el criterio más demandado

Según el último informe de empleabilidad de CYD en 2025, los ámbitos de Informática e Ingeniería, Industria y Construcción son los de mayor índice de afiliación y de contratos indefinidos, junto con Salud y Servicios Sociales.

El campo de Medicina, con la mayor tasa de afiliación (94 %) tiene una base media de cotización anual de 41.839 euros y en los estudios de Ingeniería Industrial, Informática o Telecomunicaciones los salarios se sitúan entre 36.000 y 38.300 euros a los cuatro años de egresar.

El ranking de este año tiene un apartado sobre los ámbitos de las Ciencias Sociales y señala que las titulaciones más demandas son Ciencias Políticas (con 1,8 solicitudes por cada plaza en las universidades públicas), Periodismo y Comunicación (1,77) y Sociología (1,75). En el otro extremo se sitúan Ciencias de la Tierra-Geología y Ciencias e Ingenierías Ambientales, que no cubren todas las plazas ofertadas.

En cuanto a los mejores ámbitos según universidades destacan Navarra, Comillas y Deusto en ADE; la Pompeu Fabra, la Carlos III y la Autónoma de Madrid para Ciencias Políticas, Derecho y Economía, junto con la Autónoma de Barcelona; y para el grado de Educación sitúa a la Internacional de Catalunya, a la Autónoma de Barcelona y a la de Navarra como las mejores.

La Politécnica de Catalunya, la del País Vasco y la Autónoma de Barcelona aparecen en el top de grados vinculados a Ciencias e Ingenierías Ambientales.

La entidad apunta que el peso de la mujer en las universidades mengua a medida que avanza el nivel académico

La presencia de la mujer

El análisis también señala que en Educación las mujeres son mayoría entre el alumnado (74,5 %) aunque su presencia mengua a medida que avanza el nivel académico y solo representan un 39,6 % en la cátedra. En general, en los ámbitos vinculados a las Ciencias Sociales, las mujeres son mayoría: en Sociología representan el 64 %, en Derecho el 61 % y en Periodismo y Comunicación el 59,35 %.

Por su parte, en Ciencias de la Tierra/Geología, la presencia de la mujer pasa a ser de 42,71% del alumnado a 25,38% de la cátedra y en Ciencias e Ingenierías Ambientales es de un 49,99% en las aulas como estudiante al 29,05% en la cátedra.

"El ranking es una herramienta de orientación para toda la comunidad universitaria. A los estudiantes, y a sus familias les ayuda a escoger ámbito y universidad con la mayor información posible, ajustada a sus intereses. A los gestores universitarios les permite conocer cómo está posicionada su universidad respecto al resto, y a las instituciones, empresas y profesionales de la educación superior les aporta información sobre la situación de la universidad española en dimensiones estratégicas", ha explicado la directora de la Fundación CYD, Sònia Martínez Vivas. La directora de la fundación ha destacado que "presenta los datos de forma desagregada, lo que no da una lista cerrada de resultados, sino que permite a cada usuario obtener su propia clasificación en función de los indicadores que considera prioritarios".