Las asambleas docentes también rechazan las últimas medidas del Consell para tratar de desactivar la huelga

En el ecuador de la tercera semana de la huelga indefinida de profesores, con 14 días ininterrumpidos de aulas vacías de profesionales de la enseñanza pública y con la Conselleria de Educación afanada en cerrar este mismo jueves acuerdos con los sindicatos que la apoyen, la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano (CADPV) ha pedido al profesorado que no desfallezca. También se ha posicionado sobre la última oferta autonómica para mejorar la enseñanza pública y tratar de poner fin al conflicto histórico que se está viviendo: "es insuficiente". Un calificativo del que ya avisaron los sindicatos mayoritarios de la mesa de negociación en la noche de este miércoles.

La agrupación formada por más de un centenar de asambleas sostiene que, pese a algunas concreciones añadidas respecto al primer documento del 19 de mayo, las medidas continúan muy alejadas de las reivindicaciones centrales del profesorado movilizado.

Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo la recuperación salarial. La coordinadora reclama recuperar progresivamente cerca del 20 % del poder adquisitivo perdido desde 2010, lo que cifran en unos 500 euros mensuales, además de mejoras en tutorías, coordinaciones, sexenios y complementos específicos. Frente a ello, la Conselleria mantiene una subida escalonada de 200 euros hasta enero de 2028 (75 euros en septiembre de 2026, otros 75 en enero de 2027 y 50 más en enero de 2028), una cantidad que la CADPV considera “muy inferior” a la reivindicada.

También rechazan la ausencia de una cláusula automática de revisión salarial ligada al IPC. Aunque la nueva propuesta introduce la posibilidad de negociar futuras subidas vinculadas a la inflación a partir de 2028, la coordinadora denuncia que se trata únicamente de “una negociación condicionada al presupuesto”, sin garantía real de mantenimiento del poder adquisitivo. Entre las cuestiones que siguen completamente fuera del acuerdo, las asambleas docentes destacan la recuperación íntegra de la paga extra, el cobro del verano para el profesorado interino con un mínimo de 150 días trabajados, la creación de un sexto sexenio y la reducción de la temporalidad. Tampoco se contempla recuperar el Acuerdo de Interinos ni paralizar la Orden de Plantillas de 2025.

En materia de ratios, la CADPV considera insuficienta la reducción planteada por la administración. El profesorado reclama ratios de 15 alumnos por aula en Infantil y Primaria y de 20 en ESO y Bachillerato, mientras que la propuesta de la Conselleria establece bajadas mucho más lentas y limitadas, con plazos que se extienden hasta el curso 2031/2032. Según denuncian, la nueva oferta incluso empeora algunos compromisos planteados inicialmente el 19 de mayo, especialmente en Primaria y ESO.

La coordinadora también lamenta que no exista ninguna medida concreta para eliminar el incremento del 10 % por matrícula sobrevenida ni compromisos reales de reducción de ratios en Formación Profesional. En el caso de las aulas UECO, valoran positivamente que se establezca un máximo de ocho alumnos y la apertura de nuevas unidades, aunque critican que estas medidas solo afecten a aulas de nueva creación y no contemplen que este alumnado compute en la reducción de ratios de las aulas ordinarias.

Otro de los grandes bloques de desacuerdo tiene que ver con las plantillas y la inclusión educativa. La CADPV exige recuperar íntegramente el Acuerdo de Plantillas de 2023, derogar la Orden de Plantillas de 2025 y crear 2.000 nuevas plazas estructurales. Sin embargo, reprocha que la propuesta de la conselleria se limita a abrir futuras mesas de negociación y comisiones de seguimiento sin comprometer ninguna derogación ni incremento concreto de plazas.

Aunque reconocen algunos avances parciales —como la creación de 135 plazas adicionales de Audición y Lenguaje, más profesionales de Educación Social o nuevas aulas UECO—, consideran que siguen faltando refuerzos estructurales de PT, AL, orientadores, personal educativo y administrativo ajustados a las necesidades reales de cada centro. Asimismo, denuncian que la codocencia y el refuerzo educativo ni siquiera aparecen mencionados en el documento.

En cuanto a la jornada laboral, la coordinadora critica que la conselleria no haya incluido ninguna reducción de jornada a 35 horas semanales ni la reducción del horario lectivo a 18 horas para maestros y 15 para Secundaria, dos de las demandas históricas del sector. Tampoco se incorporan medidas para mayores de 55 años, jubilación anticipada, protección salarial durante bajas médicas o remuneración obligatoria de los tribunales de oposiciones.

Sí reconocen avances en aspectos relacionados con la burocracia y los días de libre disposición. La nueva propuesta incorpora un plan de simplificación administrativa, herramientas digitales y la implantación de seis días de asuntos propios a partir del curso 2026/2027. Sin embargo, las asambleas consideran que continúan faltando mecanismos vinculantes para proteger el tiempo de coordinación y garantizar sustituciones inmediatas del profesorado.

Respecto a infraestructuras, la CADPV valora que la Conselleria concrete inversiones y anuncie partidas específicas para centros afectados por la DANA, pero critica la ausencia de un calendario vinculante de climatización y la falta de recuperación de los 121 millones de euros recortados previamente en el Plan Edificant.

El valenciano es otro de los puntos donde el desacuerdo es total. La coordinadora denuncia que no existe ninguna propuesta para recuperar un modelo plurilingüe con el valenciano como lengua de cohesión y califica de insuficiente que la única medida anunciada sea un plan de formación docente en valenciano. También censuran que no se retire la exclusión de autores catalanes y baleares del currículo de Bachillerato.

Para esta agrupación, las medidas planteadas por la Conselleria contienen “concreciones parciales” y algunos avances menores, pero siguen sin responder a los problemas estructurales que denunciaba el profesorado al inicio de la huelga indefinida.

"Entierro de la educación" escenificado en la Plaça de Baix de Elche, este jueves / J.R. ESQUINAS

Llamamiento a seguir con la lucha

Son conscientes del agotamiento de muchos docentes y apelan a continuar con la lucha, además de acusar a la Administración autonómica de querer enfrentarlos para desactivar la movilización. "Han tratado de desgasdtarnos, dividir centros, separar reivindicaciones y convertir el cansancio en resignación. No buscan acuerdos: buscan desactivar la movilización", reza el comunicado.

Frente a ello, rechazan que la respuesta sea "el repliegue y la indiferencia". La agrupación de docentes traslada que la huelga indefinida "nunca fue una apuesta por el impacto inmediato ni por una victoria rápida, sino una estrategia de largo recorrido" y defiende que las movilizaciones "son una herramienta para acumular fuerza, para sostener el conflicto en el tiempo y para demostrar que el profesorado no está dispuesto a aceptar el deterioro constante de nuestras condiciones laborales y de la educación pública".

Finalmente, hacen un llamamiento a mantener y ampliar la movilización en defensa de la educación pública valenciana. Mientras tanto, la lucha docente continúa en la calle impulsada por estas asambleas de profesores de distintos colegios e institutos públicos. Ejemplo de ello han sido los entierros de la educación que han escenificado trabajadores frente al Ayuntamiento de Alicante y de Elche, estampas que se han repetido a lo largo de las últimas semanas en distintos puntos de la provincia.