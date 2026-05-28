Barcala guarda silencio sobre su reunión con el gestor de la cooperativa de Les Naus y las medidas de control sin ejecutar

El escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus volvió a sacudir este jueves el pleno del Ayuntamiento de Alicante, situando al alcalde, Luis Barcala, en el centro de las críticas. Cuatro meses después de que el caso estallara, al desvelarlo INFORMACIÓN, y de que el propio Barcala prometiera endurecer controles y reforzar la transparencia en el acceso a la vivienda protegida el debate plenario evidenció que equipo de gobierno del PP prefería dar la callada por respuesta a aclarar una de las últimas polémicas surgidas: la supuesta reunión mantenidas por el alcalde con el gestor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana, tal y como desveló el empresario ante la jueza en su declaración.

De esta forma, el pleno transcurrió entre acusaciones de opacidad y tensión política alrededor del modelo de gestión de la vivienda pública en la ciudad, como el que afecta ahora a las viviendas de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas. El PSOE y Compromís aprovecharon el turno de preguntas para cuestionar la actuación del gobierno local del PP respecto al escándalo de Les Naus, aunque Barcala evitó responder directamente tanto sobre la anunciada prohibición para impedir que cargos públicos accedan a viviendas protegidas como sobre su supuesto encuentro con representantes de la cooperativa que está en el foco de la polémica.

Les Naus vuelve al debate

La primera en realizar una pregunta fue portavoz socialista, Ana Barceló, quien acusó al alcalde de convertir el caso de Les Naus en "puro teatro" y reprochó que, pese a las promesas de endurecer controles, "no ha hecho nada". Barceló recordó que, tras conocerse el caso de Les Naus, Barcala se presentó como "la cabeza de la indignación pública" y prometió llegar "hasta el final".

Sin embargo, cuatro meses después, la portavoz del PSOE considera que todas aquellas medidas anunciadas quedaron en nada y preguntó al alcalde si mantuvo reuniones con Francisco Ordiñana, gestor de la cooperativa Les Naus. "¿Va a comparecer aquí o va a ir directamente a Les Corts sin dar explicaciones en Alicante?", cuestionó la portavoz socialista.

El alcalde evitó intervenir para responder a las cuestiones planteadas por el grupo municipal socialista, incluída en el orden del día, y fue la portavoz del PP, Mari Carmen de España, quien tomó la palabra. La portavoz acusó al PSOE de inventar "ficciones" y aseguró que "lo que es una ficción es su partido, su gobierno, se puede hacer una serie larga de Netflix", en alusión a las últimas investigaciones que rodean a los socialistas, pero sin dar respuesta a la pregunta directa planteada sobre Les Naus.

Pero el debate no se quedó ahí. Volvió a aparecer momentos después a raíz de una pregunta formulada "in voce" por el portavoz de Compromís, Rafa Mas, quien acusó, de nuevo, al alcalde de ocultar reuniones mantenidas fuera de la agenda pública y volvió a poner el foco sobre los encuentros con representantes de la cooperativa y con la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, investigada en el caso de las viviendas protegidas.

Rafa Mas preguntó "cuándo, con qué fin y cuántas veces" se reunió Barcala con responsables de Les Naus y reprochó que esos contactos no aparezcan publicados en la agenda institucional.

La respuesta del gobierno municipal del PP se limitó al silencio y a unas palabras de la portavoz del PP, Mari Carmen de España, quien aseguró que "se contestará en el próximo pleno".

El choque por la vivienda pública de Calle Ceuta

Tras estas dos cuestiones sin resolver por voluntad del gobierno del PP, la vivienda pública volvió a protagonizar otro debate en la sesión cuando el pleno rechazó la propuesta de Compromís para revertir el sistema de adjudicación de la promoción de vivienda pública prevista en la calle Ceuta, en San Blas, tras el debate sobre la decisión del Patronato Municipal de destinar la parcela a una operación de permuta con una promotora privada, que contempla únicamente tres viviendas públicas de un total de 30.

La iniciativa fue apoyada por PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, mientras PP y Vox votaron en contra. El portavoz de Compromís, criticó que "se está enajenando suelo municipal para entregarlo a promotoras privadas" y criticó que el modelo urbanístico impulsado por el PP reproduzca esquemas similares a los cuestionados en Les Naus.

La concejala socialista Silvia Castell señaló directamente a Barcala por una política de vivienda basada, a su juicio, en anuncios incumplidos y criticó que el Ayuntamiento dejó escapar fondos estatales destinados a proyectos en Benalúa, Virgen del Remedio y la propia calle Ceuta. Desde Vox, Óscar Castillo defendió que, de esta forma, la operación "no supone coste para las arcas municipales" y acusó a la izquierda de convertir cada expediente urbanístico en "un debate ideológico".

Por parte del PP, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, defendió que la actuación "amplía el acceso a vivienda digna" y acusó a la oposición de intentar "dinamitar cualquier promoción de vivienda".

La oposición fuerza un revés al PP por el Secretario

La sesión plenaria también dejó un importante revés para el gobierno municipal del PP cuando toda la oposición (desde la izquierda hasta Vox) unió sus votos para exigir al equipo de gobierno que cubra de manera definitiva la plaza de secretario del Ayuntamiento, vacante desde hace casi veinte años. El texto reclama iniciar en un plazo máximo de dos meses el procedimiento legal para cubrir la plaza y exige además informes mensuales al pleno sobre el estado de la tramitación.

La iniciativa llega después del informe de Intervención que alertaba de carencias estructurales en el Ayuntamiento y recordaba que la Secretaría General continúa sin titular definitivo mientras el vicesecretario, Germán Pascual, ejerce accidentalmente desde 2008. La portavoz socialista Ana Barceló criticó que una situación “excepcional” se haya normalizado durante dos décadas.

En términos similares se pronunciaron Rafa Mas, Compromís, y el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, que advirtieron de las consecuencias democráticas y administrativas de mantener esta situación. Desde Vox, Carmen Robledillo aseguró que "más de dos décadas no es provisionalidad, es un fracaso institucional".

El vicealcalde Manuel Villar respondió acusando a la oposición de actuar con “hipocresía” y recordó que durante el gobierno del tripartito tampoco se impulsó la cobertura definitiva de la plaza.

Un pleno marcado por la tensión social

El pleno también vivió uno de sus momentos más emotivos con la intervención de Pepa Moreno, usuaria del centro de día de plaza América, cerrado el pasado 15 de agosto. Su testimonio se enmarcó en el debate de una declaración institucional aprobada por unanimidad que insta al Ayuntamiento y a la Generalitat a habilitar una alternativa en un plazo máximo de tres meses. Al respecto, la concejala de Mayores, Begoña León, garantizó que "Alicante tendrá centro de día".

Además, el PSOE volvió a denunciar los impagos del Ayuntamiento a Anilia y al Centro Especial de Empleo Alicantino Poda por los trabajos de mantenimiento de zonas verdes. El concejal socialista Emilio Ruiz acusó al gobierno de "asfixiar" a la entidad, mientras el concejal de Limpieza, Rafa Alemany, reconoció el retraso y aseguró que el Ayuntamiento busca fórmulas legales para desbloquear los pagos.

Además, se aprobó también por unanimidad iniciar la modificación del Reglamento Orgánico Municipal para implantar el voto telemático tras la sentencia del TSJ que dio la razón a Manolo Copé, una medida que el edil popular Toño Peral confirmó que el equipo de gobierno ya está preparando para permitir la participación a distancia de concejales en situaciones justificadas.