El Consell concreta el primer refuerzo en el control en la adjudicación de viviendas protegidas tras el escándalo de Les Naus

Más de tres meses después de que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, expresara su voluntad de reforzar los controles en las adjudicaciones de viviendas protegidas, el Consell ya se dispone a concretar la medida para llevar a cabo su aplicación.

Será a través de la Ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2026, pactados por el PP y Vox y que el Consell, a través de su titular, presentará este viernes en el Palau de la Generalitat. Y el control en las adjudicaciones tendrá dos puntos clave: la supervisión de los visados y el criterio del arraigo entre los aspirantes a acceder a este tipo de inmuebles.

Así, la ley complementaria a la de los presupuestos autonómicos introducirá un mayor control del visado para comprobar con más eficacia el cumplimiento de los requisitos de acceso, según pretende el Consell, y para ello se habilitará una “comisión de valoración colegiada, técnica e independiente” encargada de supervisar y verificar que las adjudicaciones son conforme a la legalidad y a los requisitos establecidos.

Cabe recordar que esta supervisión dependía hasta ahora de un único funcionario y que el ejecutivo autonómico, tal como sus responsables han argumentado en los últimos meses, entiende que hace falta reforzar el control con más personas después de que INFORMACIÓN destapara, a finales de enero, el escándalo de las adjudicaciones del residencial Les Naus, en el barrio de La Condomina, en Alicante, en el que diversas personas relacionadas con instituciones gobernadas por el PP fueron beneficiarias de inmuebles.

Otro de los mecanismos para garantizar el acceso a las viviendas protegidas con “igualdad de oportunidades” entre los aspirantes es la introducción del arraigo como prioridad para el acceso, que se medirá con criterios de empadronamiento y de “vinculación territorial continuada”.

Según el Consell, diversos alcaldes habrían solicitado la aplicación de estos principios para que los vecinos puedan seguir viviendo en su municipio y que los jóvenes que se emancipen tengan la opción de permanecer en sus localidades de origen.

Las medidas se aplicarán con la nueva ley cuatro meses después de que este periódico destapara el escándalo de Les Naus, tras el que renunció a su cargo la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, número tres del alcalde Luis Barcala en las últimas elecciones municipales, en saberse que era una de las beneficiarias de inmuebles del residencial. También dimitió la directora general de Organización Interna del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, aunque se mantiene como jefa de Contratación, tras saberse que sus dos hijos y un sobrino habían recibido también viviendas.

El caso alcanzó también a Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la consellera de Turismo, Marián Cano, ya que la madre de sus hijas disponía de otro inmueble y acabó dejando el cargo. El caso afecta a otros cargos y a otras personas relacionadas con otras instituciones gobernadas por el PP, como los Ayuntamientos de San Vicente del Raspeig y de Sant Joan d'Alacant. Actualmente hay activadas dos comisiones de investigación sobre los hechos, una en el Ayuntamiento de Alicante y otra en las Cortes Valencianas, y también está en marcha una investigación judicial que de momento suma a 15 personas imputadas.