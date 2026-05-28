El Consell deja para la cuarta semana de huelga las negociaciones y se abre a hacer más mejoras

La Conselleria de Educación ha optado por dejar para la cuarta semana de la huelga de profesores la continuidad de la negociación tras el frente común de los sindicatos para la bajada de las ratios, el refuerzo de las plantillas y la mejora de las infraestructuras.

La falta de suficientes apoyos, después de más de tres horas de la última reunión, como para comenzar a sellar acuerdos, tal y como estaba dispuesto el Ejecutivo de Pérez Llorca a hacer, como ocurrió el lunes con la subida salarial firmada con CSIF y ANPE, obligó a Carmen Ortí a anunciar a las cinco organizaciones sindicales que a partir del martes volverían a sentarse, con la salvedad de que el diálogo se retomará a través de mesas temáticas o sectoriales para abordar las demandas concretas del profesorado y no todas las reivindicaciones de manera global, como se ha hecho prácticamente hasta ahora.

Pese a lo que se está tardado en resolverse esta crisis, lo que está empezando a agotar el ánimo de una parte del colectivo, las organizaciones sindicales se contentan porque "la negociación sigue abierta" y ven a la Administración autonómica abierta a incluir mejoras y aportaciones, que serán remitidas en un nuevo documento a lo largo de las próximas horas. El departamento de Ortí también ha exhibido su optimismo. "Yo creo que ahora podríamos decir que nos estamos acercando y que estamos al 80% de acuerdo en las cuestiones fundamentales", dijo al término del encuentro de este jueves el director de Personal Docente Pablo Ortega.

El responsable eductativo admitió que "están surgiendo otras cuestiones que estamos incorporando al debate", pero defendió que "hay voluntad de acuerdo, voluntad por parte de la conselleria, que está negociando continuamente". Es más, puso en valor que por primera vez "la administración llega a una negociación con el respaldo de las cuentas, y los futuros presupuestos, que se aprobarán próximamente, ya que incluyen todas las partidas que nosotros hemos presentado aquí".

Colapso del tráfico en Alicante por la huelga de profesores /

Principal caballo de batalla

Lejos de poder repetir la misma estrategia de romper con la unidad sindical, las ratios se han convertido en el principal caballo de batalla de la conselleria para tratar de desactivar la huelga. STEPV, CCOO y UGT coincidieron en que la oferta autonómica está muy lejos de las reivindicaciones del profesorado, por debajo de la propuesta inicial de llegar al menos al ratio propuesto en el borrador del gobierno español.

Estos sindicatos han marcado como fecha tope el curso 29-30 para tener 15 alumnos en Infantil y 20 en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Actualmente, las ratios máximas generales por aula en la Comunidad Valenciana son de 20 a 25 alumnos en Infantil, 25 en Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato.

"Necesitamos bajar los ratios de la tabla. Esos ratios en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato nos parecen excesivos.Y en FP, también necesitamos más concreción para los desdobles", dijeron desde el CSIF. Por su parte, ANPE lamentó que la propuesta de la Administración dista mucho de cubrir las reclamaciones trasladadas.

Sin embargo, Educación plantea bajar a 22 la ratio en Infantil de 4 años dentro de dos cursos y en primero de Primaria al mismo número, pero ya en el 30-31, por lo que en el resto de cursos seguiría con 25 alumnos de manera generalizada.

Para Secundaria, el departamento de Ortí ofrece bajar a 28 alumnos las clases de primero de la ESO en el curso 28- 29, para a partir de ahí, curso a curso ir reduciendo un estudiante, con lo que en el 31/32 este nivel ya se quedaría con 25 alumnos, como recoge el proyecto de ley del Gobierno, lo que supone cinco menos que en la actualidad. En segundo de la ESO sería similar, el curso 28-29 comenzaría con los 30 alumnos máximos que hay ahora, hasta bajar a 26 en cinco cursos. En tercero y cuarto habría que esperar al 30-31 para lograr una bajada de ratios, que arrancaría con 28 en tercero y con 29 en cuarto, mientras que en el 31/32 las aulas se quedarían con 27 y 28 alumnos respectivamente.

En Bachillerato, el Consell ofrece otra ligera reducción progresiva a partir del curso 29-30 y en primero, de un solo alumno y habría que esperar al 31-32 para contar con un máximo de 32 estudiantes en primero y con 33 en segundo.

Según el documento autonómico, ya a partir del curso 31-32, el Consell se ha comprometido a continuar con la disminución de ratios de manera progresiva para conseguir los 22 alumnos en todos los niveles de Infantil y Primaria, los 25 en ESO y los 30 en Bachillerato, como fija el proyecto de Ley.