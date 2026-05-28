El detalle en un vídeo de la Explanada que una cuenta de Instagram sobre Alicante no vio de primeras : “Tened mucho cuidado”

Lo que empezó como un vídeo cualquiera grabado en la Explanada de Alicante terminó convirtiéndose en una advertencia viral en redes sociales. La cuenta de Instagram lifeinspainalicante, dedicada en exclusiva a la provincia de Alicante y con más de 262.000 seguidores, ha publicado un post en el que explica que, en el momento de grabar un vídeo en el emblemático paseo, no se dio cuenta de lo que ocurría. Fue después, al subir la story y recibir mensajes de seguidores, cuando reparó en una escena que le hizo lanzar un aviso público sobre posibles robos o despistes en zonas muy concurridas de la ciudad.

“Quiero compartir este vídeo como alerta para todos los que visitan la ciudad”, explica en el mensaje que acompaña la publicación.

“Después pude verlo con claridad”

El responsable de esta cuenta asegura que varias personas le escribieron tras ver el vídeo y le señalaron algo extraño que sucedía al fondo de la escena.

“En el momento de grabarlo no me di cuenta de lo que estaba ocurriendo de fondo, pero después cuando lo subí a la story varias personas me avisaron y pude verlo con claridad”, señala.

Aunque no entra en detalles concretos sobre lo sucedido, sí insiste en que comparte el vídeo únicamente con intención preventiva y de concienciación.

La Explanada y el Postiguet, puntos muy concurridos

El mensaje pone el foco en algunos de los lugares más turísticos de Alicante, especialmente durante fines de semana y temporadas de vacaciones.

“Esto puede ocurrir en lugares como la Explanada de Alicante y también en zonas muy concurridas como la Playa del Postiguet”, advierte.

Son espacios donde miles de personas pasean, hacen fotos o se detienen a grabar contenido para redes sociales, algo que también puede facilitar despistes con bolsos, móviles o mochilas.

Un aviso que conecta con muchos usuarios

La publicación ha generado numerosas reacciones porque refleja una sensación bastante común en ciudades turísticas: muchas veces las personas están más pendientes del móvil, de grabar o de disfrutar del entorno que de lo que ocurre alrededor.

La autora termina el mensaje con una recomendación sencilla: “Por favor, tened mucho cuidado con vuestras pertenencias”.

Un recordatorio que, aunque nace de una simple story de Instagram, ha terminado funcionando como aviso colectivo para vecinos y visitantes de Alicante.