Francisco Gil, paciente de Alicante: "A nivel emocional te quedas muy tocado al saber que tienes cáncer"

“Cuando te dicen que tienes cáncer, el impacto emocional es enorme”. Con esa frase, Francisco Gil ha resumido una realidad compartida por miles de pacientes oncológicos durante la puesta en marcha del programa multidisciplinar TIPO Contra el Cáncer, concebido para acompañar a los pacientes y a sus familias a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta la recuperación y el seguimiento. Es decir, para arropar a los afectados, prestarles apoyo psicológico, jurídico y orientación, a la vez que combatir bulos en torno al cáncer.

El programa se articula como un recurso complementario y coordinado con el equipo médico de cada centro hospitalario, está impulsado por la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer (AACC) y cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) así como de hospitales públicos. El proyecto empieza con el de Sant Joan d'Alacant, puntero en tecnología oncológica, medicina nuclear, radioterapia e imagen asistida por inteligencia artificial, pero se ampliará a otros centros.

TIPO Contra el Cáncer es un proyecto para el tratamiento integral de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta la recuperación y el seguimiento

Gil, de 62 años, habla desde la experiencia personal. Diagnosticado de cáncer de pulmón en 2019, explica cómo decidió implicarse en la asociación después de superar la enfermedad y comprender la importancia del acompañamiento emocional para quienes reciben un diagnóstico de este tipo. “Lo pude superar con el tiempo y transcurridos algunos años me planteé de qué manera podía ayudar. Pensé que mi experiencia podía ser útil a otras personas para afrontar ese primer momento de ansiedad inicial y miedo porque cuando recibes una noticia de este tipo el impacto es considerable. A nivel emocional, la persona se queda bastante tocada".

"Una persona con experiencia puede transmitir a quienes están en tratamiento cierta calma", considera Gil.

Los doctores Bataller y Enríquez, y a la derecha, el gerente del Hospital de Sant Joan Juan Antonio Marqués y el paciente Francisco Gil / INFORMACIÓN

Ayuda jurídica

El proyecto TIPO Contra el Cáncer se estructura en torno a tres áreas de actuación. La primera es la Atención Psicosocial y Jurídica, que se articula a través del Aula Círculo Vital. Este campo ofrece acompañamiento psicológico estructurado, orientación social y jurídica, y apoyo emocional y práctico durante todo el proceso oncológico.

La segunda área es la de formación, canalizada a través de la Escuela de Pacientes, que proporciona información clara y accesible sobre la prevención, detección precoz, los distintos tipos de cáncer y sus tratamientos, educación en nutrición y ejercicio adaptado, estética oncológica y contenidos diseñados por profesionales multidisciplinares dirigidos a los pacientes, familiares, y población interesada.

La tercera área es la Red Sanitaria Aliada, que integra al Colegio de Médicos de Alicante como colaborador, y cuenta con la adhesión de cada hospital y sus profesionales, quienes participarán en la derivación de pacientes al programa, serán ponentes en las jornadas, y realizarán el seguimiento de cada caso; y las empresas que aportarán su apoyo económico o en especie al proyecto.

Los médicos y enfermeros son una pieza clave es esta iniciativa ya que son quienes pueden detectar qué pacientes y familias necesitan apoyo adicional y derivarlos al programa en el momento oportuno, convirtiendo a este programa en una continuidad natural de la asistencia sanitaria. Además, su participación como ponentes en las jornadas aporta rigor científico y confianza, y contribuye a combatir el miedo, los bulos y la desinformación. Asimismo, formarán parte del comité de seguimiento del programa junto a representantes de la Alicante para la Lucha contra el Cáncer, cada hospital y el Colegio de Médicos.

Sesiones de cáncer de colon a mama, psicología y emociones El proyecto TIPO Contra el Cáncer se presentará a todas las juntas locales de la Asociación Alicante para la Lucha contra el Cáncer, un total de 44, a pacientes, familiares, centros de salud, instituciones y empresas este jueves durante una sesión de la Escuela de Pacientes dedicada al cáncer de colon. Esta será una de las sesiones que se enmarcan en el ciclo anual de jornadas temáticas, con sesiones dedicadas a la psicología y las emociones, la nutrición oncológica, el cáncer de colon, el ejercicio físico y la rehabilitación, el bienestar y la imagen personal, el cáncer de mama, y los derechos jurídicos y laborales de los pacientes. Además, se ofrece orientación individual mediante derivación desde el hospital o la propia asociación a atención psicológica, social, jurídica y nutricional.

Acompañamiento

Pablo Enríquez, presidente de la asociación oncológica, destaca que “TIPO Contra el Cáncer une atención médica, apoyo humano y formación para mejorar la calidad de vida del paciente oncológico y su familia. Queremos que ningún paciente de la provincia sienta que afronta el cáncer solo, y que cuente con todos los recursos, las personas y el acompañamiento que necesita en cada etapa del proceso. Entre el diagnóstico y el alta pasan muchas cosas y mucho tiempo. Ahí es donde una asociación como la nuestra puede ayudar a mejorar la vida del paciente".

El doctor José Luis Bataller, vicepresidente primero del Colegio de Médicos, subraya el total compromiso de la entidad. "Facilitaremos los espacios necesarios para las actividades de la Escuela de Pacientes, colaboraremos en acciones formativas, divulgativas y científicas, y participaremos en la comisión de seguimiento del proyecto. Es fundamental que cualquier iniciativa vinculada al paciente oncológico se construya desde el rigor, desde la evidencia científica y desde el respeto profundo a la relación médico-paciente".

Experiencia clínica

El gerente del departamento de Salud Alicante–Sant Joan d’Alacant, Juan Antonio Marqués, ha manifestado su satisfacción y agradecimiento a la asociación oncológica "por invitarnos a participar en este proyecto e incluirnos como colaboradores. El hospital cuenta con excelentes profesionales vinculados a especialidades y unidades relacionadas con la atención a procesos oncológicos, además de una avanzada tecnología. Por tanto, está en condiciones de aportar conocimiento y experiencia clínica al proyecto”.

Al mismo tiempo, ha destacado “la importancia del abordaje integral del cáncer contemplando las necesidades del paciente y su entorno más cercano, considerando fundamental que los aspectos no clínicos sean atendidos dada la importancia que tienen en el afrontamiento de la enfermedad a lo largo de todo el proceso”.