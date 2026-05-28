Frente común de los sindicatos contra la oferta de ratios de Educación: ni 25 alumnos en Primaria ni 30 en ESO

La octava negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos desde que estalló la huelga indefinida de profesores arrancó pasadas las 12 del mediodía con la Administración autonómica afanada en que las organizaciones sindicales dijeran si firman o no un acuerdo para cada una de las ofertas presentadas.

El primer varapalo no tardó en llegar para el Consell. Nadie estuvo dispuesto a respaldar la bajada de ratios ofrecida por considerarla insuficiente. Esta vez, no hubo ruptura de la unidad sindical, como sí que ocurrió el lunes con la subida salarial de 200 euros en 3 años que convenció a CSIF y ANPE para desmarcarse por primera vez de la mayoría sindical. Hubo frente común. Más tarde, con el refuerzo de personal ofertado por la Conselleria de Educación ocurrió lo mismo, al igual que con la propuesta de infraestructuras educativas.

STEPV, CCOO y UGT coincidieron en que la bajada de ratios está muy lejos de las reivindicaciones del profesorado, por debajo de la propuesta inicial de llegar al menos al ratio propuesto en el borrador del gobierno español. Estos sindicatos han marcado como fecha tope el curso 29-30 para tener 15 alumnos en Infantil y 20 en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Actualmente, las ratios máximas generales por aula en la Comunidad Valenciana son de 20 a 25 alumnos en Infantil, 25 en Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato.

"Necesitamos bajar los ratios de la tabla. Esos ratios en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato nos parecen excesivos.Y en FP, también necesitamos más concreción para los desdobles", dijeron desde el CSIF. Por su parte, ANPE lamentó que la propuesta de la Administración dista mucho de cubrir las reclamaciones trasladadas.

El secretario autonómico de Educación y la consellera, el lunes durante la firma del acuerdo salarial / INFORMACIÓN

La oferta autonómica

Sin embargo, Educación plantea bajar a 22 la ratio en Infantil de 4 años dentro de dos cursos y en primero de Primaria al mismo número, pero ya en el 30-31, por lo que en el resto de cursos seguiría con 25 alumnos de manera generalizada. «Si un grupo de 4 años ya tiene 19 alumnos, el año que viene, en 5 años seguiría con ese número de alumnos y así sucesivamente, de modo, que la ratio en esa aula en concreto ya estaría fijado hasta terminar la escolaridad en esa ratio máxima a la espera de que se complete esa progresividad y se alcance los 22 alumnos con carácter general en Infantil y Primaria», explicó el secretario autonómico Daniel McEvoy.

Para Secundaria, el departamento de Ortí ofrece bajar a 28 alumnos las clases de primero de la ESO en el curso 28- 29, para a partir de ahí, curso a curso ir reduciendo un estudiante, con lo que en el 31/32 este nivel ya se quedaría con 25 alumnos, como recoge el proyecto de ley del Gobierno, lo que supone cinco menos que en la actualidad. En segundo de la ESO sería similar, el curso 28-29 comenzaría con los 30 alumnos máximos que hay ahora, hasta bajar a 26 en cinco cursos. En tercero y cuarto habría que esperar al 30-31 para lograr una bajada de ratios, que arrancaría con 28 en tercero y con 29 en cuarto, mientras que en el 31/32 las aulas se quedarían con 27 y 28 alumnos respectivamente.

En Bachillerato, el Consell ofrece otra ligera reducción progresiva a partir del curso 29-30 y en primero, de un solo alumno y habría que esperar al 31-32 para contar con un máximo de 32 estudiantes en primero y con 33 en segundo.

Según el documento autonómico, ya a partir del curso 31-32, el Consell se ha comprometido a continuar con la disminución de ratios de manera progresiva para conseguir los 22 alumnos en todos los niveles de Infantil y Primaria, los 25 en ESO y los 30 en Bachillerato, como fija el proyecto de Ley.

Apoyos a la oferta para reducir la burocracia

Respecto a las medidas para simplificar la burocracia, STEPV, CC OO y UGT compartieron el grueso de medidas, pero se ampararon en que tenían que consultar con sus bases, mientras que CSIF y ANPE se mostraron a favor de respaldarla.

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