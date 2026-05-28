Estos son los influencers ganadores de la I edición de los Premios Laik

La primera edición de los Premios Laik, impulsados por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica, ha convertido Puntapiedra en el escenario de una noche dedicada a reconocer el talento de quienes han hecho de un vídeo, una recomendación, una historia o una publicación una nueva forma de conectar con miles de personas.

La gala ha reunido a creadores de contenido, representantes de empresas e instituciones, profesionales del ámbito digital e invitados en torno a once categorías que dibujan la diversidad del ecosistema influencer alicantino: desde la gastronomía, la moda y la belleza hasta el deporte, la salud, el motor, los viajes, el entretenimiento o la divulgación digital.

Los I Premios Laik nacen con la voluntad de reconocer, por primera vez en la provincia de Alicante, a quienes están redefiniendo la manera de comunicar y de generar comunidad. No solo por el número de seguidores, sino por su capacidad para captar la atención en un entorno saturado de estímulos y construir un lenguaje propio.

El encargado de conducir la gala fue Pablo González, digital marketing manager en Prensa Ibérica y creador de contenido conocido en redes sociales como @pegameunviaje, quien puso sobre el escenario una reflexión sobre el alcance real que puede tener el trabajo de un creador. El presentador recordó también el esfuerzo que existe detrás de cada publicación. «Todos los influencers que hoy nos acompañan tienen un trabajazo detrás que tiene muchísimo mérito», destacó, antes de detenerse en una palabra que forma parte del día a día de cualquier creador: la retención. Conseguir que un usuario se quede mirando un contenido y no continúe deslizando la pantalla es, explicó, «un reto gigante» en un mundo en el que cada persona recibe miles de estímulos diarios.

«Desde un medio como INFORMACIÓN, que lleva años informando de todo lo que sucede, hoy damos un paso más: reconocer también a quienes lo están contando de otra manera. Hoy no premiamos seguidores. Premiamos a quienes están marcando el camino», subrayó González.

La bienvenida institucional corrió a cargo de Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, quien destacó «merece la pena reconocer ese talento, darle visibilidad y reunir en un mismo espacio a creadores, empresas, instituciones y profesionales que entiendan que el ecosistema digital ya forma parte de nuestro presente».

Un talento diverso

La entrega de premios comenzó con la categoría de Influencia Local, en la que Elena Vidal, fundadora de @alicantestreetstyle, recibió el galardón de manos de José Manuel Piñero, CEO de Producciones Baltimore. Un reconocimiento a la capacidad de mirar Alicante, descubrir sus rincones y trasladar a las redes el pulso cotidiano de la ciudad.

En Moda, Juan Matea Guirado, socio director de MFB, entregó el premio a Elena Fructuoso, que lo recogió en nombre de Sara Fructuoso, conocida en redes como @sarafructuoso. La categoría de Belleza reconoció a Clara Cervera, de @claracerverabeauty, que recibió el premio de manos de Rocío Escobar, directora de ILAHY, clínica de cirugía y medicina estética de IMED Hospitales.

El apartado gastronómico tuvo como ganadora a Raquel Rodado, fundadora de @placesalicante, distinguida en la categoría Gastro & Foodie. El premio fue entregado por Victoria Ferrá, directora de Eventos de INFORMACIÓN y presidenta del jurado de los Premios Laik.

En Viajes & Experiencias, el galardón recayó en Rubén García @rubengarciatravel, y fue entregado por Fede Fuster, presidente de Hosbec. Por su parte, Aldo Martínez, conocido como @doctor.aldo, fue distinguido en la categoría de Deporte, con un premio entregado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN.

La divulgación vinculada al bienestar y la infancia también tuvo su espacio en la gala. En la categoría de Salud, el reconocimiento fue para Lucía Galán, @luciamipediatra, que recibió el galardón de manos de Silvia Rodríguez, directora de marketing y comunicación de HLA Vistahermosa.

La noche avanzó con el premio de Humor & Entretenimiento, que recayó en Sofía Ortiz, @sofiaortizcarratala, y fue entregado por Gabriel Tomé Barrera, director comercial de Cimenco Proyectos y Servicios. En Lifestyle, la ganadora fue Sandra Ferriz, @sandraferrizz, quien recibió el galardón de Marián García, responsable de Marketing y Comunicación de Shiroten, promotora del Festival Noches Mágicas.

El mundo del automóvil estuvo representado en la categoría de Motor, en la que resultó premiado Óscar Sanjuan, conocido en redes como @oscar_katana. El galardón fue entregado por Borja Palacio, responsable de Centro Porsche Alicante de vehículos nuevos.

En Divulgación Digital, el reconocimiento fue compartido por Mike Gasch y Carlos Heredia, fundadores de SpainSays, @spainsays, que recibieron el premio de manos de María Monllor Brage, jefa de estudios de IMEP.

Reconocimiento elegido por el público

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la entrega del premio Influencer del Año x INFORMACIÓN, el único galardón decidido mediante voto popular. Belén Mora, modelo y creadora de contenido, fue la encargada de entregar este reconocimiento a Sofía Ortiz, tras una votación que permitió al público elegir directamente a su creador favorito.

La gala contó con el apoyo de Porsche, Puntapiedra, Fundesem, Hosbec, IMED Alicante, Woolo, Apárkate, Chocolates Marcos Tonda, Cimenco, Baltimore, Grupo AR Hotels, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, HLA Vistahermosa, Vissum Miranza, Estimar Hotels, Noches Mágicas, Esatur y MFB, empresas e instituciones que respaldan una iniciativa nacida para consolidarse en el calendario de la provincia.

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Tras la entrega de premios, la noche continuó con un cóctel que permitió a nominados, premiados e invitados compartir impresiones y celebrar una primera edición marcada por la creatividad y las nuevas formas de comunicar.