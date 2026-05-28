La Justicia de Alicante se forma en IA para agilizar los procesos judiciales sin perder el factor humano

Magistrados de Alicante han participado este jueves en una jornada de formación organizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Conselleria de Justicia sobre inteligencia artificial y digitalización en los tribunales. La consellera de Justicia, Nuria Martínez, aseguró que estas tecnologías “han venido para quedarse”, aunque subrayó que el reto pasa por garantizar que “no se pierda el factor humano” detrás de cada decisión. “La transformación tecnológica es un eje estratégico prioritario para lograr un sistema judicial ágil y moderno”, afirmó. Martínez ha inaugurado estas jornadas junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), Manuel Baeza. Un acto al que han asistido también el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón, y el juez decano de Alicante, César Martínez.

Por el momento, el uso de estas herramientas en los juzgados sigue siendo limitado. El objetivo de estas jornadas es comenzar a familiarizar a los jueces tanto con las posibilidades de la inteligencia artificial como con sus riesgos. Entre las aplicaciones ya implantadas por la Conselleria figura la automatización del reparto de procesos monitorios, que distribuye de manera automática y sin intervención humana las demandas por reclamaciones de pequeñas deudas entre los distintos juzgados de una misma zona judicial. Hasta ahora, esta tarea obligaba a revisar manualmente cada procedimiento, comprobar los datos de demandantes y demandados y asignar el juzgado correspondiente según el turno de reparto. Un trabajo burocrático que, ante la avalancha de asuntos, generaba importantes cuellos de botella y retrasos.

Otra de las herramientas implantadas es la transcripción automática de vistas judiciales, capaz de convertir en texto escrito todo lo que se dice durante una comparecencia. Un sistema que inicialmente acumulaba numerosos errores, aunque su precisión ha ido mejorando progresivamente. “La inteligencia artificial ha venido para quedarse y tenemos que adaptarnos e implementarla”, insistió la consellera, quien confirmó que su departamento trabaja ya en nuevos proyectos para extender el uso de estas tecnologías en los tribunales.

Un momento de la inauguración de las jornadas en Distrito Digital. / Rafa Arjones

Esta hoja de ruta tecnológica se complementa con un proceso más amplio de modernización documental e informática. Según explicó Martínez, la Generalitat se encuentra inmersa en el despliegue de la nueva herramienta de gestión procesal, el avance definitivo hacia el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la digitalización de los registros civiles. El plan también contempla la digitalización completa de los registros de asociaciones, fundaciones y parejas de hecho. La consellera recalcó que la implantación de la inteligencia artificial se realizará “siempre con las debidas garantías” jurídicas y procesales y defendió que las nuevas herramientas deben servir para apoyar el trabajo de los profesionales, no para sustituirlo.

Herramientas del CGPJ

Los magistrados comienzan poco a poco a familiarizarse con estas aplicaciones, aunque las herramientas oficiales disponibles todavía ofrecen posibilidades limitadas. El Centro de Documentación Judicial (Cendoj) del CGPJ dispone ya de sistemas de inteligencia artificial destinados a anonimizar resoluciones judiciales y resumir documentos. El órgano de gobierno de los jueces prohíbe expresamente introducir datos sensibles de ciudadanos en plataformas de inteligencia artificial que no estén consideradas seguras. El anonimizador permite eliminar automáticamente nombres, DNI o direcciones antes de procesar una resolución mediante inteligencia artificial. De este modo, el sistema solo trabaja sobre texto neutro y se evita el riesgo de vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

“Hay jueces que ya están empezando a usar herramientas de este tipo y el objetivo de estas jornadas es que tengan claras unas nociones básicas”, explicó el presidente de la Audiencia de Alicante. El magistrado utilizó una comparación médica para ilustrar el papel de estas tecnologías. “Muchos no se dejarían operar por un robot. Pero sí confían cuando el robot está controlado por un médico”, señaló.

Jueces de Alicante y de la Comunidad Valenciana han participado en estas jornadas de formación. / Rafa Arjones

En Alicante ya hubo intentos de implantar inteligencia artificial en tareas burocráticas vinculadas a los procedimientos derivados de la Ley de Segunda Oportunidad, con la intención de liberar carga de trabajo y permitir que los funcionarios y jueces se centraran en labores menos mecánicas. Sin embargo, el proyecto no terminó de consolidarse. Pese a ello, en los juzgados siguen existiendo numerosos procedimientos rutinarios y altamente burocráticos susceptibles de automatización, especialmente en tareas administrativas que consumen una gran cantidad de tiempo y recursos.