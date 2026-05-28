Luz verde al horario de verano "eterno" en las terrazas de Alicante

El pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó este jueves la modificación de la Ordenanza de Ocupación Temporal de la Vía Pública que permitirá ampliar la temporada alta de terrazas y veladores desde el 1 de mayo hasta el 1 de noviembre. La propuesta salió adelante con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos.

La nueva regulación mantiene los horarios de cierre fijados en 2024 y, desde el 1 de mayo al 1 de noviembre, las terrazas podrán permanecer abiertas hasta la 1:00 de domingo a jueves y hasta la 1:30 los viernes, sábados y vísperas de festivo. Durante el resto del año, el cierre general será a medianoche y a la 1:00 en fines de semana y festivos.

La concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, defendió que la ampliación responde a "un periodo más acorde con la climatología de la ciudad" y aseguró que la medida busca reforzar la actividad hostelera y turística "sin perjudicar el descanso de los vecinos".

Presión de Vox

Esta medida fue forzada por Vox, que presionó al gobierno local, liderado por el alcalde Luis Barcala (PP), a cambiar la ordenanza de los horarios de las terrazas menos de un año de haber entrado en vigor. La presión llegó en octubre del año pasado para ampliar la temporada alta desde mayo hasta noviembre. Anteriormente, en noviembre de 2024, había sido fijada entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. Este último periodo fue pactado por el ejecutivo local y Compromís después de que el PP se desmarcara de las exigencias de Vox de erradicar los puntos violeta.

Sin embargo, en el contexto de la negociación por el presupuesto municipal del 2026, el grupo de ultraderecha volvió a la carga y condicionó su apoyo a la ampliación de la temporada entre los veladores, que fue validada por los de Barcala. Posteriormente, en enero de este año, ambas formaciones dieron luz verde en la sesión plenaria a la modificación de la ordenanza, con los votos en contra del PSOE, de Compromís y de EU-Podemos. Después del trámite del informe favorable de la comisión, la medida será definitiva con la aprobación en el pleno del 28 de mayo y con la correspondiente publicación en el boletín oficial. De esta manera, Alicante pasará a tener seis meses al año de temporada alta en las terrazas de los locales de hostelería, tal como ya ocurre en Elche, en Torrevieja o en Málaga.

Otros aspectos

La normativa incorpora igualmente la necesidad de avisar con tres días de antelación cuando el velador se vea afectado por actividades en la vía pública y permite ampliar las terrazas por circunstancias de carácter excepcional, sin dificultar la entrada a viviendas y comercios. De la misma forma, aunque se mantienen los puntos violeta en actividades multitudinarias, su "carga política", según expresó Vox en su momento, se diluye al incorporar también espacios genéricos de atención a víctimas de delitos por exigencia de los ultras.

Por otra parte, la nueva ordenanza otorga la posibilidad de “ampliar los puestos” en el mercadillo de Teulada, donde también se consentirá pasar de uno a tres puestos de 4x3 metros o a dos de 7x3 (hasta ahora solo se permitía uno); admite la venta y exposición de productos en fachada en el Casco Antiguo de hasta un máximo de 50 centímetros, revisa el número y las características de los puestos de venta en los mercados de productos básicos y, en el caso de que el día de mercadillo coincida con festivo, se acordará su traslado a otro con la asociación de comerciantes.