Una nueva asociación intentará revitalizar a las personas mayores en Benalúa, en Alicante

Promocionar el envejecimiento activo y saludable. Es lo que se propone la Asociación de Mayores de Benalúa, recientemente constituida y que este jueves se ha dado a conocer en la plaza Navarro Rodrigo, la más emblemática de un barrio en el que los datos demográficos evidencian el envejecimiento de sus vecinos.

Así lo ha asegurado Antonio Pérez, portavoz de la asociación, que ha explicado los objetivos de la nueva entidad, tales como combatir la soledad no deseada, “un problema muy grave en nuestra sociedad”, y a través de “actividades participativas, de socialización” y “teniendo en cuenta a las personas de movilidad reducida, una causa del aislamiento social” que pretenden combatir con excursiones adaptadas.

De momento, la asociación ha convocado sesiones de chikung los lunes a las 10 de manera gratuita en la plaza Navarro Rodrigo. Se trata de una técnica ancestral china “que conjuga movimientos armoniosos” y “respiración constante” con “ejercicios suaves y adaptados a cada estado físico”.

El éxito de la asociación dependerá, eso sí, de los voluntarios, que tendrán que erigirse como “mecanismo fundamental de apoyo a las personas mayores”, ha aclarado Pérez.

El acto de presentación ha contado con representantes sociales y municipales, así como de la Asociación de Vecinos El Templete, y también de Aguas de Alicante, que ha acompañado la jornada. Amelia Navarro, directora de sostenibilidad, equidad y acción social, justificado su presencia por el “gran arraigo” de Aguas de Alicante con Benalúa, donde tienen su sede, y por su “compromiso social con la inclusión, hacer que las comunidades sean más sostenibles y que tengan en cuenta a todas las personas”.

El acto coincide con la intensificación del debate sobre la apertura del centro social, demandada por los vecinos de Benalúa desde principios de siglo y en el que el Ayuntamiento de Alicante, presidido por el alcalde Luis Barcala, ha intervenido con la orden para buscar un local para un centro de mayores. Una instalación que los vecinos no rechazan, pero que pretenden que tenga otras funcionalidades más allá del cuidado a la tercera edad.

La decisión del Consistorio, aún sin concretar, llega casi un año después del cierre del Centro de Día de Plaza América, que sigue generando protestas por parte de los afectados y que la izquierda, en el pleno municipal, ha pedido recuperar en la sesión ordinaria de este mes de mayo.