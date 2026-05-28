Cientos de reacciones al vídeo de una modelo de fitness entrenando en plena Explanada de Alicante: "El del perro echó la mañana ahí"

La Explanada de Alicante ha vuelto a convertirse en escenario inesperado de las redes sociales. Esta vez, por el vídeo de una modelo de fitness que decidió colocar su esterilla en pleno paseo y ponerse a hacer ejercicios mientras vecinos y turistas pasaban a su lado. El texto del vídeo dice: "Niña: No tengo tiempo para ocuparme de mí misma. Mujer: "

La escena, compartida por Allá Dudonohova, no tardó en provocar comentarios de todo tipo. Algunos usuarios se lo tomaron con humor y destacaron las caras de sorpresa de quienes pasaban por allí: "El del perro echó la mañana ahí".

Otros, en cambio, criticaron que se utilizara un espacio tan emblemático de la ciudad como "decorado" para este tipo de vídeo de Instagram: "Un poco de respeto. ¿Harías esto, por ejemplo, en la plaza roja de Moscú? Pues eso".

Entre las reacciones más comentadas aparecen mensajes como “la gente paseando se parte la caja”, “anda que no hay parques en Alicante para hacer deporte” o “lo que hace la peña por cuatro likes”. También hubo quien defendió a la creadora y le animó a seguir grabando contenido donde quisiera.

Una escena entre la broma y la crítica

El vídeo ha tocado una fibra habitual en Alicante: el uso de espacios públicos muy turísticos para grabar contenido. La Explanada no es un lugar cualquiera. Es uno de los paseos más reconocibles de la ciudad, con valor histórico, tránsito constante y una carga simbólica importante para muchos vecinos.

Por eso, lo que para unos fue una escena simpática y espontánea, para otros resultó una falta de respeto al entorno. Varios comentarios apuntan precisamente a eso: que hay parques, playas o zonas deportivas más adecuadas para hacer estiramientos o ejercicios sin entorpecer el paso. La modelo publicó en Instagram otro vídeo sobre las reacciones:

Las redes convierten cualquier paseo en escenario

El caso resume una tensión cada vez más frecuente en ciudades turísticas: la frontera entre disfrutar del espacio público y usarlo como plató. La Explanada, como la playa del Postiguet, el castillo de Santa Bárbara o la Rambla, se ha convertido también en fondo habitual para vídeos, bailes, retos y reels.

La diferencia está en cómo reacciona la gente que pasa por allí. Y en este caso, las miradas, las risas y los comentarios han terminado siendo casi tan protagonistas como la propia rutina de ejercicios.

La misma creadora de contenido se grabó hace 5 días en lencería en pleno centro de la ciudad declarando que "me gusta hacer cosas que otros no pueden permitirse…".