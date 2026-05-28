Pepa Moreno, usuaria del centro de día de plaza América, en el pleno: “Era alegre y ahora no puedo hacer nada. ¿Cuándo va a reabrir?”

El silencio se adueñó este jueves del salón de plenos del Ayuntamiento de Alicante con una pregunta sencilla, pero cargada de sentimiento: "¿Cuándo se va a abrir el centro de día?". La formuló Pepa Moreno, de 75 años, una de las usuarias afectadas por el cierre del centro de día de plaza América, clausurado hace nueve meses. Lo hizo entre lágrimas, frente a toda la corporación municipal y tras relatar cómo su vida cambió desde que dejó de acudir al recurso asistencial que, según explicó, le devolvía las ganas de levantarse cada mañana.

“Era alegre, me vestía para irme y ahora resulta que no puedo hacer nada”, expresó Moreno, que describió una rutina marcada por la soledad y el aislamiento. “Me levanto y hablo con la tele. Eso es inhumano estar así”, lamentó. Su intervención provocó un aplauso unánime de la sala y se convirtió en el momento más emotivo de un pleno en el que se debatió una declaración institucional conjunta presentada por PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos para exigir una alternativa asistencial para las personas afectadas por el cierre del único centro de día público de Alicante.

La propuesta, finalmente aprobada por unanimidad, insta al equipo de gobierno municipal a habilitar, junto a la Generalitat Valenciana, una alternativa de atención diurna en un plazo máximo de tres meses para los usuarios del antiguo centro de plaza América.

Un cierre que dejó a decenas de mayores sin referencia diaria

El centro de día de plaza América cerró el pasado 15 de agosto tras determinarse que las instalaciones no cumplían con la normativa vigente. Desde entonces, los usuarios y sus familias denuncian haber quedado sin un recurso equivalente que cubra sus necesidades diarias. Durante el pleno intervino también Iván Gisbert, director del documental "Cuando cerraron la vida" e hijo de una de las usuarias del centro. Gisbert explicó que decidió participar en el debate “en nombre propio” para denunciar la situación que atraviesan muchas familias desde el cierre del servicio.

Relató el caso de su madre, enferma de alzhéimer, cuya calidad de vida mejoró notablemente cuando comenzó a acudir al centro. “Antes no sabía ni el día en el que vivía y no tenía motivación. Entró en el centro y su vida cambió radicalmente”, explicó. Por ello, se preguntó “por qué se cierra un lugar donde las personas mayores encuentran ganas de seguir viviendo”. Gisbert lamentó además que Alicante no disponga actualmente de ningún centro de día público y criticó que muchas familias no puedan asumir el coste de plazas concertadas o privadas. “Toda la pensión de mi padre se va para pagar un centro concertado”, afirmó.

La declaración institucional contó con el respaldo de colectivos y representantes sociales que insistieron en que otros recursos municipales no sustituyen el papel de un centro de día. Juliana, representante de Unir Alacant y extrabajadora del centro de día, advirtió de que combatir la soledad no deseada “no es lo mismo” que ofrecer atención especializada y diaria a personas dependientes.

Recordó que el servicio clausurado funcionó durante 27 años y defendió que adaptar las instalaciones a la normativa “no significa abandonar un proyecto necesario”. “La solución pasa por reubicar el centro, adaptarlo y salvarlo”, reivindicó.

“No queremos parches”

En la misma línea se pronunciaron los grupos de la oposición. La portavoz socialista, Ana Barceló, pidió al equipo de gobierno “alma y corazón” para comprender el impacto que el cierre ha tenido sobre usuarios y familias. “No queremos un parche ni un centro de mayores, queremos un centro de día para personas dependientes”, señaló.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, acusó al ejecutivo local de haber dejado a las familias “sin alternativa” y criticó los reiterados anuncios sobre una reapertura que nunca llegó a materializarse. “La gente está sufriendo por el abandono”, aseguró.

Desde Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé insistió en que el problema va más allá de un edificio. “No es solo un local abierto unas horas; es un espacio donde se crean vínculos y rutinas que daban sentido a la vida de estas personas”, afirmó.

Incluso Vox respaldó la iniciativa. Su portavoz, Carmen Robledillo, reprochó tanto a anteriores gobiernos autonómicos como al actual equipo municipal la falta de soluciones tras nueve meses de cierre. “Los mayores no pueden esperar mientras unos y otros se culpan entre sí”, sostuvo.

El gobierno local defiende el cierre

La concejala de Servicios Sociales, Begoña León, defendió la actuación del Ayuntamiento y aseguró que mantener abierto el centro hubiera supuesto incumplir la normativa. “Había que tener valentía para cerrar un centro que no cumplía las exigencias de accesibilidad y seguridad”, afirmó.

León aseguró que el Ayuntamiento trabaja junto a la Generalitat en un nuevo proyecto para que Alicante vuelva a contar con un centro de día público y señaló que ya existe un anteproyecto en marcha. También rechazó las críticas de la oposición y defendió que los usuarios no quedaron “sin asistencia”, aunque admitió que no era “la que ellos querían”.