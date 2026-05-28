Las piedras se consolidan en el Postiguet de Alicante: un baño más peligroso que relajante

Las piedras siguen en la orilla del Postiguet un año después de las primeras quejas tras las obras del espigón del Cocó. La zona, situada junto a la nueva escollera, vuelve a mostrar materiales rocosos en el acceso al agua, con molestias para los bañistas y especial preocupación por la accesibilidad. El Ayuntamiento de Alicante asegura que ya ha requerido por escrito a Costas la retirada de los restos que permanecen en la playa, pero añade que oficialmente no ha recibido respuesta.

El problema no es nuevo. Las quejas comenzaron el pasado verano, después de los trabajos ejecutados por la Dirección General de Costas en el entorno del espigón. Entonces, bañistas habituales alertaron de la presencia de piedras que dificultaban el paseo, la entrada al agua y el baño en una zona muy utilizada del Postiguet. Un año después, parte de esos restos siguen visibles tanto en la arena como dentro del agua, pese a los trabajos realizados para retirar los elementos de mayor tamaño.

La situación cobra ahora más sensibilidad porque se trata del entorno donde el 1 de julio está previsto que vuelva a abrir el servicio de baño accesible para personas con discapacidad física y psíquica. Ese dispositivo permite a los usuarios entrar al agua con la ayuda de monitores, barandillas y sillas anfibias, pero la presencia de piedras en la orilla complica el último tramo del acceso. El problema, según fuentes conocedoras de la situación, es que cuando los bañistas llegan al agua se encuentran todavía con restos bajo los pies.

Una niña juega con las piedras que continúan en el entorno del espigón del Cocó, en la playa del Postiguet / Héctor Fuentes

Usuarios de la playa denuncian que la acumulación de piedras ha dejado prácticamente sin efecto el acceso cómodo al baño para personas con movilidad reducida. “Hay que entrar como Pedro Picapiedra”, resume uno de los testimonios recabados, que también apunta a que algunas personas se han hecho heridas al acceder al agua. En la zona se puede observar a bañistas pisando entre piedras, algunas con verdín, y también a niños jugando con los restos acumulados en la orilla.

Pese a esa situación, en el entorno afectado no hay carteles que adviertan de forma específica de la presencia de piedras. La zona funciona con normalidad como espacio de baño, con usuarios entrando al agua entre los restos que todavía permanecen junto al espigón. El Ayuntamiento insiste en que no tiene competencia directa para retirar esos materiales, ya que la actuación corresponde a Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Desde la Concejalía de Turismo y Playas explican que tuvieron constancia de la permanencia de piedras a través de quejas de usuarios y que trasladaron la situación por escrito a Costas hace semanas. En esa comunicación, según la versión municipal, se informó de que seguían quedando piedras pequeñas en la orilla del Postiguet, junto al espigón, una vez finalizados los trabajos realizados este invierno, y se requirió su retirada inmediata.

La retirada de los restos pendientes queda aplazada hasta después de la temporada alta

Costas sostiene que durante este invierno y primavera, hasta el puente de Santa Faz, se ha retirado “una gran cantidad de piedras” de la zona. El organismo señala que ahora, con la afluencia de público en la playa, “es imposible trabajar” y que durante la temporada estival se valorará si todavía quedan restos que perjudiquen el baño. Si fuera necesario realizar otra batida de retirada, se acometería en otoño.

Fuentes conocedoras de los trabajos señalan que durante los últimos meses ha habido maquinaria retirando las piedras más grandes de la zona. Esa fase de dragado grueso ya se habría dado por finalizada con la llegada de la temporada alta, mientras que los trabajos más finos quedarían pendientes para otoño. El Ayuntamiento mantiene que, por ahora, no ha recibido una respuesta formal al requerimiento remitido a Costas.

Espigón, en obras

El origen del problema se remonta a la remodelación del espigón del Cocó. Tras la finalización de aquellas obras, comenzaron a aparecer en la arena y en el fondo restos de material granular que, según explicó entonces la Subdelegación del Gobierno, estaban bajo la arena del antiguo hemitómbolo de la playa y su entorno. La versión oficial apuntaba a que esos materiales podían proceder de reparaciones antiguas del espigón y del paso de maquinaria y vehículos pesados durante actuaciones anteriores.

Costas sostuvo entonces que, al estar completamente enterrados, esos restos no pudieron identificarse durante la redacción del proyecto ni retirarse durante la ejecución de las obras. También señaló que la acción del mar, protegida por el nuevo espigón, debía recolocar progresivamente los materiales hasta alcanzar la forma y el perfil previstos en el proyecto. En todo caso, se comprometió a realizar un seguimiento de la evolución de la playa y a evaluar la necesidad de retirar los materiales que quedaran al descubierto.

Ese escenario es el que ahora vuelve al primer plano. El Ayuntamiento ya reclamó el pasado año la retirada de las rocas tras las quejas de los bañistas y ha vuelto a hacerlo ahora al comprobar que siguen quedando restos en una zona especialmente sensible. La presencia de piedras afecta al baño ordinario, pero también a un espacio vinculado al servicio accesible, uno de los dispositivos más delicados de la temporada estival por el perfil de sus usuarios.