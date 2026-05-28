El pleno de Alicante, en directo | Las reivindicaciones de los profesores irrumpen en la plaza del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves la sesión ordinaria del pleno municipal correspondiente al mes de mayo. Una cita que dio inicio con un minuto de silencio por los últimos asesinatos machistas y que está marcada por la modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública o las adjudicaciones de las viviendas protegidas de Les Naus.

Ocupación de Vía Pública

Luz verde al horario de verano "eterno" en las terrazas de los bares de Alicante. El pleno del Ayuntamiento de Alicante, con los votos favorables del PP y Vox y los votos en contra de PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, ha aprobado la modificación de la Ordenanza de Ocupación Temporal de la Vía Pública, que entrará en vigor con la publicación en el boletín oficial.

De esta manera, los votos del PP y Vox permiten que la temporada alta en los veladores se alargue desde el 1 de mayo hasta el 1 de noviembre, con límite horario hasta la 1 de la madrugada de domingo a jueves y hasta la 1:30 los viernes, los sábados y las vísperas de festivo. En el resto del periodo anual el cierre se sitúa a las 12 de la noche y a la 1 de la madrugada respectivamente.

La concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, defendió que la aprobación de esta modificación se centra en mejorar la ampliación de horarios. "Es un periodo más acorde con la climatología de la ciudad y que favorece al sector turístico sin alterar el horario de los vecinos fijado en la ordenanza anterior", aseguró Cutanda.

Las reivindicaciones de los profesores se cuelan en el pleno

Las protestas de los profesores irrumpieron este jueves en la plaza del Ayuntamiento, que se llenó de docentes desde el inicio del pleno municipal. Las reivindicaciones del colectivo se colaron incluso por las ventanas del salón de plenos mientras transcurría la sesión, al grito de: "Que no, que no, que no volem les retallades en sanitat i educació". La mayoría de los manifestantes pertenecían al profesorado de Formación Profesional, que denuncia el desmantelamiento de la FP y los recortes en el sistema educativo.

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Protestas de los profesores en la plaza del Ayuntamiento / Jose Navarro

Las protestas no obligaron a suspender el pleno, aunque sí provocaron un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del edificio municipal. El Ayuntamiento amaneció rodeado de furgones de la Policía Local y agentes apostados en las puertas del consistorio, donde se registró a periodistas y vecinos que acudían con normalidad a la sesión. Además, en la primera planta, en el acceso al salón de plenos, varios agentes vigilaban el transcurso de la sesión.