La renuncia de decenas de profesores a corregir en Selectividad obliga a la UA y la UMH a buscar sustitutos

Las universidades de la provincia han iniciado la cuenta atrás para el inicio de una Selectividad a la que están llamados a examinarse más de 9.100 alumnos desde el 2 al 4 de junio. Y lo han hecho salpicadas por la huelga indefinida y la amenaza de 250 profesores de Secundaria con renunciar a corregir las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a las que se habían inscrito previamente de forma voluntaria.

Este conflicto ha desembocado en que en hayan comunicado su dimisión una treintena de docentes para supervisar las evaluaciones, que determinan la carrera universitaria de los estudiantes, en la Universidad de Alicante (UA), mientras que en la Universidad Miguel Hernández (UMH) unos 25, según las estimaciones de la asamblea de docentes que exhibió su malestar con la Conselleria de Educación ante la falta de un acuerdo para atender las reivindicaciones laborales y salariales de los trabajadores de la enseñanza pública y con las instituciones universitarias de la Comunidad por su "tibieza" a la hora de apoyarlos.

Desde la UA confirmaron a INFORMACIÓN que se han visto obligados a buscar suplentes para controlar diferentes asignaturas ante renuncias que se han producido hasta esta semana. Han tenido que ir llamando uno por uno a los siguientes de la lista y por especialidades. Sin embargo, desde la institución académica, que citó a todo el personal y a los sustitutos entre la tarde del jueves y la mañana del viernes, no ofrecieron cifras del total de dimisiones. De lo que sí informaron es que contará este año con diez tribunales distribuidos entre el campus de San Vicente del Raspeig y la ciudad de Alcoy. Nueve de ellos estarán ubicados en las instalaciones de la UA, mientras que el décimo se situará en la sede de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

Por su parte, en la Universidad Miguel Hernández (UMH) negaron haber sufrido este extremo y aseguraron que sus once tribunales, formados por 245 docentes (el 60 % de Secundaria y el 40 % de Universidad) se constituyeron en la mañana de este jueves sin ninguna renuncia que estuviera relacionada con el paro educativo. Eso sí, admitieron que se vieron obligados a adelantar la citación de los profesores ante el temor de que pudiera llevarse a término la amenaza lanzada por el profesorado.

Una prueba de Selectividad en la Universidad de Alicante / PILAR CORTES

Servicios mínimos del 100 %

Para lidiar con este nuevo frente y evitar el boicot a las pruebas, la Conselleria de Educación ha optado por imponer servicios mínimos del 100 %, con lo que una vez constituidos todos los tribunales, sus profesores estarán obligados a acudir a las evaluaciones.

De hecho, antes de anunciar esta medida, similar a la que recurrió para que todos los profesores de segundo de Bachillerato interrumpieran la huelga para poner las notas de los alumnos, avisó con sanciones para aquellos que se negaran a corregir, bajo el argumento de que el compromiso de corrección de la prueba para aquellos docentes que se han prestado voluntarios es de obligado cumplimiento.

Con todo, en la UA se han matriculado un total de 4.451 estudiantes, frente a los 3.993 del curso pasado. De ellos, 3.799 realizarán la fase obligatoria de las pruebas, mientras que un total de 652, de los cuales 203 son procedentes de Bachillerato y 449 de Ciclos Formativos, se presentarán a ejercicios de la fase voluntaria con el objetivo de mejorar su nota final de admisión. Del total de alumnado inscrito, 2.654 son mujeres, lo que representa el 59,63 % del estudiantado, y 1.797 son hombres, un 40,37 %. En el caso de la UMH se han inscrito un total de 4.681 estudiantes, 420 más que el pasado año.

Así ha sido la segunda jornada de Selectividad 2025 (PAU) en la Universidad de Alicante / ALEX DOMÍNGUEZ

Detectores de radiofrecuencia, por primera vez

Otra de las circunstancias que marcarán la Selectividad este año será el control tecnológico en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a través de detectores de frecuencia y otros medios técnicos que permitirá a los tribunales localizar dispositivos electrónicos no autorizados durante el desarrollo de los exámenes. Las cinco universidades públicas de la Comunidad incorporarán, por primera vez, medidas específicas de detección tecnológica para evitar fraudes y copiar, al igual que ya han implantado a lo largo de este curso algunas universidades e incluso institutos de la provincia..

"La actualización de los criterios responde a la necesidad de adaptar los controles de estas pruebas a la realidad tecnológica actual", manifestó Esther Gómez, secretaria autonómica de universidades. En este sentido, subrayó que la intención de la medida, adoptada por la Comisión Gestora de la PAU, no es otra que la de “garantizar la igualdad de condiciones entre todo el estudiantado y preservar la integridad de las pruebas”.

La normativa establece que está prohibida tanto la utilización como la tenencia de teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares, tabletas, ordenadores o gafas con inteligencia artificial, entre otros, durante las pruebas.

El detector de radiofrecuencia que se usa en la UA y que se ha extendido en los institutos de la provincia. / Héctor Fuentes

Paralelamente, el texto también regula, por primera vez, el procedimiento de actuación cuando se detecte actividad tecnológica no autorizada. Según los nuevos criterios, si un detector identifica una señal asociada a un objeto personal, el tribunal podrá requerir al estudiante que muestre el dispositivo y, si se negara a hacerlo, será acompañado a la sede del tribunal para realizar una nueva comprobación. En caso de confirmarse la posesión de un dispositivo no autorizado en funcionamiento, el estudiante no podrá continuar el examen y será calificado con un cero.

Por otro lado, si no se pudiera identificar de inmediato a la persona propietaria del objeto detectado, la mochila, bolso o pertenencia donde se encuentre será trasladada a la sede del tribunal para intentar su identificación. También está prohibida la suplantación de la identidad que, en el caso de que se confirme, conllevará la calificación de cero en el conjunto de la PAU. Es por eso por lo que los estudiantes deben de acudir a las instalaciones donde se desarrolle la prueba con treinta minutos de antelación y mostrar un documento oficial de identidad para poder entrar en el aula. En el supuesto de identificarse utilizando la aplicación miDNi, dicha identificación deberá realizarse antes de entrar en el aula puesto que no se podrá acceder con el dispositivo móvil conectado.