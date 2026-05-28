La suciedad se amontona en la pista deportiva de la plaza de la Pipa, en Alicante: “Los niños juegan entre basura”

Latas, envases, restos de comida, cartón, plástico y todo tipo de residuos se amontonan en los alrededores de una pista deportiva. Es la que se sitúa en la plaza de la Pipa, en el barrio alicantino de Carolinas Bajas, entre las calles Sevilla, San Carlos y Adolf Blanch, frente al complejo cultural de Las Cigarreras. Los menores, que se concentran en este espacio por las tardes, fuera del horario escolar, y a lo largo del día en los fines de semana por decenas, practican el fútbol como pueden entre un fuerte y desagradable olor y una suciedad que va a más con el paso de los días.

Años después todo sigue igual y ya no sabemos qué hacer Joaquín Graciá — Asociación de Vecinos Carlinas Bajas-Palmeretes

“No hay ningún tipo de mantenimiento”, dice Encarna Carrasco, vecina de la zona que señala también la suciedad “habitual” en el parque adyacente y en la zona con aparatos para que las personas más mayores practiquen ejercicios de gimnasia. Las verjas que separan todos estos lugares también están deterioradas, en algunas partes agujereadas, y las porterías desaparecieron “hace años” del recinto deportivo, que cuenta ahora con postes improvisados con la instalación de piedras, que simulan la meta de gol.

Piedras que simulan porterías en la pista de la plaza de la Pipa. / Rafa Arjones

La Asociación de Vecinos Carolinas Bajas-Palmeretes, de hecho, ha presentado recientemente una instancia en el Ayuntamiento de Alicante dirigida al concejal de Deportes, el vicealcalde Manuel Villar (PP), criticando el “estado total de abandono, deterioro y falta de mantenimiento” de la pista, una situación que aseguran que es “crónica”. A ello se suma “la inexistencia de instalaciones deportivas municipales” en el barrio, explica Joaquín Graciá, dirigente de la entidad vecinal, que asegura que reciben “quejas diarias” por parte de residentes porque, además, “no limpian absolutamente nada: es tremendo”, concluye.

Solo limpian los usuarios cuando pueden Málaga Jason — Vecino

Los asiduos en la pista también expresan disgusto. Málaga Jason, que acude con su hijo y con su pareja a pasarse el balón, señala a “las personas que vienen a pasar aquí las noches y que no son del barrio” por la suciedad acumulada. Sin embargo, recuerda que “a limpiar no viene nadie, nadie pasa por aquí”, y afirma que “solo limpian los usuarios cuando pueden”.

Suciedad en un parque adyacente a la pista. / Rafa Arjones

Además, este vecino de origen colombiano señala también la frecuencia de cristales en el suelo, lo que pone en riesgo la integridad física de los menores que acuden a jugar. También se queja Mohamed Debdza, otro vecino que acude con su hijo a jugar. “Siempre hay suciedad, la gente tira vasos, tira botellas, pero es que a limpiar no viene nadie y los niños juegan entre basura”, lamenta.

Siempre hay suciedad, la gente tira vasos, tira botellas, pero es que a limpiar no viene nadie Mohamed Debdza — Vecino

La vecina Encarna Carrasco, además, señala los problemas en la zona de ejercicio, con aparatos “muy utilizados por personas mayores y por sus cuidadores, que siempre está sucio”; o el mismo parque, donde los restos no se acumulan con la misma magnitud que en la pista, pero resultan igualmente una incomodidad.

No hay ningún tipo de mantenimiento en las pistas y en los alrededores Encarna Carrasco — Vecina

Los problemas vienen de lejos, y de hecho la citada asociación vecinal ya pidió en 2019 reponer las instalaciones de la pista, que habían desaparecido. “Años después todo sigue igual y ya no sabemos qué hacer”, protesta Joaquín Graciá.