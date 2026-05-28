El tiempo en Alicante: termómetros superiores a los 30 grados en el interior de la provincia

Noches de bochorno y calor veraniego en la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantendrá hasta la próxima semana la previsión de altas temperaturas ("anómalas para esta época") en tanto en el litoral como en el interior de Alicante.

Los cielos, despejados un poco nubosos, acompañarán a un tiempo estable de mucho calor. Aunque en la costa los termómetros se suavizarán, en el interior el calor apretará más, con máximas en la Vega Baja. La sensación térmica será propia del pleno verano, especialmente durante las horas centradas de la jornada.

Si hay una alerta que llama la atención en cuanto al calor son las altas temperaturas en el Mediterráneo: el mar alcanzará este final de mayo los 4 a 5ºC por encima de lo normal para estas fechas en zonas como el entorno de Baleares. Según señala MeteOrihuela, el mar Cantábrico no se quedará atrás.

Alicante

El día avanza con ambiente estable y paso de nubes altas, con alguna niebla a primeras horas que puede dejar una sensación algo más húmeda en la calle; por lo demás, no se esperan lluvias. El termómetro sube hasta alrededor de veintiocho grados, con una mínima suave, y el viento de sureste soplará en general flojo, girando a ratos y perdiendo fuerza al final de la jornada.

Elche

Con el cielo atravesado por nubes altas durante buena parte del día, Elche mantendrá una jornada seca y de claro sabor cálido, sin señales de precipitaciones. Las temperaturas se moverán en valores altos, con máximas cerca de treinta y un grados, y el viento del sureste se dejará notar moderado, suavizándose por la tarde.

Benidorm

En la costa, el tiempo se presenta tranquilo y sin lluvias, con niebla matinal que puede enturbiar algo el horizonte antes de abrirse a un cielo poco nuboso. El calor será contenido para la época, con máximas en torno a veintiséis grados, y el viento del sur soplará flojo, con ratos de calma.

Elda

La jornada llega con calor en aumento y un cielo dominado por nubes altas, sin previsión de lluvias. La máxima rondará los treinta y un grados, con una madrugada más fresca, y el viento tenderá a ir de flojo a moderado, con predominio del sur y del sureste a lo largo del día.

Torrevieja

Predominará la estabilidad en Torrevieja, con nubes altas y algo de bruma temprana, pero sin rastro de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas cercanas a veintiséis grados, y el viento de levante será flojo, dejando una tarde relativamente apacible.

Orihuela

Ambiente seco y cielo con nubes altas para un día marcado por el calor, que puede empujar los termómetros hacia los treinta y dos grados. No se esperan lluvias, y el viento alternará entre flojo y moderado, con tendencia a entrar de este y sureste conforme avance la tarde.

Alcoy

En el interior, el cielo se verá con nubes altas y el tiempo seguirá estable, sin previsión de lluvia. Las temperaturas subirán con ganas hasta alrededor de treinta y un grados, mientras por la mañana el ambiente será más fresco; el viento del norte se moverá en general flojo, con algún giro puntual y ratos de calma.

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Dénia

La Marina Alta encara un día de cielos poco nubosos y sin lluvias, con cierta bruma a primera hora que puede suavizar la visibilidad cerca del mar. Se esperan máximas alrededor de veintinueve grados, con noche templada, y un viento del sureste flojo a moderado que mantendrá el ambiente algo húmedo en la franja litoral.