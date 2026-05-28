Un tren cremallera en el castillo de Santa Bárbara y otros proyectos faraónicos frustrados en Alicante

Demoler el monte Benacantil, construir una torre gemela junto a la del Gran Sol o un túnel de hormigón con acuario en el interior para unir los dos brazos de la dársena del puerto. Son algunos de los proyectos que pudieron cambiar Alicante y finalmente no lo hicieron porque no fueron ejecutados. De algunas de estas iniciativas ha hablado Alfredo Campello este miércoles en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, en el número 4 de la calle Ramón y Cajal, en el ciclo “Alicante en el recuerdo, hechos y lugares”, coordinado por los profesores universitarios Jorge Olcina y José Ramón Navarro.

El crecimiento de la ciudad en las últimas décadas ha ido acompañado de ideas que no siempre han convencido a la generalidad de los vecinos. La apuesta por la modernización ha derivado en algunos de estos proyectos que finalmente no vieron la luz y que Campello ha comentado ante el público. Uno de los más recientes es el del túnel de hormigón con acuario en el interior para unir los dos brazos de la dársena del puerto. Ganó un concurso de ideas convocado en 2001 pese a que fue otro proyecto, el de erigir una letra “A” para unir las dos extremidades portuarias, el mejor valorado entre el público.

En el mismo espacio marítimo sí que se llegó a empezar a construir la isla flotante que recientemente ha decidido derruir la Autoridad Portuaria por considerar que se encuentra en situación de ruina técnica. Su construcción se decidió en 2001 para conectar los dos muelles, pero uno de sus pilares se hundió parcialmente y el proyecto ha resultado fallido. “Fue una de las muchas obras increíbles que se plantearon”, explicaba Alfredo Campello en referencia al paseo proyectado sobre el mar.

Más ejemplos

Otro de los ejemplos tildados de “disparatados” fue el de erigir un edificio gemelo junto al hotel Gran Sol, uno de los más conocidos de Alicante debido a su longitud vertical. Se planteó en los años sesenta, aunque “se rechazó en el pleno municipal”. En él se proyectaban espacios para hotel y apartamentos de lujo, pero finalmente no vio la luz. Alicante estuvo, por tanto, cerca de tener una segunda gran torre en pleno centro.

También de modificar el diseño de su Mercado Central. En 1968, relata Alfredo Campello, se propuso la confección de un edificio de estilo brutalista, con los materiales de construcción visibles, para albergar uno de los espacios más simbólicos y concurridos de la ciudad.

Recreación con inteligencia artificial del proyecto para urbanizar el saladar de Agua Amarga en los años setenta. / INFORMACIÓN

Aunque si hay proyectos que destacaron fueron los que planteaban intervenir en el monte Benacantil y en el castillo de Santa Bárbara, emblema visual e histórico de Alicante. El más reciente de los que citaba Campello fue el de los años treinta del siglo pasado, cuando un ingeniero portugués “quiso derribar parte del castillo para habilitar un tren cremallera y construir miradores, un auditorio, zonas deportivas y restaurantes”. Anteriormente, a finales del siglo XIX, el periodista Francisco Figueras Bushell, padre del posterior cronista Francisco Figueras Pacheco, aconsejó “demoler parte del Benacantil para mejorar la situación higiénica de la ciudad”.

Según dejó escrito Pacheco en el diario Eco de la Provincia en 1883, desmontar el cerro del castillo era una buena idea para favorecer “el paso de corrientes atmosféricas procedentes de los puntos en que más abunda” la vegetación. A su vez, con la demolición se evitaría que “el ruinoso, antiguo e inútil castillo que le sirve de coronamiento” al monte pudiera caer sobre el barrio ubicado a sus pies después de una tormenta.

Otro de los muchos ejemplos se remonta a los años setenta en el sur de la ciudad, cuando se planteó la urbanización del saladar de Agua Amarga creando canales navegables, urbanización y puertos deportivos.

Debates más recientes

El investigador también se muestra crítico con planteamientos más recientes, como el de soterrar el tráfico en La Explanada. Para él, llevar a cabo esta propuesta en los alrededores del paseo “es una idea reforzada por imágenes de inteligencia artificial, pero que que requiere la inversión de mucho dinero y genera muchas dificultades por desarrollarse en zona portuaria”.

Esta idea se ha puesto encima de la mesa en el marco del debate sobre el nuevo Plan General Estructural, pero tiene precedentes a partir de los años noventa con ideas de “semisoterramiento” o con “construcciones de parkings que ya fueron muy caros”. Para el investigador, “es mucho más asequible desviar el tráfico del puerto a la circunvalación y fomentar otra entrada a la ciudad desde la avenida de Dénia para evitar que los coches pasen por la costa”. De esta manera, “si se elimina el tráfico del eje litoral se puede eliminar la carretera y garantizar la peatonalización”.

Este proyecto, a diferencia de los anteriores, cuenta con personas partidarias y aún es una propuesta vigente que podría llevarse a cabo si finalmente se aprueba.