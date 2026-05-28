La Venus evidencia la promesa pendiente de Alicante con el yacimiento del Parque de las Naciones

La Venus de Alicante ha devuelto al primer plano el discurso patrimonial de la ciudad. El hallazgo de la cabeza escultórica en La Almadraba ha llevado al alcalde, Luis Barcala, a hablar de un descubrimiento histórico, de un futuro icono alicantino y de la obligación de estar “a la altura” de una pieza excepcional. Pero ese relato de orgullo arqueológico convive con una asignatura pendiente en el mismo entorno romano de la Albufereta: el yacimiento del Parque de las Naciones, anunciado durante años como museo al aire libre, relanzado en el mandato del bipartito de PP y Ciudadanos y todavía sin culminar. Fuentes municipales admiten ahora que el proyecto está pendiente de ser reanudado.

El contraste es evidente. La presentación de la Venus ha permitido al Ayuntamiento reivindicar la importancia de Lucentum y de las villas romanas vinculadas a su área de influencia, precisamente el mismo eje patrimonial en el que encaja el Parque de las Naciones. Ese enclave, situado junto a la avenida Miriam Blasco, ocupa unos 15.000 metros cuadrados y alberga restos de una villa romana industrial y residencial próxima a la antigua ciudad romana. Allí se han documentado zonas de producción de vino o aceite, estancias termales, espacios residenciales, una necrópolis, pinturas murales, cerámicas, monedas y estructuras vinculadas a siglos de ocupación.

El proyecto viene de lejos. En 2003 ya existía una propuesta municipal para convertir el yacimiento en un parque arqueológico visitable. En 2010, el Ayuntamiento anunció de nuevo que la villa romana del Parque de las Naciones sería un museo al aire libre, con la exposición “in situ” de los hallazgos. La idea era excavar en profundidad el solar y permitir a los visitantes contemplar los restos de una de las villas romanas más destacadas de la ciudad. Sin embargo, la promesa quedó enterrada durante años entre paralizaciones, falta de mantenimiento y sucesivos anuncios.

Degradación del enclave

La degradación del enclave se hizo especialmente visible en 2020. Entonces, los vecinos denunciaban que la maleza y la basura invadían los restos, que las vallas estaban rotas o abiertas y que algunas estructuras presentaban grafitis. El BIC se había convertido incluso en punto de encuentro de jóvenes, con botellones y accesos sin control. La situación llegó al pleno municipal a través de los grupos de izquierda, que reclamaron al gobierno de Barcala que retomara un proyecto de puesta en valor que llevaba años prometido.

La etapa de mayor intensidad discursiva llegó durante el mandato 2019-2023, con el gobierno de PP y Ciudadanos. En julio de 2021, la Concejalía de Cultura llevó a la Junta de Gobierno un convenio con la Universidad de Alicante por algo más de 40.000 euros para realizar un proyecto de protección y diagnóstico arqueológico. Aquella intervención fue presentada como el arranque de una fase cero, centrada en limpiar, consolidar, estudiar el estado del yacimiento y preparar futuras fases de excavación y musealización.

Un mes después, el Ayuntamiento volvió a hablar de museo al aire libre. El entonces concejal de Cultura, Antonio Manresa, anunció que se iniciaba la fase cero de la musealización y que al año siguiente comenzaría la fase I para acondicionar el enclave y convertirlo en “el museo al aire libre que esta ciudad se merece”. En septiembre de 2021, Barcala visitó las ruinas y avanzó que el Consistorio buscaría financiación externa, tanto de otras administraciones como de Europa, para completar la recuperación del yacimiento. “El Ayuntamiento hace y hará todo lo que esté en su mano”, afirmó entonces el alcalde.

La musealización arrancó con una primera fase, el proyecto debía abrir al público en 2022 y sigue parado

Los trabajos de la fase cero llegaron a finalizarse. En noviembre de 2021, el Ayuntamiento informó de que las labores de desbroce, limpieza, diagnóstico y consolidación habían permitido “salvar” restos que estaban “en peligro de destrucción” tras años de abandono. Incluso se calculó que el yacimiento podría abrirse al público en 2022 con una musealización por fases.

Pero aquella previsión tampoco se cumplió. En 2022, el Ayuntamiento volvió a anunciar que reactivaría en otoño las excavaciones y la musealización de las primeras zonas. También llegó a hablarse de una partida de 70.000 euros para acometer la fase I y de la posibilidad de abrir el espacio como museo a lo largo de 2022 o, como tarde, durante la primera mitad de 2023. Sin embargo, el yacimiento volvió a aparecer cubierto por la maleza apenas un año después de la limpieza inicial y no se conocieron avances efectivos de la segunda fase ni del nuevo convenio con la Universidad de Alicante.

En 2023, el balance era ya el de una promesa encallada. El Parque de las Naciones había pasado de proyecto de museo a solar nuevamente abandonado. Tampoco se supo más de la búsqueda de fondos europeos anunciada por Barcala durante su visita. Ahora, en 2026, el hallazgo de la Venus vuelve a situar La Albufereta y el entorno de Lucentum en el centro del relato arqueológico de Alicante, pero también reactiva la comparación con ese proyecto pendiente.

Contradicción visible

La contradicción se hizo más visible en abril del año pasado, cuando Barcala prometió otro museo arqueológico al aire libre, esta vez en La Almadraba, tras visitar los trabajos donde después se hallaría la Venus. El alcalde aseguró entonces que Alicante sumaba “un nuevo yacimiento” y que las estructuras se musealizarían para que alicantinos y visitantes conocieran mejor el pasado de la ciudad. Era la segunda gran promesa de un museo arqueológico al aire libre en pocos años.

La Venus ha dado al Ayuntamiento una oportunidad patrimonial de enorme valor. También le coloca ante su propio espejo. Alicante no solo necesita celebrar el hallazgo, encargar estudios, hacer réplicas o decidir dónde se expondrá la cabeza escultórica. También debe demostrar que puede sostener en el tiempo los proyectos que anuncia. El Parque de las Naciones sigue ahí como recordatorio: un yacimiento excepcional, prometido como museo desde hace más de dos décadas, relanzado durante el mandato de Barcala y todavía pendiente de reanudarse.