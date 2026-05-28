La ZAS del Casco Antiguo de Alicante llega a los juzgados: la primera denuncia, a punto de sentencia

Comienza la batalla en los tribunales. Este jueves se ha celebrado la primera vista judicial a raíz de las seis denuncias interpuestas por los propietarios de seis locales de hostelería afectados por la aplicación de la ZAS (Zona Acústica Saturada) en el Casco Antiguo de Alicante.

En concreto, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, con sede en la calle Pardo Gimeno, ha acogido el primero de los seis juicios con la sesión pericial por parte del encargado de realizar el estudio del que el Ayuntamiento de Alicante, presidido por el alcalde Luis Barcala, se sirvió para aprobar la ZAS en Junta de Gobierno en octubre de 2025.

La decisión derivó en una limitación horaria por parte de los locales de hostelería nocturna en el área restringida: la plaza Quijano y las calles Virgen de Belén y San Agustín. Incluye además las calles Padre Maltés, desde el cruce con Virgen de Belén y la Plaza Quijano, en la que se concentran actividades tanto de restauración como de ocio nocturno. También la calle Virgen de Belén, desde el cruce con la calle Abad Nájera hasta el cruce con Padre Maltés; la calle de San Agustín, desde la plaza Quijano hasta el cruce con la calle Montengón; y esta última vía, desde el cruce con la calle Padre Maltés hasta San Agustín.

En concreto, pasaron de poder cerrar a las 3:30 de la madrugada a tener que hacerlo a las 00:30 entre semana y a la 1:00 los fines de semana, hecho que generó rechazo entre los propietarios de seis de los locales afectados, que decidieron llevar el caso a la justicia. Otra de las restricciones era la de reducir las terrazas a la mitad de las sillas disponibles para clientes.

Con esta primera vista, la única presencial, las partes (el local afectado y el Ayuntamiento) deben redactar sus conclusiones en un plazo de 10 días (primero al local y después al Ayuntamiento) para que la jueza tome una decisión.

Desarrollo

Con la aplicación de la ZAS el pasado mes de octubre los dueños de los locales consideraron ser víctimas de “un ataque indiscriminado” contra un sector que “no supone ningún problema para el barrio”. Además, entienden que las mediciones que se utilizaron para justificar las restricciones estaban “obsoletas” y creen que “el problema de ruido ya no existe” después de la conversión de antiguas discotecas en restaurantes o cafeterías, además de la restricción de fenómenos como el botellón.

No lo veían igual los vecinos, que celebraban las restricciones por entender que contribuirían a “mejorar la convivencia” y a que “el problema del ruido disminuya y desaparezca”. Sin embargo, los propios residentes aseguraron en marzo que, tras la implantación del ZAS, el problema del ruido persistía y aseguraban que las inspecciones municipales no se estaban llevando a cabo conforme a normativa, hecho que estaría derivando, según esta versión en el incumplimiento por parte de los locales.

Más allá de estas quejas, ahora en los tribunales se discute si la normativa que restringe los horarios de los locales de la hostelería en la zona indicada y la capacidad de acogida de las terrazas tiene o no respaldo legal, aspecto que se dirimirá en el juzgado.